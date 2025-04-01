- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
177
利益トレード:
106 (59.88%)
損失トレード:
71 (40.11%)
ベストトレード:
2.11 CHC
最悪のトレード:
-3.37 CHC
総利益:
77.35 CHC (9 602 pips)
総損失:
-44.71 CHC (5 619 pips)
最大連続の勝ち:
9 (8.65 CHC)
最大連続利益:
8.65 CHC (9)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
13.72%
最大入金額:
20.50%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
3.32
長いトレード:
83 (46.89%)
短いトレード:
94 (53.11%)
プロフィットファクター:
1.73
期待されたペイオフ:
0.18 CHC
平均利益:
0.73 CHC
平均損失:
-0.63 CHC
最大連続の負け:
5 (-7.04 CHC)
最大連続損失:
-9.83 CHC (4)
月間成長:
3.41%
年間予想:
41.43%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.96 CHC
最大の:
9.83 CHC (5.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.38% (9.83 CHC)
エクイティによる:
33.48% (52.82 CHC)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDc
|177
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDc
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDc
|4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.11 CHC
最悪のトレード: -3 CHC
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +8.65 CHC
最大連続損失: -7.04 CHC
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
23%
0
0
USD
USD
174
CHC
CHC
15
100%
177
59%
14%
1.73
0.18
CHC
CHC
33%
1:500