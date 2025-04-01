SignauxSections
Cep Septiawan Santika -

Nesco Eur

Cep Septiawan Santika -
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -0%
Exness-Real31
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
40
Bénéfice trades:
21 (52.50%)
Perte trades:
19 (47.50%)
Meilleure transaction:
2.11 CHC
Pire transaction:
-2.26 CHC
Bénéfice brut:
16.40 CHC (2 054 pips)
Perte brute:
-16.55 CHC (2 085 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (7.04 CHC)
Bénéfice consécutif maximal:
7.04 CHC (5)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
13.72%
Charge de dépôt maximale:
20.50%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.02
Longs trades:
18 (45.00%)
Courts trades:
22 (55.00%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.00 CHC
Bénéfice moyen:
0.78 CHC
Perte moyenne:
-0.87 CHC
Pertes consécutives maximales:
5 (-7.04 CHC)
Perte consécutive maximale:
-7.04 CHC (5)
Croissance mensuelle:
-0.11%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.96 CHC
Maximal:
7.04 CHC (4.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.83% (7.04 CHC)
Par fonds propres:
33.48% (52.82 CHC)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDc 40
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDc 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDc -31
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2.11 CHC
Pire transaction: -2 CHC
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +7.04 CHC
Perte consécutive maximale: -7.04 CHC

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.24 15:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 14:57
Share of trading days is too low
2025.09.15 14:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.15 14:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 13:57
Share of trading days is too low
2025.09.15 13:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.15 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.13 05:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.13 05:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.13 05:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 457 days
2025.08.28 07:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 20:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 09:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 05:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.25 07:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 18:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 09:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 07:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
