Cep Septiawan Santika -

Nesco Eur

Cep Septiawan Santika -
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
15 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 23%
Exness-Real31
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
177
Gewinntrades:
106 (59.88%)
Verlusttrades:
71 (40.11%)
Bester Trade:
2.11 CHC
Schlechtester Trade:
-3.37 CHC
Bruttoprofit:
77.35 CHC (9 602 pips)
Bruttoverlust:
-44.71 CHC (5 619 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (8.65 CHC)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8.65 CHC (9)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
13.72%
Max deposit load:
20.50%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
3.32
Long-Positionen:
83 (46.89%)
Short-Positionen:
94 (53.11%)
Profit-Faktor:
1.73
Mathematische Gewinnerwartung:
0.18 CHC
Durchschnittlicher Profit:
0.73 CHC
Durchschnittlicher Verlust:
-0.63 CHC
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-7.04 CHC)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9.83 CHC (4)
Wachstum pro Monat :
3.41%
Jahresprognose:
41.43%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.96 CHC
Maximaler:
9.83 CHC (5.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.38% (9.83 CHC)
Kapital:
33.48% (52.82 CHC)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDc 177
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDc 33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDc 4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2.11 CHC
Schlechtester Trade: -3 CHC
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +8.65 CHC
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.04 CHC

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.11.24 12:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.07 15:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 08:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 15:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 14:57
Share of trading days is too low
2025.09.15 14:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.15 14:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 13:57
Share of trading days is too low
2025.09.15 13:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.15 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.13 05:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.13 05:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.13 05:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 457 days
2025.08.28 07:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 20:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 09:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 05:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.25 07:02
Share of days for 80% of growth is too low
