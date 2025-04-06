시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Wallstreettrader
Gabriel Cimardi Halac

Wallstreettrader

Gabriel Cimardi Halac
0 리뷰
안정성
47
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 116%
FXCC1-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
874
이익 거래:
716 (81.92%)
손실 거래:
158 (18.08%)
최고의 거래:
8.29 GBP
최악의 거래:
-66.24 GBP
총 수익:
1 923.80 GBP (252 199 pips)
총 손실:
-1 739.79 GBP (228 273 pips)
연속 최대 이익:
42 (67.48 GBP)
연속 최대 이익:
79.23 GBP (18)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
46.35%
최대 입금량:
99.95%
최근 거래:
60 분 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
0.91
롱(주식매수):
473 (54.12%)
숏(주식차입매도):
401 (45.88%)
수익 요인:
1.11
기대수익:
0.21 GBP
평균 이익:
2.69 GBP
평균 손실:
-11.01 GBP
연속 최대 손실:
6 (-1.13 GBP)
연속 최대 손실:
-66.24 GBP (1)
월별 성장률:
8.17%
연간 예측:
99.08%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
41.25 GBP
최대한의:
202.41 GBP (41.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
59.45% (202.41 GBP)
자본금별:
37.87% (55.08 GBP)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 811
XAUEUR 63
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 69
XAUEUR 168
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 8.5K
XAUEUR 16K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +8.29 GBP
최악의 거래: -66 GBP
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +67.48 GBP
연속 최대 손실: -1.13 GBP

2026.01.05 11:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 23:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 12:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 03:15
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 09:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.23 13:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 13:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 09:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 19:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.22 14:30
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.4% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 07:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 05:52
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.43% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.21 13:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 16:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 08:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 02:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 10:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.05 09:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 01:48
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.