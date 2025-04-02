SignaleKategorien
Wai Hong Lee

HP28A 200SD HKD 689

Wai Hong Lee
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
39 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 5%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 473
Gewinntrades:
1 075 (72.98%)
Verlusttrades:
398 (27.02%)
Bester Trade:
6 938.34 HKD
Schlechtester Trade:
-7 678.29 HKD
Bruttoprofit:
211 470.13 HKD (213 713 pips)
Bruttoverlust:
-173 906.46 HKD (186 756 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (2 400.36 HKD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 938.34 HKD (1)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
97.65%
Max deposit load:
8.52%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.65
Long-Positionen:
730 (49.56%)
Short-Positionen:
743 (50.44%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
25.50 HKD
Durchschnittlicher Profit:
196.72 HKD
Durchschnittlicher Verlust:
-436.95 HKD
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-57 809.90 HKD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-57 809.90 HKD (20)
Wachstum pro Monat :
5.07%
Jahresprognose:
61.52%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 HKD
Maximaler:
57 809.90 HKD (21.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
25.61% (57 809.90 HKD)
Kapital:
27.55% (61 383.02 HKD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPCAD+ 80
AUDNZD+ 69
USDCHF+ 61
USDJPY+ 60
EURCAD+ 58
GBPAUD+ 58
EURUSD+ 57
AUDUSD+ 56
AUDCAD+ 56
NZDUSD+ 55
EURAUD+ 53
GBPNZD+ 52
EURJPY+ 50
EURGBP+ 49
NZDCAD+ 47
USDCAD+ 45
GBPJPY+ 45
NZDJPY+ 44
AUDJPY+ 44
CADJPY+ 41
CHFJPY+ 39
GBPCHF+ 38
GBPUSD+ 38
AUDCHF+ 37
USDSGD+ 35
EURCHF+ 34
CADCHF+ 34
NZDCHF+ 31
EURNZD+ 29
EURSGD+ 29
NZDSGD+ 29
AUDSGD+ 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPCAD+ 611
AUDNZD+ -6K
USDCHF+ 697
USDJPY+ 387
EURCAD+ 529
GBPAUD+ 383
EURUSD+ 780
AUDUSD+ 639
AUDCAD+ 680
NZDUSD+ 107
EURAUD+ 472
GBPNZD+ 397
EURJPY+ 420
EURGBP+ 672
NZDCAD+ 408
USDCAD+ 391
GBPJPY+ -143
NZDJPY+ 204
AUDJPY+ 492
CADJPY+ 318
CHFJPY+ -860
GBPCHF+ 410
GBPUSD+ 463
AUDCHF+ 436
USDSGD+ 239
EURCHF+ 157
CADCHF+ 353
NZDCHF+ 410
EURNZD+ 245
EURSGD+ 166
NZDSGD+ 231
AUDSGD+ 144
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPCAD+ -128
AUDNZD+ -23K
USDCHF+ 2.6K
USDJPY+ -4.5K
EURCAD+ 5.6K
GBPAUD+ 3.7K
EURUSD+ 5K
AUDUSD+ 3.6K
AUDCAD+ 6.2K
NZDUSD+ -5.8K
EURAUD+ 12
GBPNZD+ 4.8K
EURJPY+ 5.6K
EURGBP+ 4.9K
NZDCAD+ 4.9K
USDCAD+ 2.1K
GBPJPY+ -4.5K
NZDJPY+ 807
AUDJPY+ 105
CADJPY+ 4.8K
CHFJPY+ -14K
GBPCHF+ 2.9K
GBPUSD+ 4.6K
AUDCHF+ 2.9K
USDSGD+ -1.2K
EURCHF+ 1.6K
CADCHF+ 2.3K
NZDCHF+ 1.7K
EURNZD+ 3.1K
EURSGD+ 1.7K
NZDSGD+ 2.4K
AUDSGD+ 1.8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6 938.34 HKD
Schlechtester Trade: -7 678 HKD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 20
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 400.36 HKD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -57 809.90 HKD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.01 08:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 17:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.07 14:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.02 12:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.02 12:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
