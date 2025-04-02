SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / HP28A 200SD HKD 689
HP28A 200SD HKD 689

0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 19%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 016
Kârla kapanan işlemler:
763 (75.09%)
Zararla kapanan işlemler:
253 (24.90%)
En iyi işlem:
6 938.34 HKD
En kötü işlem:
-3 180.13 HKD
Brüt kâr:
157 215.47 HKD (148 551 pips)
Brüt zarar:
-88 515.36 HKD (99 803 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (2 400.36 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
6 938.34 HKD (1)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
96.65%
Maks. mevduat yükü:
4.46%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
5.17
Alış işlemleri:
500 (49.21%)
Satış işlemleri:
516 (50.79%)
Kâr faktörü:
1.78
Beklenen getiri:
67.62 HKD
Ortalama kâr:
206.05 HKD
Ortalama zarar:
-349.86 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-9 774.40 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-11 847.98 HKD (6)
Aylık büyüme:
3.71%
Yıllık tahmin:
42.74%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 HKD
Maksimum:
13 278.05 HKD (5.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.33% (5 243.98 HKD)
Varlığa göre:
12.10% (26 843.27 HKD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCAD+ 55
AUDNZD+ 52
AUDUSD+ 46
GBPAUD+ 46
NZDUSD+ 45
AUDCAD+ 45
USDCHF+ 43
EURCAD+ 40
GBPNZD+ 40
EURAUD+ 39
USDCAD+ 35
EURUSD+ 34
NZDCAD+ 33
EURJPY+ 33
EURGBP+ 32
CADCHF+ 31
CHFJPY+ 30
AUDJPY+ 30
USDJPY+ 29
AUDCHF+ 29
NZDJPY+ 28
GBPUSD+ 28
NZDCHF+ 27
USDSGD+ 25
CADJPY+ 24
GBPJPY+ 24
EURNZD+ 22
GBPCHF+ 20
EURCHF+ 19
NZDSGD+ 14
AUDSGD+ 10
EURSGD+ 8
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCAD+ 423
AUDNZD+ 9
AUDUSD+ 532
GBPAUD+ 336
NZDUSD+ -1
AUDCAD+ 604
USDCHF+ 472
EURCAD+ 429
GBPNZD+ 330
EURAUD+ 330
USDCAD+ 328
EURUSD+ 547
NZDCAD+ 304
EURJPY+ 309
EURGBP+ 489
CADCHF+ 321
CHFJPY+ 302
AUDJPY+ 313
USDJPY+ 79
AUDCHF+ 352
NZDJPY+ 255
GBPUSD+ 387
NZDCHF+ 323
USDSGD+ 175
CADJPY+ 222
GBPJPY+ -280
EURNZD+ 199
GBPCHF+ 230
EURCHF+ 238
NZDSGD+ 133
AUDSGD+ 81
EURSGD+ 76
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCAD+ -1.3K
AUDNZD+ -4.5K
AUDUSD+ 2.6K
GBPAUD+ 3K
NZDUSD+ -7.1K
AUDCAD+ 4.9K
USDCHF+ 3.1K
EURCAD+ 4.5K
GBPNZD+ 3.4K
EURAUD+ 4.9K
USDCAD+ 2K
EURUSD+ 3.1K
NZDCAD+ 3.5K
EURJPY+ 3.1K
EURGBP+ 3.3K
CADCHF+ 1.9K
CHFJPY+ 3.5K
AUDJPY+ 2.2K
USDJPY+ -3.1K
AUDCHF+ 2K
NZDJPY+ 3.2K
GBPUSD+ 3.5K
NZDCHF+ 1.1K
USDSGD+ -2.2K
CADJPY+ 3K
GBPJPY+ -5K
EURNZD+ 1.8K
GBPCHF+ 2K
EURCHF+ 2.5K
NZDSGD+ 1.5K
AUDSGD+ 1K
EURSGD+ 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6 938.34 HKD
En kötü işlem: -3 180 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +2 400.36 HKD
Maksimum ardışık zarar: -9 774.40 HKD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.06.09 17:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.07 14:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.02 12:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.02 12:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
