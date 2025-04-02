- Incremento
Total de Trades:
1 468
Transacciones Rentables:
1 071 (72.95%)
Transacciones Irrentables:
397 (27.04%)
Mejor transacción:
6 938.34 HKD
Peor transacción:
-7 678.29 HKD
Beneficio Bruto:
211 116.19 HKD (213 053 pips)
Pérdidas Brutas:
-173 826.33 HKD (186 608 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (2 400.36 HKD)
Beneficio máximo consecutivo:
6 938.34 HKD (1)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
97.65%
Carga máxima del depósito:
8.52%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.65
Transacciones Largas:
729 (49.66%)
Transacciones Cortas:
739 (50.34%)
Factor de Beneficio:
1.21
Beneficio Esperado:
25.40 HKD
Beneficio medio:
197.12 HKD
Pérdidas medias:
-437.85 HKD
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-57 809.90 HKD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-57 809.90 HKD (20)
Crecimiento al mes:
5.74%
Pronóstico anual:
70.25%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 HKD
Máxima:
57 809.90 HKD (21.20%)
Reducción relativa:
De balance:
25.61% (57 809.90 HKD)
De fondos:
27.55% (61 383.02 HKD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPCAD+
|80
|AUDNZD+
|69
|USDCHF+
|61
|USDJPY+
|60
|EURCAD+
|58
|GBPAUD+
|58
|EURUSD+
|57
|AUDUSD+
|56
|AUDCAD+
|56
|NZDUSD+
|55
|EURAUD+
|53
|GBPNZD+
|52
|EURGBP+
|49
|EURJPY+
|49
|NZDCAD+
|47
|USDCAD+
|45
|GBPJPY+
|45
|NZDJPY+
|44
|AUDJPY+
|44
|CADJPY+
|41
|CHFJPY+
|39
|GBPCHF+
|38
|GBPUSD+
|38
|AUDCHF+
|37
|USDSGD+
|35
|EURCHF+
|34
|CADCHF+
|34
|NZDCHF+
|31
|EURNZD+
|29
|EURSGD+
|28
|NZDSGD+
|26
|AUDSGD+
|20
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPCAD+
|611
|AUDNZD+
|-6K
|USDCHF+
|697
|USDJPY+
|387
|EURCAD+
|529
|GBPAUD+
|383
|EURUSD+
|780
|AUDUSD+
|639
|AUDCAD+
|680
|NZDUSD+
|107
|EURAUD+
|472
|GBPNZD+
|397
|EURGBP+
|672
|EURJPY+
|413
|NZDCAD+
|408
|USDCAD+
|391
|GBPJPY+
|-143
|NZDJPY+
|204
|AUDJPY+
|492
|CADJPY+
|318
|CHFJPY+
|-860
|GBPCHF+
|410
|GBPUSD+
|463
|AUDCHF+
|436
|USDSGD+
|239
|EURCHF+
|157
|CADCHF+
|353
|NZDCHF+
|410
|EURNZD+
|245
|EURSGD+
|158
|NZDSGD+
|210
|AUDSGD+
|144
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPCAD+
|-128
|AUDNZD+
|-23K
|USDCHF+
|2.6K
|USDJPY+
|-4.5K
|EURCAD+
|5.6K
|GBPAUD+
|3.7K
|EURUSD+
|5K
|AUDUSD+
|3.6K
|AUDCAD+
|6.2K
|NZDUSD+
|-5.8K
|EURAUD+
|12
|GBPNZD+
|4.8K
|EURGBP+
|4.9K
|EURJPY+
|5.4K
|NZDCAD+
|4.9K
|USDCAD+
|2.1K
|GBPJPY+
|-4.5K
|NZDJPY+
|807
|AUDJPY+
|105
|CADJPY+
|4.8K
|CHFJPY+
|-14K
|GBPCHF+
|2.9K
|GBPUSD+
|4.6K
|AUDCHF+
|2.9K
|USDSGD+
|-1.2K
|EURCHF+
|1.6K
|CADCHF+
|2.3K
|NZDCHF+
|1.7K
|EURNZD+
|3.1K
|EURSGD+
|1.6K
|NZDSGD+
|2.2K
|AUDSGD+
|1.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Mejor transacción: +6 938.34 HKD
Peor transacción: -7 678 HKD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 20
Beneficio máximo consecutivo: +2 400.36 HKD
Pérdidas máximas consecutivas: -57 809.90 HKD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios
