- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
177
Прибыльных трейдов:
106 (59.88%)
Убыточных трейдов:
71 (40.11%)
Лучший трейд:
2.11 CHC
Худший трейд:
-3.37 CHC
Общая прибыль:
77.35 CHC (9 602 pips)
Общий убыток:
-44.71 CHC (5 619 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (8.65 CHC)
Макс. прибыль в серии:
8.65 CHC (9)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
13.72%
Макс. загрузка депозита:
20.50%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
3.32
Длинных трейдов:
83 (46.89%)
Коротких трейдов:
94 (53.11%)
Профит фактор:
1.73
Мат. ожидание:
0.18 CHC
Средняя прибыль:
0.73 CHC
Средний убыток:
-0.63 CHC
Макс. серия проигрышей:
5 (-7.04 CHC)
Макс. убыток в серии:
-9.83 CHC (4)
Прирост в месяц:
3.41%
Годовой прогноз:
41.43%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.96 CHC
Максимальная:
9.83 CHC (5.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.38% (9.83 CHC)
По эквити:
33.48% (52.82 CHC)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDc
|177
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDc
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDc
|4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.11 CHC
Худший трейд: -3 CHC
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +8.65 CHC
Макс. убыток в серии: -7.04 CHC
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
23%
0
0
USD
USD
174
CHC
CHC
15
100%
177
59%
14%
1.73
0.18
CHC
CHC
33%
1:500