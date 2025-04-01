СигналыРазделы
Cep Septiawan Santika -

Nesco Eur

Cep Septiawan Santika -
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 23%
Exness-Real31
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
177
Прибыльных трейдов:
106 (59.88%)
Убыточных трейдов:
71 (40.11%)
Лучший трейд:
2.11 CHC
Худший трейд:
-3.37 CHC
Общая прибыль:
77.35 CHC (9 602 pips)
Общий убыток:
-44.71 CHC (5 619 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (8.65 CHC)
Макс. прибыль в серии:
8.65 CHC (9)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
13.72%
Макс. загрузка депозита:
20.50%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
3.32
Длинных трейдов:
83 (46.89%)
Коротких трейдов:
94 (53.11%)
Профит фактор:
1.73
Мат. ожидание:
0.18 CHC
Средняя прибыль:
0.73 CHC
Средний убыток:
-0.63 CHC
Макс. серия проигрышей:
5 (-7.04 CHC)
Макс. убыток в серии:
-9.83 CHC (4)
Прирост в месяц:
3.41%
Годовой прогноз:
41.43%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.96 CHC
Максимальная:
9.83 CHC (5.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.38% (9.83 CHC)
По эквити:
33.48% (52.82 CHC)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDc 177
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDc 33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDc 4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.11 CHC
Худший трейд: -3 CHC
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +8.65 CHC
Макс. убыток в серии: -7.04 CHC

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.24 12:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.07 15:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 08:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 15:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 14:57
Share of trading days is too low
2025.09.15 14:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.15 14:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 13:57
Share of trading days is too low
2025.09.15 13:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.15 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.13 05:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.13 05:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.13 05:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 457 days
2025.08.28 07:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 20:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 09:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 05:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.25 07:02
Share of days for 80% of growth is too low
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.