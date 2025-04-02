- Прирост
Всего трейдов:
1 462
Прибыльных трейдов:
1 067 (72.98%)
Убыточных трейдов:
395 (27.02%)
Лучший трейд:
6 938.34 HKD
Худший трейд:
-7 678.29 HKD
Общая прибыль:
210 696.21 HKD (212 358 pips)
Общий убыток:
-173 761.31 HKD (186 468 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (2 400.36 HKD)
Макс. прибыль в серии:
6 938.34 HKD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
97.65%
Макс. загрузка депозита:
8.52%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.64
Длинных трейдов:
726 (49.66%)
Коротких трейдов:
736 (50.34%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
25.26 HKD
Средняя прибыль:
197.47 HKD
Средний убыток:
-439.90 HKD
Макс. серия проигрышей:
20 (-57 809.90 HKD)
Макс. убыток в серии:
-57 809.90 HKD (20)
Прирост в месяц:
5.25%
Годовой прогноз:
65.97%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 HKD
Максимальная:
57 809.90 HKD (21.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.61% (57 809.90 HKD)
По эквити:
27.55% (61 383.02 HKD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPCAD+
|80
|AUDNZD+
|69
|USDCHF+
|61
|USDJPY+
|60
|EURCAD+
|58
|GBPAUD+
|58
|EURUSD+
|57
|AUDCAD+
|56
|AUDUSD+
|55
|NZDUSD+
|55
|EURAUD+
|53
|GBPNZD+
|52
|EURGBP+
|49
|EURJPY+
|49
|USDCAD+
|45
|GBPJPY+
|45
|NZDCAD+
|44
|AUDJPY+
|44
|NZDJPY+
|42
|CADJPY+
|41
|CHFJPY+
|39
|GBPCHF+
|38
|GBPUSD+
|38
|AUDCHF+
|37
|USDSGD+
|35
|EURCHF+
|34
|CADCHF+
|34
|NZDCHF+
|31
|EURNZD+
|29
|EURSGD+
|28
|NZDSGD+
|26
|AUDSGD+
|20
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPCAD+
|611
|AUDNZD+
|-6K
|USDCHF+
|697
|USDJPY+
|387
|EURCAD+
|529
|GBPAUD+
|383
|EURUSD+
|780
|AUDCAD+
|680
|AUDUSD+
|629
|NZDUSD+
|107
|EURAUD+
|472
|GBPNZD+
|397
|EURGBP+
|672
|EURJPY+
|413
|USDCAD+
|391
|GBPJPY+
|-143
|NZDCAD+
|385
|AUDJPY+
|492
|NZDJPY+
|191
|CADJPY+
|318
|CHFJPY+
|-860
|GBPCHF+
|410
|GBPUSD+
|463
|AUDCHF+
|436
|USDSGD+
|239
|EURCHF+
|157
|CADCHF+
|353
|NZDCHF+
|410
|EURNZD+
|245
|EURSGD+
|158
|NZDSGD+
|210
|AUDSGD+
|144
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPCAD+
|-128
|AUDNZD+
|-23K
|USDCHF+
|2.6K
|USDJPY+
|-4.5K
|EURCAD+
|5.6K
|GBPAUD+
|3.7K
|EURUSD+
|5K
|AUDCAD+
|6.2K
|AUDUSD+
|3.5K
|NZDUSD+
|-5.8K
|EURAUD+
|12
|GBPNZD+
|4.8K
|EURGBP+
|4.9K
|EURJPY+
|5.4K
|USDCAD+
|2.1K
|GBPJPY+
|-4.5K
|NZDCAD+
|4.7K
|AUDJPY+
|105
|NZDJPY+
|599
|CADJPY+
|4.8K
|CHFJPY+
|-14K
|GBPCHF+
|2.9K
|GBPUSD+
|4.6K
|AUDCHF+
|2.9K
|USDSGD+
|-1.2K
|EURCHF+
|1.6K
|CADCHF+
|2.3K
|NZDCHF+
|1.7K
|EURNZD+
|3.1K
|EURSGD+
|1.6K
|NZDSGD+
|2.2K
|AUDSGD+
|1.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Лучший трейд: +6 938.34 HKD
Худший трейд: -7 678 HKD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +2 400.36 HKD
Макс. убыток в серии: -57 809.90 HKD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
167K
HKD
HKD
39
99%
1 462
72%
98%
1.21
25.26
HKD
HKD
28%
1:500