СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Wallstreettrader
Gabriel Cimardi Halac

Wallstreettrader

Gabriel Cimardi Halac
0 отзывов
Надежность
47 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 104%
FXCC1-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
867
Прибыльных трейдов:
709 (81.77%)
Убыточных трейдов:
158 (18.22%)
Лучший трейд:
8.29 GBP
Худший трейд:
-66.24 GBP
Общая прибыль:
1 913.89 GBP (250 904 pips)
Общий убыток:
-1 739.79 GBP (228 273 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (67.48 GBP)
Макс. прибыль в серии:
79.23 GBP (18)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
46.35%
Макс. загрузка депозита:
99.95%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.86
Длинных трейдов:
467 (53.86%)
Коротких трейдов:
400 (46.14%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.20 GBP
Средняя прибыль:
2.70 GBP
Средний убыток:
-11.01 GBP
Макс. серия проигрышей:
6 (-1.13 GBP)
Макс. убыток в серии:
-66.24 GBP (1)
Прирост в месяц:
2.48%
Годовой прогноз:
30.03%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
41.25 GBP
Максимальная:
202.41 GBP (41.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.45% (202.41 GBP)
По эквити:
37.87% (55.08 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 804
XAUEUR 63
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 56
XAUEUR 168
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 7.2K
XAUEUR 16K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.29 GBP
Худший трейд: -66 GBP
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +67.48 GBP
Макс. убыток в серии: -1.13 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCC1-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.05 11:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 23:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 12:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 03:15
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 09:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.23 13:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 13:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 09:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 19:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.22 14:30
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.4% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 07:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 05:52
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.43% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.21 13:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 16:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 08:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 02:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 10:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.05 09:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 01:48
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Wallstreettrader
30 USD в месяц
104%
0
0
USD
178
GBP
47
100%
867
81%
46%
1.10
0.20
GBP
59%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.