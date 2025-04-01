SinyallerBölümler
Cep Septiawan Santika -

Nesco Eur

Cep Septiawan Santika -
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 0%
Exness-Real31
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
42
Kârla kapanan işlemler:
22 (52.38%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (47.62%)
En iyi işlem:
2.11 CHC
En kötü işlem:
-2.26 CHC
Brüt kâr:
16.74 CHC (2 096 pips)
Brüt zarar:
-16.66 CHC (2 097 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (7.04 CHC)
Maksimum ardışık kâr:
7.04 CHC (5)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
13.72%
Maks. mevduat yükü:
20.50%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.01
Alış işlemleri:
18 (42.86%)
Satış işlemleri:
24 (57.14%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.00 CHC
Ortalama kâr:
0.76 CHC
Ortalama zarar:
-0.83 CHC
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-7.04 CHC)
Maksimum ardışık zarar:
-7.04 CHC (5)
Aylık büyüme:
0.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.96 CHC
Maksimum:
7.04 CHC (4.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.83% (7.04 CHC)
Varlığa göre:
33.48% (52.82 CHC)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDc 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDc 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDc -1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.11 CHC
En kötü işlem: -2 CHC
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +7.04 CHC
Maksimum ardışık zarar: -7.04 CHC

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.24 15:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 14:57
Share of trading days is too low
2025.09.15 14:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.15 14:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 13:57
Share of trading days is too low
2025.09.15 13:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.15 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.13 05:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.13 05:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.13 05:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 457 days
2025.08.28 07:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 20:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 09:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 05:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.25 07:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 18:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 09:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 07:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
