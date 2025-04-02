- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 473
Gewinntrades:
1 075 (72.98%)
Verlusttrades:
398 (27.02%)
Bester Trade:
6 938.34 HKD
Schlechtester Trade:
-7 678.29 HKD
Bruttoprofit:
211 470.13 HKD (213 713 pips)
Bruttoverlust:
-173 906.46 HKD (186 756 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (2 400.36 HKD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 938.34 HKD (1)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
97.65%
Max deposit load:
8.52%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.65
Long-Positionen:
730 (49.56%)
Short-Positionen:
743 (50.44%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
25.50 HKD
Durchschnittlicher Profit:
196.72 HKD
Durchschnittlicher Verlust:
-436.95 HKD
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-57 809.90 HKD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-57 809.90 HKD (20)
Wachstum pro Monat :
5.07%
Jahresprognose:
61.52%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 HKD
Maximaler:
57 809.90 HKD (21.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
25.61% (57 809.90 HKD)
Kapital:
27.55% (61 383.02 HKD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPCAD+
|80
|AUDNZD+
|69
|USDCHF+
|61
|USDJPY+
|60
|EURCAD+
|58
|GBPAUD+
|58
|EURUSD+
|57
|AUDUSD+
|56
|AUDCAD+
|56
|NZDUSD+
|55
|EURAUD+
|53
|GBPNZD+
|52
|EURJPY+
|50
|EURGBP+
|49
|NZDCAD+
|47
|USDCAD+
|45
|GBPJPY+
|45
|NZDJPY+
|44
|AUDJPY+
|44
|CADJPY+
|41
|CHFJPY+
|39
|GBPCHF+
|38
|GBPUSD+
|38
|AUDCHF+
|37
|USDSGD+
|35
|EURCHF+
|34
|CADCHF+
|34
|NZDCHF+
|31
|EURNZD+
|29
|EURSGD+
|29
|NZDSGD+
|29
|AUDSGD+
|20
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPCAD+
|611
|AUDNZD+
|-6K
|USDCHF+
|697
|USDJPY+
|387
|EURCAD+
|529
|GBPAUD+
|383
|EURUSD+
|780
|AUDUSD+
|639
|AUDCAD+
|680
|NZDUSD+
|107
|EURAUD+
|472
|GBPNZD+
|397
|EURJPY+
|420
|EURGBP+
|672
|NZDCAD+
|408
|USDCAD+
|391
|GBPJPY+
|-143
|NZDJPY+
|204
|AUDJPY+
|492
|CADJPY+
|318
|CHFJPY+
|-860
|GBPCHF+
|410
|GBPUSD+
|463
|AUDCHF+
|436
|USDSGD+
|239
|EURCHF+
|157
|CADCHF+
|353
|NZDCHF+
|410
|EURNZD+
|245
|EURSGD+
|166
|NZDSGD+
|231
|AUDSGD+
|144
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPCAD+
|-128
|AUDNZD+
|-23K
|USDCHF+
|2.6K
|USDJPY+
|-4.5K
|EURCAD+
|5.6K
|GBPAUD+
|3.7K
|EURUSD+
|5K
|AUDUSD+
|3.6K
|AUDCAD+
|6.2K
|NZDUSD+
|-5.8K
|EURAUD+
|12
|GBPNZD+
|4.8K
|EURJPY+
|5.6K
|EURGBP+
|4.9K
|NZDCAD+
|4.9K
|USDCAD+
|2.1K
|GBPJPY+
|-4.5K
|NZDJPY+
|807
|AUDJPY+
|105
|CADJPY+
|4.8K
|CHFJPY+
|-14K
|GBPCHF+
|2.9K
|GBPUSD+
|4.6K
|AUDCHF+
|2.9K
|USDSGD+
|-1.2K
|EURCHF+
|1.6K
|CADCHF+
|2.3K
|NZDCHF+
|1.7K
|EURNZD+
|3.1K
|EURSGD+
|1.7K
|NZDSGD+
|2.4K
|AUDSGD+
|1.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +6 938.34 HKD
Schlechtester Trade: -7 678 HKD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 20
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 400.36 HKD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -57 809.90 HKD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
5%
0
0
USD
USD
168K
HKD
HKD
39
99%
1 473
72%
98%
1.21
25.50
HKD
HKD
28%
1:500