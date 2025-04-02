SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / HP28A 200SD HKD 689
Wai Hong Lee

HP28A 200SD HKD 689

Wai Hong Lee
0 comentarios
Fiabilidad
39 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 5%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 468
Transacciones Rentables:
1 071 (72.95%)
Transacciones Irrentables:
397 (27.04%)
Mejor transacción:
6 938.34 HKD
Peor transacción:
-7 678.29 HKD
Beneficio Bruto:
211 116.19 HKD (213 053 pips)
Pérdidas Brutas:
-173 826.33 HKD (186 608 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (2 400.36 HKD)
Beneficio máximo consecutivo:
6 938.34 HKD (1)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
97.65%
Carga máxima del depósito:
8.52%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.65
Transacciones Largas:
729 (49.66%)
Transacciones Cortas:
739 (50.34%)
Factor de Beneficio:
1.21
Beneficio Esperado:
25.40 HKD
Beneficio medio:
197.12 HKD
Pérdidas medias:
-437.85 HKD
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-57 809.90 HKD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-57 809.90 HKD (20)
Crecimiento al mes:
5.74%
Pronóstico anual:
70.25%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 HKD
Máxima:
57 809.90 HKD (21.20%)
Reducción relativa:
De balance:
25.61% (57 809.90 HKD)
De fondos:
27.55% (61 383.02 HKD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPCAD+ 80
AUDNZD+ 69
USDCHF+ 61
USDJPY+ 60
EURCAD+ 58
GBPAUD+ 58
EURUSD+ 57
AUDUSD+ 56
AUDCAD+ 56
NZDUSD+ 55
EURAUD+ 53
GBPNZD+ 52
EURGBP+ 49
EURJPY+ 49
NZDCAD+ 47
USDCAD+ 45
GBPJPY+ 45
NZDJPY+ 44
AUDJPY+ 44
CADJPY+ 41
CHFJPY+ 39
GBPCHF+ 38
GBPUSD+ 38
AUDCHF+ 37
USDSGD+ 35
EURCHF+ 34
CADCHF+ 34
NZDCHF+ 31
EURNZD+ 29
EURSGD+ 28
NZDSGD+ 26
AUDSGD+ 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPCAD+ 611
AUDNZD+ -6K
USDCHF+ 697
USDJPY+ 387
EURCAD+ 529
GBPAUD+ 383
EURUSD+ 780
AUDUSD+ 639
AUDCAD+ 680
NZDUSD+ 107
EURAUD+ 472
GBPNZD+ 397
EURGBP+ 672
EURJPY+ 413
NZDCAD+ 408
USDCAD+ 391
GBPJPY+ -143
NZDJPY+ 204
AUDJPY+ 492
CADJPY+ 318
CHFJPY+ -860
GBPCHF+ 410
GBPUSD+ 463
AUDCHF+ 436
USDSGD+ 239
EURCHF+ 157
CADCHF+ 353
NZDCHF+ 410
EURNZD+ 245
EURSGD+ 158
NZDSGD+ 210
AUDSGD+ 144
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPCAD+ -128
AUDNZD+ -23K
USDCHF+ 2.6K
USDJPY+ -4.5K
EURCAD+ 5.6K
GBPAUD+ 3.7K
EURUSD+ 5K
AUDUSD+ 3.6K
AUDCAD+ 6.2K
NZDUSD+ -5.8K
EURAUD+ 12
GBPNZD+ 4.8K
EURGBP+ 4.9K
EURJPY+ 5.4K
NZDCAD+ 4.9K
USDCAD+ 2.1K
GBPJPY+ -4.5K
NZDJPY+ 807
AUDJPY+ 105
CADJPY+ 4.8K
CHFJPY+ -14K
GBPCHF+ 2.9K
GBPUSD+ 4.6K
AUDCHF+ 2.9K
USDSGD+ -1.2K
EURCHF+ 1.6K
CADCHF+ 2.3K
NZDCHF+ 1.7K
EURNZD+ 3.1K
EURSGD+ 1.6K
NZDSGD+ 2.2K
AUDSGD+ 1.8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6 938.34 HKD
Peor transacción: -7 678 HKD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 20
Beneficio máximo consecutivo: +2 400.36 HKD
Pérdidas máximas consecutivas: -57 809.90 HKD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.12.01 08:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 17:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.07 14:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.02 12:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.02 12:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
HP28A 200SD HKD 689
30 USD al mes
5%
0
0
USD
168K
HKD
39
99%
1 468
72%
98%
1.21
25.40
HKD
28%
1:500
