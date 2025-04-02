信号部分
Wai Hong Lee

HP28A 200SD HKD 689

Wai Hong Lee
0条评论
可靠性
39
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 4%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 464
盈利交易:
1 068 (72.95%)
亏损交易:
396 (27.05%)
最好交易:
6 938.34 HKD
最差交易:
-7 678.29 HKD
毛利:
210 794.22 HKD (212 562 pips)
毛利亏损:
-173 762.50 HKD (186 472 pips)
最大连续赢利:
27 (2 400.36 HKD)
最大连续盈利:
6 938.34 HKD (1)
夏普比率:
0.04
交易活动:
97.65%
最大入金加载:
8.52%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
28
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.64
长期交易:
728 (49.73%)
短期交易:
736 (50.27%)
利润因子:
1.21
预期回报:
25.29 HKD
平均利润:
197.37 HKD
平均损失:
-438.79 HKD
最大连续失误:
20 (-57 809.90 HKD)
最大连续亏损:
-57 809.90 HKD (20)
每月增长:
4.86%
年度预测:
58.95%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 HKD
最大值:
57 809.90 HKD (21.20%)
相对跌幅:
结余:
25.61% (57 809.90 HKD)
净值:
27.55% (61 383.02 HKD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPCAD+ 80
AUDNZD+ 69
USDCHF+ 61
USDJPY+ 60
EURCAD+ 58
GBPAUD+ 58
EURUSD+ 57
AUDCAD+ 56
AUDUSD+ 55
NZDUSD+ 55
EURAUD+ 53
GBPNZD+ 52
EURGBP+ 49
EURJPY+ 49
USDCAD+ 45
GBPJPY+ 45
NZDJPY+ 44
NZDCAD+ 44
AUDJPY+ 44
CADJPY+ 41
CHFJPY+ 39
GBPCHF+ 38
GBPUSD+ 38
AUDCHF+ 37
USDSGD+ 35
EURCHF+ 34
CADCHF+ 34
NZDCHF+ 31
EURNZD+ 29
EURSGD+ 28
NZDSGD+ 26
AUDSGD+ 20
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPCAD+ 611
AUDNZD+ -6K
USDCHF+ 697
USDJPY+ 387
EURCAD+ 529
GBPAUD+ 383
EURUSD+ 780
AUDCAD+ 680
AUDUSD+ 629
NZDUSD+ 107
EURAUD+ 472
GBPNZD+ 397
EURGBP+ 672
EURJPY+ 413
USDCAD+ 391
GBPJPY+ -143
NZDJPY+ 204
NZDCAD+ 385
AUDJPY+ 492
CADJPY+ 318
CHFJPY+ -860
GBPCHF+ 410
GBPUSD+ 463
AUDCHF+ 436
USDSGD+ 239
EURCHF+ 157
CADCHF+ 353
NZDCHF+ 410
EURNZD+ 245
EURSGD+ 158
NZDSGD+ 210
AUDSGD+ 144
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPCAD+ -128
AUDNZD+ -23K
USDCHF+ 2.6K
USDJPY+ -4.5K
EURCAD+ 5.6K
GBPAUD+ 3.7K
EURUSD+ 5K
AUDCAD+ 6.2K
AUDUSD+ 3.5K
NZDUSD+ -5.8K
EURAUD+ 12
GBPNZD+ 4.8K
EURGBP+ 4.9K
EURJPY+ 5.4K
USDCAD+ 2.1K
GBPJPY+ -4.5K
NZDJPY+ 807
NZDCAD+ 4.7K
AUDJPY+ 105
CADJPY+ 4.8K
CHFJPY+ -14K
GBPCHF+ 2.9K
GBPUSD+ 4.6K
AUDCHF+ 2.9K
USDSGD+ -1.2K
EURCHF+ 1.6K
CADCHF+ 2.3K
NZDCHF+ 1.7K
EURNZD+ 3.1K
EURSGD+ 1.6K
NZDSGD+ 2.2K
AUDSGD+ 1.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6 938.34 HKD
最差交易: -7 678 HKD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 20
最大连续盈利: +2 400.36 HKD
最大连续亏损: -57 809.90 HKD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.01 08:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 17:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.07 14:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.02 12:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.02 12:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
