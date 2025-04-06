- 成長
トレード:
868
利益トレード:
710 (81.79%)
損失トレード:
158 (18.20%)
ベストトレード:
8.29 GBP
最悪のトレード:
-66.24 GBP
総利益:
1 915.98 GBP (251 186 pips)
総損失:
-1 739.79 GBP (228 273 pips)
最大連続の勝ち:
42 (67.48 GBP)
最大連続利益:
79.23 GBP (18)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
46.35%
最大入金額:
99.95%
最近のトレード:
16 分前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.87
長いトレード:
468 (53.92%)
短いトレード:
400 (46.08%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
0.20 GBP
平均利益:
2.70 GBP
平均損失:
-11.01 GBP
最大連続の負け:
6 (-1.13 GBP)
最大連続損失:
-66.24 GBP (1)
月間成長:
3.68%
年間予想:
44.59%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
41.25 GBP
最大の:
202.41 GBP (41.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
59.45% (202.41 GBP)
エクイティによる:
37.87% (55.08 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|805
|XAUEUR
|63
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|59
|XAUEUR
|168
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|7.5K
|XAUEUR
|16K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.29 GBP
最悪のトレード: -66 GBP
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +67.48 GBP
最大連続損失: -1.13 GBP
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FXCC1-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
107%
0
0
USD
USD
181
GBP
GBP
47
100%
868
81%
46%
1.10
0.20
GBP
GBP
59%
1:500