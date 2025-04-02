- Growth
Trades:
1 460
Profit Trades:
1 065 (72.94%)
Loss Trades:
395 (27.05%)
Best trade:
6 938.34 HKD
Worst trade:
-7 678.29 HKD
Gross Profit:
210 597.44 HKD (212 056 pips)
Gross Loss:
-173 761.31 HKD (186 468 pips)
Maximum consecutive wins:
27 (2 400.36 HKD)
Maximal consecutive profit:
6 938.34 HKD (1)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading activity:
97.65%
Max deposit load:
8.52%
Latest trade:
34 minutes ago
Trades per week:
57
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
0.64
Long Trades:
724 (49.59%)
Short Trades:
736 (50.41%)
Profit Factor:
1.21
Expected Payoff:
25.23 HKD
Average Profit:
197.74 HKD
Average Loss:
-439.90 HKD
Maximum consecutive losses:
20 (-57 809.90 HKD)
Maximal consecutive loss:
-57 809.90 HKD (20)
Monthly growth:
5.37%
Annual Forecast:
65.21%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 HKD
Maximal:
57 809.90 HKD (21.20%)
Relative drawdown:
By Balance:
25.61% (57 809.90 HKD)
By Equity:
27.55% (61 383.02 HKD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|GBPCAD+
|80
|AUDNZD+
|69
|USDCHF+
|61
|USDJPY+
|60
|EURCAD+
|58
|GBPAUD+
|58
|EURUSD+
|57
|AUDCAD+
|56
|AUDUSD+
|55
|NZDUSD+
|55
|EURAUD+
|53
|GBPNZD+
|52
|EURGBP+
|49
|EURJPY+
|47
|USDCAD+
|45
|GBPJPY+
|45
|NZDCAD+
|44
|AUDJPY+
|44
|NZDJPY+
|42
|CADJPY+
|41
|CHFJPY+
|39
|GBPCHF+
|38
|GBPUSD+
|38
|AUDCHF+
|37
|USDSGD+
|35
|EURCHF+
|34
|CADCHF+
|34
|NZDCHF+
|31
|EURNZD+
|29
|EURSGD+
|28
|NZDSGD+
|26
|AUDSGD+
|20
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPCAD+
|611
|AUDNZD+
|-6K
|USDCHF+
|697
|USDJPY+
|387
|EURCAD+
|529
|GBPAUD+
|383
|EURUSD+
|780
|AUDCAD+
|680
|AUDUSD+
|629
|NZDUSD+
|107
|EURAUD+
|472
|GBPNZD+
|397
|EURGBP+
|672
|EURJPY+
|401
|USDCAD+
|391
|GBPJPY+
|-143
|NZDCAD+
|385
|AUDJPY+
|492
|NZDJPY+
|191
|CADJPY+
|318
|CHFJPY+
|-860
|GBPCHF+
|410
|GBPUSD+
|463
|AUDCHF+
|436
|USDSGD+
|239
|EURCHF+
|157
|CADCHF+
|353
|NZDCHF+
|410
|EURNZD+
|245
|EURSGD+
|158
|NZDSGD+
|210
|AUDSGD+
|144
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPCAD+
|-128
|AUDNZD+
|-23K
|USDCHF+
|2.6K
|USDJPY+
|-4.5K
|EURCAD+
|5.6K
|GBPAUD+
|3.7K
|EURUSD+
|5K
|AUDCAD+
|6.2K
|AUDUSD+
|3.5K
|NZDUSD+
|-5.8K
|EURAUD+
|12
|GBPNZD+
|4.8K
|EURGBP+
|4.9K
|EURJPY+
|5.1K
|USDCAD+
|2.1K
|GBPJPY+
|-4.5K
|NZDCAD+
|4.7K
|AUDJPY+
|105
|NZDJPY+
|599
|CADJPY+
|4.8K
|CHFJPY+
|-14K
|GBPCHF+
|2.9K
|GBPUSD+
|4.6K
|AUDCHF+
|2.9K
|USDSGD+
|-1.2K
|EURCHF+
|1.6K
|CADCHF+
|2.3K
|NZDCHF+
|1.7K
|EURNZD+
|3.1K
|EURSGD+
|1.6K
|NZDSGD+
|2.2K
|AUDSGD+
|1.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +6 938.34 HKD
Worst trade: -7 678 HKD
Maximum consecutive wins: 1
Maximum consecutive losses: 20
Maximal consecutive profit: +2 400.36 HKD
Maximal consecutive loss: -57 809.90 HKD
