- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
756
Profit Trade:
618 (81.74%)
Loss Trade:
138 (18.25%)
Best Trade:
8.20 GBP
Worst Trade:
-65.52 GBP
Profitto lordo:
1 547.66 GBP (202 579 pips)
Perdita lorda:
-1 316.14 GBP (173 002 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (67.48 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
79.23 GBP (18)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
50.72%
Massimo carico di deposito:
99.95%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.24
Long Trade:
406 (53.70%)
Short Trade:
350 (46.30%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.31 GBP
Profitto medio:
2.50 GBP
Perdita media:
-9.54 GBP
Massime perdite consecutive:
6 (-1.13 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-65.52 GBP (1)
Crescita mensile:
-16.39%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
41.25 GBP
Massimale:
186.86 GBP (40.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.80% (186.86 GBP)
Per equità:
25.37% (49.86 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|693
|XAUEUR
|63
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|130
|XAUEUR
|168
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|14K
|XAUEUR
|16K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.20 GBP
Worst Trade: -66 GBP
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +67.48 GBP
Massima perdita consecutiva: -1.13 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCC1-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
162%
0
0
USD
USD
271
GBP
GBP
37
100%
756
81%
51%
1.17
0.31
GBP
GBP
52%
1:500