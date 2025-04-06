- Прирост
Всего трейдов:
867
Прибыльных трейдов:
709 (81.77%)
Убыточных трейдов:
158 (18.22%)
Лучший трейд:
8.29 GBP
Худший трейд:
-66.24 GBP
Общая прибыль:
1 913.89 GBP (250 904 pips)
Общий убыток:
-1 739.79 GBP (228 273 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (67.48 GBP)
Макс. прибыль в серии:
79.23 GBP (18)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
46.35%
Макс. загрузка депозита:
99.95%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.86
Длинных трейдов:
467 (53.86%)
Коротких трейдов:
400 (46.14%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.20 GBP
Средняя прибыль:
2.70 GBP
Средний убыток:
-11.01 GBP
Макс. серия проигрышей:
6 (-1.13 GBP)
Макс. убыток в серии:
-66.24 GBP (1)
Прирост в месяц:
2.48%
Годовой прогноз:
30.03%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
41.25 GBP
Максимальная:
202.41 GBP (41.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.45% (202.41 GBP)
По эквити:
37.87% (55.08 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|804
|XAUEUR
|63
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|56
|XAUEUR
|168
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|7.2K
|XAUEUR
|16K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCC1-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
