Gabriel Cimardi Halac

Wallstreettrader

Gabriel Cimardi Halac
レビュー0件
信頼性
47週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 107%
FXCC1-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
868
利益トレード:
710 (81.79%)
損失トレード:
158 (18.20%)
ベストトレード:
8.29 GBP
最悪のトレード:
-66.24 GBP
総利益:
1 915.98 GBP (251 186 pips)
総損失:
-1 739.79 GBP (228 273 pips)
最大連続の勝ち:
42 (67.48 GBP)
最大連続利益:
79.23 GBP (18)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
46.35%
最大入金額:
99.95%
最近のトレード:
16 分前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.87
長いトレード:
468 (53.92%)
短いトレード:
400 (46.08%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
0.20 GBP
平均利益:
2.70 GBP
平均損失:
-11.01 GBP
最大連続の負け:
6 (-1.13 GBP)
最大連続損失:
-66.24 GBP (1)
月間成長:
3.68%
年間予想:
44.59%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
41.25 GBP
最大の:
202.41 GBP (41.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
59.45% (202.41 GBP)
エクイティによる:
37.87% (55.08 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 805
XAUEUR 63
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 59
XAUEUR 168
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 7.5K
XAUEUR 16K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +8.29 GBP
最悪のトレード: -66 GBP
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +67.48 GBP
最大連続損失: -1.13 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FXCC1-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.05 11:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 23:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 12:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 03:15
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 09:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.23 13:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 13:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 09:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 19:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.22 14:30
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.4% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 07:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 05:52
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.43% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.21 13:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 16:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 08:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 02:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 10:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.05 09:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 01:48
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください