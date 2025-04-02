- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 468
利益トレード:
1 071 (72.95%)
損失トレード:
397 (27.04%)
ベストトレード:
6 938.34 HKD
最悪のトレード:
-7 678.29 HKD
総利益:
211 116.19 HKD (213 053 pips)
総損失:
-173 826.33 HKD (186 608 pips)
最大連続の勝ち:
27 (2 400.36 HKD)
最大連続利益:
6 938.34 HKD (1)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
97.65%
最大入金額:
8.52%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.65
長いトレード:
729 (49.66%)
短いトレード:
739 (50.34%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
25.40 HKD
平均利益:
197.12 HKD
平均損失:
-437.85 HKD
最大連続の負け:
20 (-57 809.90 HKD)
最大連続損失:
-57 809.90 HKD (20)
月間成長:
4.95%
年間予想:
62.45%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 HKD
最大の:
57 809.90 HKD (21.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.61% (57 809.90 HKD)
エクイティによる:
27.55% (61 383.02 HKD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPCAD+
|80
|AUDNZD+
|69
|USDCHF+
|61
|USDJPY+
|60
|EURCAD+
|58
|GBPAUD+
|58
|EURUSD+
|57
|AUDUSD+
|56
|AUDCAD+
|56
|NZDUSD+
|55
|EURAUD+
|53
|GBPNZD+
|52
|EURGBP+
|49
|EURJPY+
|49
|NZDCAD+
|47
|USDCAD+
|45
|GBPJPY+
|45
|NZDJPY+
|44
|AUDJPY+
|44
|CADJPY+
|41
|CHFJPY+
|39
|GBPCHF+
|38
|GBPUSD+
|38
|AUDCHF+
|37
|USDSGD+
|35
|EURCHF+
|34
|CADCHF+
|34
|NZDCHF+
|31
|EURNZD+
|29
|EURSGD+
|28
|NZDSGD+
|26
|AUDSGD+
|20
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|GBPCAD+
|611
|AUDNZD+
|-6K
|USDCHF+
|697
|USDJPY+
|387
|EURCAD+
|529
|GBPAUD+
|383
|EURUSD+
|780
|AUDUSD+
|639
|AUDCAD+
|680
|NZDUSD+
|107
|EURAUD+
|472
|GBPNZD+
|397
|EURGBP+
|672
|EURJPY+
|413
|NZDCAD+
|408
|USDCAD+
|391
|GBPJPY+
|-143
|NZDJPY+
|204
|AUDJPY+
|492
|CADJPY+
|318
|CHFJPY+
|-860
|GBPCHF+
|410
|GBPUSD+
|463
|AUDCHF+
|436
|USDSGD+
|239
|EURCHF+
|157
|CADCHF+
|353
|NZDCHF+
|410
|EURNZD+
|245
|EURSGD+
|158
|NZDSGD+
|210
|AUDSGD+
|144
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|GBPCAD+
|-128
|AUDNZD+
|-23K
|USDCHF+
|2.6K
|USDJPY+
|-4.5K
|EURCAD+
|5.6K
|GBPAUD+
|3.7K
|EURUSD+
|5K
|AUDUSD+
|3.6K
|AUDCAD+
|6.2K
|NZDUSD+
|-5.8K
|EURAUD+
|12
|GBPNZD+
|4.8K
|EURGBP+
|4.9K
|EURJPY+
|5.4K
|NZDCAD+
|4.9K
|USDCAD+
|2.1K
|GBPJPY+
|-4.5K
|NZDJPY+
|807
|AUDJPY+
|105
|CADJPY+
|4.8K
|CHFJPY+
|-14K
|GBPCHF+
|2.9K
|GBPUSD+
|4.6K
|AUDCHF+
|2.9K
|USDSGD+
|-1.2K
|EURCHF+
|1.6K
|CADCHF+
|2.3K
|NZDCHF+
|1.7K
|EURNZD+
|3.1K
|EURSGD+
|1.6K
|NZDSGD+
|2.2K
|AUDSGD+
|1.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6 938.34 HKD
最悪のトレード: -7 678 HKD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 20
最大連続利益: +2 400.36 HKD
最大連続損失: -57 809.90 HKD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
5%
0
0
USD
USD
168K
HKD
HKD
39
99%
1 468
72%
98%
1.21
25.40
HKD
HKD
28%
1:500