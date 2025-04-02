SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / HP28A 200SD HKD 689
Wai Hong Lee

HP28A 200SD HKD 689

Wai Hong Lee
0 reviews
Reliability
39 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 4%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 460
Profit Trades:
1 065 (72.94%)
Loss Trades:
395 (27.05%)
Best trade:
6 938.34 HKD
Worst trade:
-7 678.29 HKD
Gross Profit:
210 597.44 HKD (212 056 pips)
Gross Loss:
-173 761.31 HKD (186 468 pips)
Maximum consecutive wins:
27 (2 400.36 HKD)
Maximal consecutive profit:
6 938.34 HKD (1)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading activity:
97.65%
Max deposit load:
8.52%
Latest trade:
34 minutes ago
Trades per week:
57
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
0.64
Long Trades:
724 (49.59%)
Short Trades:
736 (50.41%)
Profit Factor:
1.21
Expected Payoff:
25.23 HKD
Average Profit:
197.74 HKD
Average Loss:
-439.90 HKD
Maximum consecutive losses:
20 (-57 809.90 HKD)
Maximal consecutive loss:
-57 809.90 HKD (20)
Monthly growth:
5.37%
Annual Forecast:
65.21%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 HKD
Maximal:
57 809.90 HKD (21.20%)
Relative drawdown:
By Balance:
25.61% (57 809.90 HKD)
By Equity:
27.55% (61 383.02 HKD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPCAD+ 80
AUDNZD+ 69
USDCHF+ 61
USDJPY+ 60
EURCAD+ 58
GBPAUD+ 58
EURUSD+ 57
AUDCAD+ 56
AUDUSD+ 55
NZDUSD+ 55
EURAUD+ 53
GBPNZD+ 52
EURGBP+ 49
EURJPY+ 47
USDCAD+ 45
GBPJPY+ 45
NZDCAD+ 44
AUDJPY+ 44
NZDJPY+ 42
CADJPY+ 41
CHFJPY+ 39
GBPCHF+ 38
GBPUSD+ 38
AUDCHF+ 37
USDSGD+ 35
EURCHF+ 34
CADCHF+ 34
NZDCHF+ 31
EURNZD+ 29
EURSGD+ 28
NZDSGD+ 26
AUDSGD+ 20
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPCAD+ 611
AUDNZD+ -6K
USDCHF+ 697
USDJPY+ 387
EURCAD+ 529
GBPAUD+ 383
EURUSD+ 780
AUDCAD+ 680
AUDUSD+ 629
NZDUSD+ 107
EURAUD+ 472
GBPNZD+ 397
EURGBP+ 672
EURJPY+ 401
USDCAD+ 391
GBPJPY+ -143
NZDCAD+ 385
AUDJPY+ 492
NZDJPY+ 191
CADJPY+ 318
CHFJPY+ -860
GBPCHF+ 410
GBPUSD+ 463
AUDCHF+ 436
USDSGD+ 239
EURCHF+ 157
CADCHF+ 353
NZDCHF+ 410
EURNZD+ 245
EURSGD+ 158
NZDSGD+ 210
AUDSGD+ 144
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPCAD+ -128
AUDNZD+ -23K
USDCHF+ 2.6K
USDJPY+ -4.5K
EURCAD+ 5.6K
GBPAUD+ 3.7K
EURUSD+ 5K
AUDCAD+ 6.2K
AUDUSD+ 3.5K
NZDUSD+ -5.8K
EURAUD+ 12
GBPNZD+ 4.8K
EURGBP+ 4.9K
EURJPY+ 5.1K
USDCAD+ 2.1K
GBPJPY+ -4.5K
NZDCAD+ 4.7K
AUDJPY+ 105
NZDJPY+ 599
CADJPY+ 4.8K
CHFJPY+ -14K
GBPCHF+ 2.9K
GBPUSD+ 4.6K
AUDCHF+ 2.9K
USDSGD+ -1.2K
EURCHF+ 1.6K
CADCHF+ 2.3K
NZDCHF+ 1.7K
EURNZD+ 3.1K
EURSGD+ 1.6K
NZDSGD+ 2.2K
AUDSGD+ 1.8K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +6 938.34 HKD
Worst trade: -7 678 HKD
Maximum consecutive wins: 1
Maximum consecutive losses: 20
Maximal consecutive profit: +2 400.36 HKD
Maximal consecutive loss: -57 809.90 HKD

No reviews
2025.12.01 08:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 17:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.07 14:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.02 12:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.02 12:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
