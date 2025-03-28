СигналыРазделы
Lemon

David Husoy
0 отзывов
Надежность
145 недель
1 / 54K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 170%
Axi-US12-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 122
Прибыльных трейдов:
683 (60.87%)
Убыточных трейдов:
439 (39.13%)
Лучший трейд:
1 364.57 AUD
Худший трейд:
-769.86 AUD
Общая прибыль:
42 684.79 AUD (1 879 617 pips)
Общий убыток:
-29 545.53 AUD (188 589 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (912.59 AUD)
Макс. прибыль в серии:
2 001.11 AUD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
68.90%
Макс. загрузка депозита:
96.77%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
4.71
Длинных трейдов:
583 (51.96%)
Коротких трейдов:
539 (48.04%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
11.71 AUD
Средняя прибыль:
62.50 AUD
Средний убыток:
-67.30 AUD
Макс. серия проигрышей:
10 (-242.08 AUD)
Макс. убыток в серии:
-1 195.48 AUD (6)
Прирост в месяц:
5.99%
Годовой прогноз:
72.64%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
775.34 AUD
Максимальная:
2 790.12 AUD (24.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.40% (775.34 AUD)
По эквити:
4.88% (569.88 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 460
GBPUSD 355
EURUSD 187
XAUUSD 106
AUDUSD 8
BCHUSD 3
BTCUSD 2
SPA35 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 3.5K
GBPUSD 4
EURUSD -946
XAUUSD 6.3K
AUDUSD 15
BCHUSD 109
BTCUSD 616
SPA35 397
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 15K
GBPUSD 9K
EURUSD -5.3K
XAUUSD 27K
AUDUSD 1.3K
BCHUSD 209K
BTCUSD 1.4M
SPA35 31K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 364.57 AUD
Худший трейд: -770 AUD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +912.59 AUD
Макс. убыток в серии: -242.08 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US12-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
2.80 × 5
OANDA-v20 Live-1
6.25 × 4
✅ Key Features



  • +100% total growth over 930+ days of live verified trading
  • Fully automated (98% algo trading) – no emotional decisions
  • Consistent activity: 77.5% trading frequency for steady opportunities
  • Large real account – strong trust vs. small “demo” signals
  • Risk controlled – each trade risks a maximum of 3% equity






🔒 Risk Management



  • Maximum risk per trade capped at 3%
  • Optimised to run safely on 1:30 leverage accounts (as well as higher leverage)
  • No martingale, no grid – strictly risk-managed entries and exits
  • Resilient approach that has recovered from market drawdowns while compounding long-term gains






👤 Who Is This For?



  • Traders who want long-term growth, not overnight hype
  • Investors seeking automated diversification with proven history
  • Those who prefer transparent risk control and steady compounding





Important Note: As with any trading system, past results do not guarantee future returns. Always use appropriate risk management when following signals.




👉 Subscribe today and join traders already following a proven, long-term, disciplined algo strategy.




⚡ That’s a professional, subscriber-friendly format. It balances performance highlights with honest risk disclosure, which builds trust and helps conversion.


Нет отзывов
2025.03.28 03:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 744 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Lemon
30 USD в месяц
170%
1
54K
USD
24K
AUD
145
98%
1 122
60%
69%
1.44
11.71
AUD
37%
1:100
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.