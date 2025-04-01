SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Nesco Eur
Cep Septiawan Santika -

Nesco Eur

Cep Septiawan Santika -
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
Exness-Real31
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
22 (52.38%)
Loss Trade:
20 (47.62%)
Best Trade:
2.11 CHC
Worst Trade:
-2.26 CHC
Profitto lordo:
16.74 CHC (2 096 pips)
Perdita lorda:
-16.66 CHC (2 097 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (7.04 CHC)
Massimo profitto consecutivo:
7.04 CHC (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
13.72%
Massimo carico di deposito:
20.50%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.01
Long Trade:
18 (42.86%)
Short Trade:
24 (57.14%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.00 CHC
Profitto medio:
0.76 CHC
Perdita media:
-0.83 CHC
Massime perdite consecutive:
5 (-7.04 CHC)
Massima perdita consecutiva:
-7.04 CHC (5)
Crescita mensile:
0.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.96 CHC
Massimale:
7.04 CHC (4.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.83% (7.04 CHC)
Per equità:
33.48% (52.82 CHC)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDc 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDc 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDc -1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.11 CHC
Worst Trade: -2 CHC
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +7.04 CHC
Massima perdita consecutiva: -7.04 CHC

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.24 15:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 14:57
Share of trading days is too low
2025.09.15 14:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.15 14:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 13:57
Share of trading days is too low
2025.09.15 13:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.15 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.13 05:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.13 05:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.13 05:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 457 days
2025.08.28 07:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 20:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 09:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 05:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.25 07:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 18:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 09:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 07:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
