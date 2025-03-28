SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Lemon
David Husoy

Lemon

David Husoy
0 recensioni
Affidabilità
133 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2023 118%
Axi-US12-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
904
Profit Trade:
516 (57.07%)
Loss Trade:
388 (42.92%)
Best Trade:
1 123.64 AUD
Worst Trade:
-510.72 AUD
Profitto lordo:
30 352.04 AUD (1 844 679 pips)
Perdita lorda:
-21 817.90 AUD (172 741 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (578.51 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
1 495.32 AUD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
77.54%
Massimo carico di deposito:
96.77%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
4.44
Long Trade:
456 (50.44%)
Short Trade:
448 (49.56%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
9.44 AUD
Profitto medio:
58.82 AUD
Perdita media:
-56.23 AUD
Massime perdite consecutive:
10 (-242.08 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-1 195.48 AUD (6)
Crescita mensile:
12.37%
Previsione annuale:
150.09%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
775.34 AUD
Massimale:
1 920.43 AUD (23.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.40% (775.34 AUD)
Per equità:
4.88% (569.88 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 386
GBPUSD 226
EURUSD 180
XAUUSD 98
AUDUSD 8
BCHUSD 3
BTCUSD 2
SPA35 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 2.4K
GBPUSD -245
EURUSD -992
XAUUSD 4.2K
AUDUSD 15
BCHUSD 109
BTCUSD 616
SPA35 397
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 12K
GBPUSD -3K
EURUSD -5.3K
XAUUSD 23K
AUDUSD 1.3K
BCHUSD 209K
BTCUSD 1.4M
SPA35 31K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 123.64 AUD
Worst Trade: -511 AUD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +578.51 AUD
Massima perdita consecutiva: -242.08 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US12-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
OANDA-v20 Live-1
6.25 × 4
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.03.28 03:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 744 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Lemon
50USD al mese
118%
0
0
USD
19K
AUD
133
98%
904
57%
78%
1.39
9.44
AUD
37%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.