- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 122
Прибыльных трейдов:
683 (60.87%)
Убыточных трейдов:
439 (39.13%)
Лучший трейд:
1 364.57 AUD
Худший трейд:
-769.86 AUD
Общая прибыль:
42 684.79 AUD (1 879 617 pips)
Общий убыток:
-29 545.53 AUD (188 589 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (912.59 AUD)
Макс. прибыль в серии:
2 001.11 AUD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
68.90%
Макс. загрузка депозита:
96.77%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
4.71
Длинных трейдов:
583 (51.96%)
Коротких трейдов:
539 (48.04%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
11.71 AUD
Средняя прибыль:
62.50 AUD
Средний убыток:
-67.30 AUD
Макс. серия проигрышей:
10 (-242.08 AUD)
Макс. убыток в серии:
-1 195.48 AUD (6)
Прирост в месяц:
5.99%
Годовой прогноз:
72.64%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
775.34 AUD
Максимальная:
2 790.12 AUD (24.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.40% (775.34 AUD)
По эквити:
4.88% (569.88 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|460
|GBPUSD
|355
|EURUSD
|187
|XAUUSD
|106
|AUDUSD
|8
|BCHUSD
|3
|BTCUSD
|2
|SPA35
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|3.5K
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|-946
|XAUUSD
|6.3K
|AUDUSD
|15
|BCHUSD
|109
|BTCUSD
|616
|SPA35
|397
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|15K
|GBPUSD
|9K
|EURUSD
|-5.3K
|XAUUSD
|27K
|AUDUSD
|1.3K
|BCHUSD
|209K
|BTCUSD
|1.4M
|SPA35
|31K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 364.57 AUD
Худший трейд: -770 AUD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +912.59 AUD
Макс. убыток в серии: -242.08 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US12-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|2.80 × 5
|
OANDA-v20 Live-1
|6.25 × 4
✅ Key Features
- +100% total growth over 930+ days of live verified trading
- Fully automated (98% algo trading) – no emotional decisions
- Consistent activity: 77.5% trading frequency for steady opportunities
- Large real account – strong trust vs. small “demo” signals
- Risk controlled – each trade risks a maximum of 3% equity
🔒 Risk Management
- Maximum risk per trade capped at 3%
- Optimised to run safely on 1:30 leverage accounts (as well as higher leverage)
- No martingale, no grid – strictly risk-managed entries and exits
- Resilient approach that has recovered from market drawdowns while compounding long-term gains
👤 Who Is This For?
- Traders who want long-term growth, not overnight hype
- Investors seeking automated diversification with proven history
- Those who prefer transparent risk control and steady compounding
Important Note: As with any trading system, past results do not guarantee future returns. Always use appropriate risk management when following signals.
👉 Subscribe today and join traders already following a proven, long-term, disciplined algo strategy.
⚡ That’s a professional, subscriber-friendly format. It balances performance highlights with honest risk disclosure, which builds trust and helps conversion.
