Gabriel Cimardi Halac

Wallstreettrader

Gabriel Cimardi Halac
0 recensioni
Affidabilità
37 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 162%
FXCC1-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
756
Profit Trade:
618 (81.74%)
Loss Trade:
138 (18.25%)
Best Trade:
8.20 GBP
Worst Trade:
-65.52 GBP
Profitto lordo:
1 547.66 GBP (202 579 pips)
Perdita lorda:
-1 316.14 GBP (173 002 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (67.48 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
79.23 GBP (18)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
50.72%
Massimo carico di deposito:
99.95%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.24
Long Trade:
406 (53.70%)
Short Trade:
350 (46.30%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.31 GBP
Profitto medio:
2.50 GBP
Perdita media:
-9.54 GBP
Massime perdite consecutive:
6 (-1.13 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-65.52 GBP (1)
Crescita mensile:
-16.39%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
41.25 GBP
Massimale:
186.86 GBP (40.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.80% (186.86 GBP)
Per equità:
25.37% (49.86 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 693
XAUEUR 63
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 130
XAUEUR 168
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 14K
XAUEUR 16K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.20 GBP
Worst Trade: -66 GBP
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +67.48 GBP
Massima perdita consecutiva: -1.13 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCC1-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.04 09:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.23 13:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 13:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 09:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 19:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.22 14:30
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.4% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 07:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 05:52
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.43% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.21 13:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 16:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 08:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 02:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 10:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.05 09:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 01:48
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 09:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.01 01:52
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 12:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.06 17:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
