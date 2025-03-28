SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Lemon
David Husoy

Lemon

David Husoy
0 inceleme
Güvenilirlik
133 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 118%
Axi-US12-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
904
Kârla kapanan işlemler:
516 (57.07%)
Zararla kapanan işlemler:
388 (42.92%)
En iyi işlem:
1 123.64 AUD
En kötü işlem:
-510.72 AUD
Brüt kâr:
30 352.04 AUD (1 844 679 pips)
Brüt zarar:
-21 817.90 AUD (172 741 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (578.51 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
1 495.32 AUD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
77.54%
Maks. mevduat yükü:
96.77%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
4.44
Alış işlemleri:
456 (50.44%)
Satış işlemleri:
448 (49.56%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
9.44 AUD
Ortalama kâr:
58.82 AUD
Ortalama zarar:
-56.23 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-242.08 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 195.48 AUD (6)
Aylık büyüme:
12.37%
Yıllık tahmin:
150.09%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
775.34 AUD
Maksimum:
1 920.43 AUD (23.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.40% (775.34 AUD)
Varlığa göre:
4.88% (569.88 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 386
GBPUSD 226
EURUSD 180
XAUUSD 98
AUDUSD 8
BCHUSD 3
BTCUSD 2
SPA35 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 2.4K
GBPUSD -245
EURUSD -992
XAUUSD 4.2K
AUDUSD 15
BCHUSD 109
BTCUSD 616
SPA35 397
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 12K
GBPUSD -3K
EURUSD -5.3K
XAUUSD 23K
AUDUSD 1.3K
BCHUSD 209K
BTCUSD 1.4M
SPA35 31K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 123.64 AUD
En kötü işlem: -511 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +578.51 AUD
Maksimum ardışık zarar: -242.08 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US12-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
OANDA-v20 Live-1
6.25 × 4
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.03.28 03:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 744 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Lemon
Ayda 50 USD
118%
0
0
USD
19K
AUD
133
98%
904
57%
78%
1.39
9.44
AUD
37%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.