- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
177
Gewinntrades:
106 (59.88%)
Verlusttrades:
71 (40.11%)
Bester Trade:
2.11 CHC
Schlechtester Trade:
-3.37 CHC
Bruttoprofit:
77.35 CHC (9 602 pips)
Bruttoverlust:
-44.71 CHC (5 619 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (8.65 CHC)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8.65 CHC (9)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
13.72%
Max deposit load:
20.50%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
3.32
Long-Positionen:
83 (46.89%)
Short-Positionen:
94 (53.11%)
Profit-Faktor:
1.73
Mathematische Gewinnerwartung:
0.18 CHC
Durchschnittlicher Profit:
0.73 CHC
Durchschnittlicher Verlust:
-0.63 CHC
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-7.04 CHC)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9.83 CHC (4)
Wachstum pro Monat :
3.41%
Jahresprognose:
41.43%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.96 CHC
Maximaler:
9.83 CHC (5.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.38% (9.83 CHC)
Kapital:
33.48% (52.82 CHC)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSDc
|177
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSDc
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSDc
|4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2.11 CHC
Schlechtester Trade: -3 CHC
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +8.65 CHC
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.04 CHC
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
23%
0
0
USD
USD
174
CHC
CHC
15
100%
177
59%
14%
1.73
0.18
CHC
CHC
33%
1:500