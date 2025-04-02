- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 464
盈利交易:
1 068 (72.95%)
亏损交易:
396 (27.05%)
最好交易:
6 938.34 HKD
最差交易:
-7 678.29 HKD
毛利:
210 794.22 HKD (212 562 pips)
毛利亏损:
-173 762.50 HKD (186 472 pips)
最大连续赢利:
27 (2 400.36 HKD)
最大连续盈利:
6 938.34 HKD (1)
夏普比率:
0.04
交易活动:
97.65%
最大入金加载:
8.52%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
28
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.64
长期交易:
728 (49.73%)
短期交易:
736 (50.27%)
利润因子:
1.21
预期回报:
25.29 HKD
平均利润:
197.37 HKD
平均损失:
-438.79 HKD
最大连续失误:
20 (-57 809.90 HKD)
最大连续亏损:
-57 809.90 HKD (20)
每月增长:
4.86%
年度预测:
58.95%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 HKD
最大值:
57 809.90 HKD (21.20%)
相对跌幅:
结余:
25.61% (57 809.90 HKD)
净值:
27.55% (61 383.02 HKD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPCAD+
|80
|AUDNZD+
|69
|USDCHF+
|61
|USDJPY+
|60
|EURCAD+
|58
|GBPAUD+
|58
|EURUSD+
|57
|AUDCAD+
|56
|AUDUSD+
|55
|NZDUSD+
|55
|EURAUD+
|53
|GBPNZD+
|52
|EURGBP+
|49
|EURJPY+
|49
|USDCAD+
|45
|GBPJPY+
|45
|NZDJPY+
|44
|NZDCAD+
|44
|AUDJPY+
|44
|CADJPY+
|41
|CHFJPY+
|39
|GBPCHF+
|38
|GBPUSD+
|38
|AUDCHF+
|37
|USDSGD+
|35
|EURCHF+
|34
|CADCHF+
|34
|NZDCHF+
|31
|EURNZD+
|29
|EURSGD+
|28
|NZDSGD+
|26
|AUDSGD+
|20
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPCAD+
|611
|AUDNZD+
|-6K
|USDCHF+
|697
|USDJPY+
|387
|EURCAD+
|529
|GBPAUD+
|383
|EURUSD+
|780
|AUDCAD+
|680
|AUDUSD+
|629
|NZDUSD+
|107
|EURAUD+
|472
|GBPNZD+
|397
|EURGBP+
|672
|EURJPY+
|413
|USDCAD+
|391
|GBPJPY+
|-143
|NZDJPY+
|204
|NZDCAD+
|385
|AUDJPY+
|492
|CADJPY+
|318
|CHFJPY+
|-860
|GBPCHF+
|410
|GBPUSD+
|463
|AUDCHF+
|436
|USDSGD+
|239
|EURCHF+
|157
|CADCHF+
|353
|NZDCHF+
|410
|EURNZD+
|245
|EURSGD+
|158
|NZDSGD+
|210
|AUDSGD+
|144
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPCAD+
|-128
|AUDNZD+
|-23K
|USDCHF+
|2.6K
|USDJPY+
|-4.5K
|EURCAD+
|5.6K
|GBPAUD+
|3.7K
|EURUSD+
|5K
|AUDCAD+
|6.2K
|AUDUSD+
|3.5K
|NZDUSD+
|-5.8K
|EURAUD+
|12
|GBPNZD+
|4.8K
|EURGBP+
|4.9K
|EURJPY+
|5.4K
|USDCAD+
|2.1K
|GBPJPY+
|-4.5K
|NZDJPY+
|807
|NZDCAD+
|4.7K
|AUDJPY+
|105
|CADJPY+
|4.8K
|CHFJPY+
|-14K
|GBPCHF+
|2.9K
|GBPUSD+
|4.6K
|AUDCHF+
|2.9K
|USDSGD+
|-1.2K
|EURCHF+
|1.6K
|CADCHF+
|2.3K
|NZDCHF+
|1.7K
|EURNZD+
|3.1K
|EURSGD+
|1.6K
|NZDSGD+
|2.2K
|AUDSGD+
|1.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6 938.34 HKD
最差交易: -7 678 HKD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 20
最大连续盈利: +2 400.36 HKD
最大连续亏损: -57 809.90 HKD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
4%
0
0
USD
USD
168K
HKD
HKD
39
99%
1 464
72%
98%
1.21
25.29
HKD
HKD
28%
1:500