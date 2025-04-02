SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / HP28A 200SD HKD 689
Wai Hong Lee

HP28A 200SD HKD 689

Wai Hong Lee
0 comentários
Confiabilidade
39 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 5%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 468
Negociações com lucro:
1 071 (72.95%)
Negociações com perda:
397 (27.04%)
Melhor negociação:
6 938.34 HKD
Pior negociação:
-7 678.29 HKD
Lucro bruto:
211 116.19 HKD (213 053 pips)
Perda bruta:
-173 826.33 HKD (186 608 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (2 400.36 HKD)
Máximo lucro consecutivo:
6 938.34 HKD (1)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
97.65%
Depósito máximo carregado:
8.52%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.65
Negociações longas:
729 (49.66%)
Negociações curtas:
739 (50.34%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
25.40 HKD
Lucro médio:
197.12 HKD
Perda média:
-437.85 HKD
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-57 809.90 HKD)
Máxima perda consecutiva:
-57 809.90 HKD (20)
Crescimento mensal:
5.45%
Previsão anual:
66.56%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 HKD
Máximo:
57 809.90 HKD (21.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.61% (57 809.90 HKD)
Pelo Capital Líquido:
27.55% (61 383.02 HKD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPCAD+ 80
AUDNZD+ 69
USDCHF+ 61
USDJPY+ 60
EURCAD+ 58
GBPAUD+ 58
EURUSD+ 57
AUDUSD+ 56
AUDCAD+ 56
NZDUSD+ 55
EURAUD+ 53
GBPNZD+ 52
EURGBP+ 49
EURJPY+ 49
NZDCAD+ 47
USDCAD+ 45
GBPJPY+ 45
NZDJPY+ 44
AUDJPY+ 44
CADJPY+ 41
CHFJPY+ 39
GBPCHF+ 38
GBPUSD+ 38
AUDCHF+ 37
USDSGD+ 35
EURCHF+ 34
CADCHF+ 34
NZDCHF+ 31
EURNZD+ 29
EURSGD+ 28
NZDSGD+ 26
AUDSGD+ 20
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPCAD+ 611
AUDNZD+ -6K
USDCHF+ 697
USDJPY+ 387
EURCAD+ 529
GBPAUD+ 383
EURUSD+ 780
AUDUSD+ 639
AUDCAD+ 680
NZDUSD+ 107
EURAUD+ 472
GBPNZD+ 397
EURGBP+ 672
EURJPY+ 413
NZDCAD+ 408
USDCAD+ 391
GBPJPY+ -143
NZDJPY+ 204
AUDJPY+ 492
CADJPY+ 318
CHFJPY+ -860
GBPCHF+ 410
GBPUSD+ 463
AUDCHF+ 436
USDSGD+ 239
EURCHF+ 157
CADCHF+ 353
NZDCHF+ 410
EURNZD+ 245
EURSGD+ 158
NZDSGD+ 210
AUDSGD+ 144
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPCAD+ -128
AUDNZD+ -23K
USDCHF+ 2.6K
USDJPY+ -4.5K
EURCAD+ 5.6K
GBPAUD+ 3.7K
EURUSD+ 5K
AUDUSD+ 3.6K
AUDCAD+ 6.2K
NZDUSD+ -5.8K
EURAUD+ 12
GBPNZD+ 4.8K
EURGBP+ 4.9K
EURJPY+ 5.4K
NZDCAD+ 4.9K
USDCAD+ 2.1K
GBPJPY+ -4.5K
NZDJPY+ 807
AUDJPY+ 105
CADJPY+ 4.8K
CHFJPY+ -14K
GBPCHF+ 2.9K
GBPUSD+ 4.6K
AUDCHF+ 2.9K
USDSGD+ -1.2K
EURCHF+ 1.6K
CADCHF+ 2.3K
NZDCHF+ 1.7K
EURNZD+ 3.1K
EURSGD+ 1.6K
NZDSGD+ 2.2K
AUDSGD+ 1.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6 938.34 HKD
Pior negociação: -7 678 HKD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 20
Máximo lucro consecutivo: +2 400.36 HKD
Máxima perda consecutiva: -57 809.90 HKD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.01 08:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 17:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.07 14:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.02 12:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.02 12:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
