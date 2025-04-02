СигналыРазделы
HP28A 200SD HKD 689

Wai Hong Lee
0 отзывов
Надежность
39 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 4%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 462
Прибыльных трейдов:
1 067 (72.98%)
Убыточных трейдов:
395 (27.02%)
Лучший трейд:
6 938.34 HKD
Худший трейд:
-7 678.29 HKD
Общая прибыль:
210 696.21 HKD (212 358 pips)
Общий убыток:
-173 761.31 HKD (186 468 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (2 400.36 HKD)
Макс. прибыль в серии:
6 938.34 HKD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
97.65%
Макс. загрузка депозита:
8.52%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.64
Длинных трейдов:
726 (49.66%)
Коротких трейдов:
736 (50.34%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
25.26 HKD
Средняя прибыль:
197.47 HKD
Средний убыток:
-439.90 HKD
Макс. серия проигрышей:
20 (-57 809.90 HKD)
Макс. убыток в серии:
-57 809.90 HKD (20)
Прирост в месяц:
5.25%
Годовой прогноз:
65.97%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 HKD
Максимальная:
57 809.90 HKD (21.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.61% (57 809.90 HKD)
По эквити:
27.55% (61 383.02 HKD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPCAD+ 80
AUDNZD+ 69
USDCHF+ 61
USDJPY+ 60
EURCAD+ 58
GBPAUD+ 58
EURUSD+ 57
AUDCAD+ 56
AUDUSD+ 55
NZDUSD+ 55
EURAUD+ 53
GBPNZD+ 52
EURGBP+ 49
EURJPY+ 49
USDCAD+ 45
GBPJPY+ 45
NZDCAD+ 44
AUDJPY+ 44
NZDJPY+ 42
CADJPY+ 41
CHFJPY+ 39
GBPCHF+ 38
GBPUSD+ 38
AUDCHF+ 37
USDSGD+ 35
EURCHF+ 34
CADCHF+ 34
NZDCHF+ 31
EURNZD+ 29
EURSGD+ 28
NZDSGD+ 26
AUDSGD+ 20
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPCAD+ 611
AUDNZD+ -6K
USDCHF+ 697
USDJPY+ 387
EURCAD+ 529
GBPAUD+ 383
EURUSD+ 780
AUDCAD+ 680
AUDUSD+ 629
NZDUSD+ 107
EURAUD+ 472
GBPNZD+ 397
EURGBP+ 672
EURJPY+ 413
USDCAD+ 391
GBPJPY+ -143
NZDCAD+ 385
AUDJPY+ 492
NZDJPY+ 191
CADJPY+ 318
CHFJPY+ -860
GBPCHF+ 410
GBPUSD+ 463
AUDCHF+ 436
USDSGD+ 239
EURCHF+ 157
CADCHF+ 353
NZDCHF+ 410
EURNZD+ 245
EURSGD+ 158
NZDSGD+ 210
AUDSGD+ 144
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPCAD+ -128
AUDNZD+ -23K
USDCHF+ 2.6K
USDJPY+ -4.5K
EURCAD+ 5.6K
GBPAUD+ 3.7K
EURUSD+ 5K
AUDCAD+ 6.2K
AUDUSD+ 3.5K
NZDUSD+ -5.8K
EURAUD+ 12
GBPNZD+ 4.8K
EURGBP+ 4.9K
EURJPY+ 5.4K
USDCAD+ 2.1K
GBPJPY+ -4.5K
NZDCAD+ 4.7K
AUDJPY+ 105
NZDJPY+ 599
CADJPY+ 4.8K
CHFJPY+ -14K
GBPCHF+ 2.9K
GBPUSD+ 4.6K
AUDCHF+ 2.9K
USDSGD+ -1.2K
EURCHF+ 1.6K
CADCHF+ 2.3K
NZDCHF+ 1.7K
EURNZD+ 3.1K
EURSGD+ 1.6K
NZDSGD+ 2.2K
AUDSGD+ 1.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6 938.34 HKD
Худший трейд: -7 678 HKD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +2 400.36 HKD
Макс. убыток в серии: -57 809.90 HKD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2025.12.01 08:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 17:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.07 14:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.02 12:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.02 12:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
