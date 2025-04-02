- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 468
Negociações com lucro:
1 071 (72.95%)
Negociações com perda:
397 (27.04%)
Melhor negociação:
6 938.34 HKD
Pior negociação:
-7 678.29 HKD
Lucro bruto:
211 116.19 HKD (213 053 pips)
Perda bruta:
-173 826.33 HKD (186 608 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (2 400.36 HKD)
Máximo lucro consecutivo:
6 938.34 HKD (1)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
97.65%
Depósito máximo carregado:
8.52%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.65
Negociações longas:
729 (49.66%)
Negociações curtas:
739 (50.34%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
25.40 HKD
Lucro médio:
197.12 HKD
Perda média:
-437.85 HKD
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-57 809.90 HKD)
Máxima perda consecutiva:
-57 809.90 HKD (20)
Crescimento mensal:
5.45%
Previsão anual:
66.56%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 HKD
Máximo:
57 809.90 HKD (21.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.61% (57 809.90 HKD)
Pelo Capital Líquido:
27.55% (61 383.02 HKD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPCAD+
|80
|AUDNZD+
|69
|USDCHF+
|61
|USDJPY+
|60
|EURCAD+
|58
|GBPAUD+
|58
|EURUSD+
|57
|AUDUSD+
|56
|AUDCAD+
|56
|NZDUSD+
|55
|EURAUD+
|53
|GBPNZD+
|52
|EURGBP+
|49
|EURJPY+
|49
|NZDCAD+
|47
|USDCAD+
|45
|GBPJPY+
|45
|NZDJPY+
|44
|AUDJPY+
|44
|CADJPY+
|41
|CHFJPY+
|39
|GBPCHF+
|38
|GBPUSD+
|38
|AUDCHF+
|37
|USDSGD+
|35
|EURCHF+
|34
|CADCHF+
|34
|NZDCHF+
|31
|EURNZD+
|29
|EURSGD+
|28
|NZDSGD+
|26
|AUDSGD+
|20
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPCAD+
|611
|AUDNZD+
|-6K
|USDCHF+
|697
|USDJPY+
|387
|EURCAD+
|529
|GBPAUD+
|383
|EURUSD+
|780
|AUDUSD+
|639
|AUDCAD+
|680
|NZDUSD+
|107
|EURAUD+
|472
|GBPNZD+
|397
|EURGBP+
|672
|EURJPY+
|413
|NZDCAD+
|408
|USDCAD+
|391
|GBPJPY+
|-143
|NZDJPY+
|204
|AUDJPY+
|492
|CADJPY+
|318
|CHFJPY+
|-860
|GBPCHF+
|410
|GBPUSD+
|463
|AUDCHF+
|436
|USDSGD+
|239
|EURCHF+
|157
|CADCHF+
|353
|NZDCHF+
|410
|EURNZD+
|245
|EURSGD+
|158
|NZDSGD+
|210
|AUDSGD+
|144
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPCAD+
|-128
|AUDNZD+
|-23K
|USDCHF+
|2.6K
|USDJPY+
|-4.5K
|EURCAD+
|5.6K
|GBPAUD+
|3.7K
|EURUSD+
|5K
|AUDUSD+
|3.6K
|AUDCAD+
|6.2K
|NZDUSD+
|-5.8K
|EURAUD+
|12
|GBPNZD+
|4.8K
|EURGBP+
|4.9K
|EURJPY+
|5.4K
|NZDCAD+
|4.9K
|USDCAD+
|2.1K
|GBPJPY+
|-4.5K
|NZDJPY+
|807
|AUDJPY+
|105
|CADJPY+
|4.8K
|CHFJPY+
|-14K
|GBPCHF+
|2.9K
|GBPUSD+
|4.6K
|AUDCHF+
|2.9K
|USDSGD+
|-1.2K
|EURCHF+
|1.6K
|CADCHF+
|2.3K
|NZDCHF+
|1.7K
|EURNZD+
|3.1K
|EURSGD+
|1.6K
|NZDSGD+
|2.2K
|AUDSGD+
|1.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6 938.34 HKD
Pior negociação: -7 678 HKD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 20
Máximo lucro consecutivo: +2 400.36 HKD
Máxima perda consecutiva: -57 809.90 HKD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
