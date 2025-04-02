シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / HP28A 200SD HKD 689
Wai Hong Lee

HP28A 200SD HKD 689

Wai Hong Lee
レビュー0件
信頼性
39週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 5%
VantageInternational-Live 11
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 468
利益トレード:
1 071 (72.95%)
損失トレード:
397 (27.04%)
ベストトレード:
6 938.34 HKD
最悪のトレード:
-7 678.29 HKD
総利益:
211 116.19 HKD (213 053 pips)
総損失:
-173 826.33 HKD (186 608 pips)
最大連続の勝ち:
27 (2 400.36 HKD)
最大連続利益:
6 938.34 HKD (1)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
97.65%
最大入金額:
8.52%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.65
長いトレード:
729 (49.66%)
短いトレード:
739 (50.34%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
25.40 HKD
平均利益:
197.12 HKD
平均損失:
-437.85 HKD
最大連続の負け:
20 (-57 809.90 HKD)
最大連続損失:
-57 809.90 HKD (20)
月間成長:
4.95%
年間予想:
62.45%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 HKD
最大の:
57 809.90 HKD (21.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.61% (57 809.90 HKD)
エクイティによる:
27.55% (61 383.02 HKD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPCAD+ 80
AUDNZD+ 69
USDCHF+ 61
USDJPY+ 60
EURCAD+ 58
GBPAUD+ 58
EURUSD+ 57
AUDUSD+ 56
AUDCAD+ 56
NZDUSD+ 55
EURAUD+ 53
GBPNZD+ 52
EURGBP+ 49
EURJPY+ 49
NZDCAD+ 47
USDCAD+ 45
GBPJPY+ 45
NZDJPY+ 44
AUDJPY+ 44
CADJPY+ 41
CHFJPY+ 39
GBPCHF+ 38
GBPUSD+ 38
AUDCHF+ 37
USDSGD+ 35
EURCHF+ 34
CADCHF+ 34
NZDCHF+ 31
EURNZD+ 29
EURSGD+ 28
NZDSGD+ 26
AUDSGD+ 20
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPCAD+ 611
AUDNZD+ -6K
USDCHF+ 697
USDJPY+ 387
EURCAD+ 529
GBPAUD+ 383
EURUSD+ 780
AUDUSD+ 639
AUDCAD+ 680
NZDUSD+ 107
EURAUD+ 472
GBPNZD+ 397
EURGBP+ 672
EURJPY+ 413
NZDCAD+ 408
USDCAD+ 391
GBPJPY+ -143
NZDJPY+ 204
AUDJPY+ 492
CADJPY+ 318
CHFJPY+ -860
GBPCHF+ 410
GBPUSD+ 463
AUDCHF+ 436
USDSGD+ 239
EURCHF+ 157
CADCHF+ 353
NZDCHF+ 410
EURNZD+ 245
EURSGD+ 158
NZDSGD+ 210
AUDSGD+ 144
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPCAD+ -128
AUDNZD+ -23K
USDCHF+ 2.6K
USDJPY+ -4.5K
EURCAD+ 5.6K
GBPAUD+ 3.7K
EURUSD+ 5K
AUDUSD+ 3.6K
AUDCAD+ 6.2K
NZDUSD+ -5.8K
EURAUD+ 12
GBPNZD+ 4.8K
EURGBP+ 4.9K
EURJPY+ 5.4K
NZDCAD+ 4.9K
USDCAD+ 2.1K
GBPJPY+ -4.5K
NZDJPY+ 807
AUDJPY+ 105
CADJPY+ 4.8K
CHFJPY+ -14K
GBPCHF+ 2.9K
GBPUSD+ 4.6K
AUDCHF+ 2.9K
USDSGD+ -1.2K
EURCHF+ 1.6K
CADCHF+ 2.3K
NZDCHF+ 1.7K
EURNZD+ 3.1K
EURSGD+ 1.6K
NZDSGD+ 2.2K
AUDSGD+ 1.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6 938.34 HKD
最悪のトレード: -7 678 HKD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 20
最大連続利益: +2 400.36 HKD
最大連続損失: -57 809.90 HKD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.01 08:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 17:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.07 14:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.02 12:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.02 12:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
HP28A 200SD HKD 689
30 USD/月
5%
0
0
USD
168K
HKD
39
99%
1 468
72%
98%
1.21
25.40
HKD
28%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください