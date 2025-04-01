- Crescimento
Negociações:
177
Negociações com lucro:
106 (59.88%)
Negociações com perda:
71 (40.11%)
Melhor negociação:
2.11 CHC
Pior negociação:
-3.37 CHC
Lucro bruto:
77.35 CHC (9 602 pips)
Perda bruta:
-44.71 CHC (5 619 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (8.65 CHC)
Máximo lucro consecutivo:
8.65 CHC (9)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
13.72%
Depósito máximo carregado:
20.50%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
3.32
Negociações longas:
83 (46.89%)
Negociações curtas:
94 (53.11%)
Fator de lucro:
1.73
Valor esperado:
0.18 CHC
Lucro médio:
0.73 CHC
Perda média:
-0.63 CHC
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-7.04 CHC)
Máxima perda consecutiva:
-9.83 CHC (4)
Crescimento mensal:
3.41%
Previsão anual:
41.43%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.96 CHC
Máximo:
9.83 CHC (5.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.38% (9.83 CHC)
Pelo Capital Líquido:
33.48% (52.82 CHC)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDc
|177
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDc
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDc
|4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.11 CHC
Pior negociação: -3 CHC
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +8.65 CHC
Máxima perda consecutiva: -7.04 CHC
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
