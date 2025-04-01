SinaisSeções
Cep Septiawan Santika -

Nesco Eur

Cep Septiawan Santika -
0 comentários
Confiabilidade
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 23%
Exness-Real31
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
177
Negociações com lucro:
106 (59.88%)
Negociações com perda:
71 (40.11%)
Melhor negociação:
2.11 CHC
Pior negociação:
-3.37 CHC
Lucro bruto:
77.35 CHC (9 602 pips)
Perda bruta:
-44.71 CHC (5 619 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (8.65 CHC)
Máximo lucro consecutivo:
8.65 CHC (9)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
13.72%
Depósito máximo carregado:
20.50%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
3.32
Negociações longas:
83 (46.89%)
Negociações curtas:
94 (53.11%)
Fator de lucro:
1.73
Valor esperado:
0.18 CHC
Lucro médio:
0.73 CHC
Perda média:
-0.63 CHC
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-7.04 CHC)
Máxima perda consecutiva:
-9.83 CHC (4)
Crescimento mensal:
3.41%
Previsão anual:
41.43%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.96 CHC
Máximo:
9.83 CHC (5.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.38% (9.83 CHC)
Pelo Capital Líquido:
33.48% (52.82 CHC)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDc 177
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDc 33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDc 4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.11 CHC
Pior negociação: -3 CHC
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +8.65 CHC
Máxima perda consecutiva: -7.04 CHC

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

