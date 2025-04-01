- 자본
- 축소
트레이드:
191
이익 거래:
117 (61.25%)
손실 거래:
74 (38.74%)
최고의 거래:
2.11 CHC
최악의 거래:
-3.37 CHC
총 수익:
85.09 CHC (10 565 pips)
총 손실:
-45.56 CHC (5 726 pips)
연속 최대 이익:
9 (8.65 CHC)
연속 최대 이익:
8.65 CHC (9)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
13.72%
최대 입금량:
20.50%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
4.02
롱(주식매수):
94 (49.21%)
숏(주식차입매도):
97 (50.79%)
수익 요인:
1.87
기대수익:
0.21 CHC
평균 이익:
0.73 CHC
평균 손실:
-0.62 CHC
연속 최대 손실:
5 (-7.04 CHC)
연속 최대 손실:
-9.83 CHC (4)
월별 성장률:
1.54%
연간 예측:
18.71%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.96 CHC
최대한의:
9.83 CHC (5.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.38% (9.83 CHC)
자본금별:
33.48% (52.82 CHC)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDc
|191
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDc
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDc
|4.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2.11 CHC
최악의 거래: -3 CHC
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +8.65 CHC
연속 최대 손실: -7.04 CHC
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
