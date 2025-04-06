- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
867
盈利交易:
709 (81.77%)
亏损交易:
158 (18.22%)
最好交易:
8.29 GBP
最差交易:
-66.24 GBP
毛利:
1 913.89 GBP (250 904 pips)
毛利亏损:
-1 739.79 GBP (228 273 pips)
最大连续赢利:
42 (67.48 GBP)
最大连续盈利:
79.23 GBP (18)
夏普比率:
0.04
交易活动:
46.35%
最大入金加载:
99.95%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.86
长期交易:
467 (53.86%)
短期交易:
400 (46.14%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.20 GBP
平均利润:
2.70 GBP
平均损失:
-11.01 GBP
最大连续失误:
6 (-1.13 GBP)
最大连续亏损:
-66.24 GBP (1)
每月增长:
2.48%
年度预测:
30.03%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
41.25 GBP
最大值:
202.41 GBP (41.66%)
相对跌幅:
结余:
59.45% (202.41 GBP)
净值:
37.87% (55.08 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|804
|XAUEUR
|63
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|56
|XAUEUR
|168
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|7.2K
|XAUEUR
|16K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.29 GBP
最差交易: -66 GBP
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +67.48 GBP
最大连续亏损: -1.13 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXCC1-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
104%
0
0
USD
USD
178
GBP
GBP
47
100%
867
81%
46%
1.10
0.20
GBP
GBP
59%
1:500