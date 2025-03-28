- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
904
Profit Trade:
516 (57.07%)
Loss Trade:
388 (42.92%)
Best Trade:
1 123.64 AUD
Worst Trade:
-510.72 AUD
Profitto lordo:
30 352.04 AUD (1 844 679 pips)
Perdita lorda:
-21 817.90 AUD (172 741 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (578.51 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
1 495.32 AUD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
77.54%
Massimo carico di deposito:
96.77%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
4.44
Long Trade:
456 (50.44%)
Short Trade:
448 (49.56%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
9.44 AUD
Profitto medio:
58.82 AUD
Perdita media:
-56.23 AUD
Massime perdite consecutive:
10 (-242.08 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-1 195.48 AUD (6)
Crescita mensile:
12.37%
Previsione annuale:
150.09%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
775.34 AUD
Massimale:
1 920.43 AUD (23.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.40% (775.34 AUD)
Per equità:
4.88% (569.88 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|386
|GBPUSD
|226
|EURUSD
|180
|XAUUSD
|98
|AUDUSD
|8
|BCHUSD
|3
|BTCUSD
|2
|SPA35
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|2.4K
|GBPUSD
|-245
|EURUSD
|-992
|XAUUSD
|4.2K
|AUDUSD
|15
|BCHUSD
|109
|BTCUSD
|616
|SPA35
|397
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|12K
|GBPUSD
|-3K
|EURUSD
|-5.3K
|XAUUSD
|23K
|AUDUSD
|1.3K
|BCHUSD
|209K
|BTCUSD
|1.4M
|SPA35
|31K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 123.64 AUD
Worst Trade: -511 AUD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +578.51 AUD
Massima perdita consecutiva: -242.08 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US12-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live-1
|6.25 × 4
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
118%
0
0
USD
USD
19K
AUD
AUD
133
98%
904
57%
78%
1.39
9.44
AUD
AUD
37%
1:100