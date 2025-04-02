시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / HP28A 200SD HKD 689
Wai Hong Lee

HP28A 200SD HKD 689

Wai Hong Lee
0 리뷰
안정성
41
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 6%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 512
이익 거래:
1 106 (73.14%)
손실 거래:
406 (26.85%)
최고의 거래:
6 938.34 HKD
최악의 거래:
-7 678.29 HKD
총 수익:
214 740.09 HKD (218 874 pips)
총 손실:
-174 820.39 HKD (188 176 pips)
연속 최대 이익:
27 (2 400.36 HKD)
연속 최대 이익:
6 938.34 HKD (1)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
97.65%
최대 입금량:
8.52%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
41
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.69
롱(주식매수):
749 (49.54%)
숏(주식차입매도):
763 (50.46%)
수익 요인:
1.23
기대수익:
26.40 HKD
평균 이익:
194.16 HKD
평균 손실:
-430.59 HKD
연속 최대 손실:
20 (-57 809.90 HKD)
연속 최대 손실:
-57 809.90 HKD (20)
월별 성장률:
5.35%
연간 예측:
64.91%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 HKD
최대한의:
57 809.90 HKD (21.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.61% (57 809.90 HKD)
자본금별:
27.55% (61 383.02 HKD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPCAD+ 81
AUDNZD+ 69
USDCHF+ 64
USDJPY+ 61
AUDCAD+ 60
GBPAUD+ 59
AUDUSD+ 58
EURCAD+ 58
EURUSD+ 57
EURAUD+ 55
NZDUSD+ 55
GBPNZD+ 54
NZDCAD+ 52
EURJPY+ 50
EURGBP+ 49
USDCAD+ 46
NZDJPY+ 45
AUDJPY+ 45
GBPJPY+ 45
CADJPY+ 41
GBPUSD+ 40
GBPCHF+ 39
CHFJPY+ 39
AUDCHF+ 38
USDSGD+ 36
EURCHF+ 35
CADCHF+ 34
EURNZD+ 32
NZDCHF+ 31
NZDSGD+ 30
EURSGD+ 29
AUDSGD+ 25
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPCAD+ 618
AUDNZD+ -6K
USDCHF+ 729
USDJPY+ 393
AUDCAD+ 707
GBPAUD+ 389
AUDUSD+ 656
EURCAD+ 529
EURUSD+ 780
EURAUD+ 484
NZDUSD+ 107
GBPNZD+ 409
NZDCAD+ 446
EURJPY+ 420
EURGBP+ 672
USDCAD+ 398
NZDJPY+ 210
AUDJPY+ 498
GBPJPY+ -143
CADJPY+ 318
GBPUSD+ 483
GBPCHF+ 421
CHFJPY+ -860
AUDCHF+ 447
USDSGD+ 246
EURCHF+ 167
CADCHF+ 353
EURNZD+ 263
NZDCHF+ 410
NZDSGD+ 238
EURSGD+ 166
AUDSGD+ 184
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPCAD+ 23
AUDNZD+ -23K
USDCHF+ 2.9K
USDJPY+ -4.4K
AUDCAD+ 6.3K
GBPAUD+ 3.8K
AUDUSD+ 3.8K
EURCAD+ 5.6K
EURUSD+ 5K
EURAUD+ 191
NZDUSD+ -5.8K
GBPNZD+ 5.1K
NZDCAD+ 5.4K
EURJPY+ 5.6K
EURGBP+ 4.9K
USDCAD+ 2.2K
NZDJPY+ 959
AUDJPY+ 257
GBPJPY+ -4.5K
CADJPY+ 4.8K
GBPUSD+ 4.9K
GBPCHF+ 3K
CHFJPY+ -14K
AUDCHF+ 3.1K
USDSGD+ -1.1K
EURCHF+ 1.8K
CADCHF+ 2.3K
EURNZD+ 3.5K
NZDCHF+ 1.7K
NZDSGD+ 2.6K
EURSGD+ 1.7K
AUDSGD+ 1.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +6 938.34 HKD
최악의 거래: -7 678 HKD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 20
연속 최대 이익: +2 400.36 HKD
연속 최대 손실: -57 809.90 HKD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

리뷰 없음
2025.12.01 08:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 17:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.07 14:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.02 12:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.02 12:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
