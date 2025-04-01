- Croissance
Trades:
40
Bénéfice trades:
21 (52.50%)
Perte trades:
19 (47.50%)
Meilleure transaction:
2.11 CHC
Pire transaction:
-2.26 CHC
Bénéfice brut:
16.40 CHC (2 054 pips)
Perte brute:
-16.55 CHC (2 085 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (7.04 CHC)
Bénéfice consécutif maximal:
7.04 CHC (5)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
13.72%
Charge de dépôt maximale:
20.50%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.02
Longs trades:
18 (45.00%)
Courts trades:
22 (55.00%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.00 CHC
Bénéfice moyen:
0.78 CHC
Perte moyenne:
-0.87 CHC
Pertes consécutives maximales:
5 (-7.04 CHC)
Perte consécutive maximale:
-7.04 CHC (5)
Croissance mensuelle:
-0.11%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.96 CHC
Maximal:
7.04 CHC (4.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.83% (7.04 CHC)
Par fonds propres:
33.48% (52.82 CHC)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSDc
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSDc
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSDc
|-31
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis
