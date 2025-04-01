- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
177
Transacciones Rentables:
106 (59.88%)
Transacciones Irrentables:
71 (40.11%)
Mejor transacción:
2.11 CHC
Peor transacción:
-3.37 CHC
Beneficio Bruto:
77.35 CHC (9 602 pips)
Pérdidas Brutas:
-44.71 CHC (5 619 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (8.65 CHC)
Beneficio máximo consecutivo:
8.65 CHC (9)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
13.72%
Carga máxima del depósito:
20.50%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
3.32
Transacciones Largas:
83 (46.89%)
Transacciones Cortas:
94 (53.11%)
Factor de Beneficio:
1.73
Beneficio Esperado:
0.18 CHC
Beneficio medio:
0.73 CHC
Pérdidas medias:
-0.63 CHC
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-7.04 CHC)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9.83 CHC (4)
Crecimiento al mes:
3.41%
Pronóstico anual:
41.43%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.96 CHC
Máxima:
9.83 CHC (5.38%)
Reducción relativa:
De balance:
5.38% (9.83 CHC)
De fondos:
33.48% (52.82 CHC)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSDc
|177
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSDc
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSDc
|4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
Mejor transacción: +2.11 CHC
Peor transacción: -3 CHC
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +8.65 CHC
Pérdidas máximas consecutivas: -7.04 CHC
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
23%
0
0
USD
USD
174
CHC
CHC
15
100%
177
59%
14%
1.73
0.18
CHC
CHC
33%
1:500