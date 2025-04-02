- 자본
- 축소
트레이드:
1 512
이익 거래:
1 106 (73.14%)
손실 거래:
406 (26.85%)
최고의 거래:
6 938.34 HKD
최악의 거래:
-7 678.29 HKD
총 수익:
214 740.09 HKD (218 874 pips)
총 손실:
-174 820.39 HKD (188 176 pips)
연속 최대 이익:
27 (2 400.36 HKD)
연속 최대 이익:
6 938.34 HKD (1)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
97.65%
최대 입금량:
8.52%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
41
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.69
롱(주식매수):
749 (49.54%)
숏(주식차입매도):
763 (50.46%)
수익 요인:
1.23
기대수익:
26.40 HKD
평균 이익:
194.16 HKD
평균 손실:
-430.59 HKD
연속 최대 손실:
20 (-57 809.90 HKD)
연속 최대 손실:
-57 809.90 HKD (20)
월별 성장률:
5.35%
연간 예측:
64.91%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 HKD
최대한의:
57 809.90 HKD (21.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.61% (57 809.90 HKD)
자본금별:
27.55% (61 383.02 HKD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPCAD+
|81
|AUDNZD+
|69
|USDCHF+
|64
|USDJPY+
|61
|AUDCAD+
|60
|GBPAUD+
|59
|AUDUSD+
|58
|EURCAD+
|58
|EURUSD+
|57
|EURAUD+
|55
|NZDUSD+
|55
|GBPNZD+
|54
|NZDCAD+
|52
|EURJPY+
|50
|EURGBP+
|49
|USDCAD+
|46
|NZDJPY+
|45
|AUDJPY+
|45
|GBPJPY+
|45
|CADJPY+
|41
|GBPUSD+
|40
|GBPCHF+
|39
|CHFJPY+
|39
|AUDCHF+
|38
|USDSGD+
|36
|EURCHF+
|35
|CADCHF+
|34
|EURNZD+
|32
|NZDCHF+
|31
|NZDSGD+
|30
|EURSGD+
|29
|AUDSGD+
|25
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPCAD+
|618
|AUDNZD+
|-6K
|USDCHF+
|729
|USDJPY+
|393
|AUDCAD+
|707
|GBPAUD+
|389
|AUDUSD+
|656
|EURCAD+
|529
|EURUSD+
|780
|EURAUD+
|484
|NZDUSD+
|107
|GBPNZD+
|409
|NZDCAD+
|446
|EURJPY+
|420
|EURGBP+
|672
|USDCAD+
|398
|NZDJPY+
|210
|AUDJPY+
|498
|GBPJPY+
|-143
|CADJPY+
|318
|GBPUSD+
|483
|GBPCHF+
|421
|CHFJPY+
|-860
|AUDCHF+
|447
|USDSGD+
|246
|EURCHF+
|167
|CADCHF+
|353
|EURNZD+
|263
|NZDCHF+
|410
|NZDSGD+
|238
|EURSGD+
|166
|AUDSGD+
|184
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPCAD+
|23
|AUDNZD+
|-23K
|USDCHF+
|2.9K
|USDJPY+
|-4.4K
|AUDCAD+
|6.3K
|GBPAUD+
|3.8K
|AUDUSD+
|3.8K
|EURCAD+
|5.6K
|EURUSD+
|5K
|EURAUD+
|191
|NZDUSD+
|-5.8K
|GBPNZD+
|5.1K
|NZDCAD+
|5.4K
|EURJPY+
|5.6K
|EURGBP+
|4.9K
|USDCAD+
|2.2K
|NZDJPY+
|959
|AUDJPY+
|257
|GBPJPY+
|-4.5K
|CADJPY+
|4.8K
|GBPUSD+
|4.9K
|GBPCHF+
|3K
|CHFJPY+
|-14K
|AUDCHF+
|3.1K
|USDSGD+
|-1.1K
|EURCHF+
|1.8K
|CADCHF+
|2.3K
|EURNZD+
|3.5K
|NZDCHF+
|1.7K
|NZDSGD+
|2.6K
|EURSGD+
|1.7K
|AUDSGD+
|1.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6 938.34 HKD
최악의 거래: -7 678 HKD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 20
연속 최대 이익: +2 400.36 HKD
연속 최대 손실: -57 809.90 HKD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
6%
0
0
USD
USD
171K
HKD
HKD
41
99%
1 512
73%
98%
1.22
26.40
HKD
HKD
28%
1:500