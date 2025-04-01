- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
177
盈利交易:
106 (59.88%)
亏损交易:
71 (40.11%)
最好交易:
2.11 CHC
最差交易:
-3.37 CHC
毛利:
77.35 CHC (9 602 pips)
毛利亏损:
-44.71 CHC (5 619 pips)
最大连续赢利:
9 (8.65 CHC)
最大连续盈利:
8.65 CHC (9)
夏普比率:
0.21
交易活动:
13.72%
最大入金加载:
20.50%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
3 小时
采收率:
3.32
长期交易:
83 (46.89%)
短期交易:
94 (53.11%)
利润因子:
1.73
预期回报:
0.18 CHC
平均利润:
0.73 CHC
平均损失:
-0.63 CHC
最大连续失误:
5 (-7.04 CHC)
最大连续亏损:
-9.83 CHC (4)
每月增长:
3.41%
年度预测:
41.43%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3.96 CHC
最大值:
9.83 CHC (5.38%)
相对跌幅:
结余:
5.38% (9.83 CHC)
净值:
33.48% (52.82 CHC)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDc
|177
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDc
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDc
|4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
