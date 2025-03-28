SignauxSections
David Husoy

Lemon

David Husoy
0 avis
Fiabilité
133 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2023 120%
Axi-US12-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
903
Bénéfice trades:
516 (57.14%)
Perte trades:
387 (42.86%)
Meilleure transaction:
1 123.64 AUD
Pire transaction:
-510.72 AUD
Bénéfice brut:
30 352.04 AUD (1 844 679 pips)
Perte brute:
-21 627.31 AUD (172 414 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (578.51 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 495.32 AUD (3)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
77.54%
Charge de dépôt maximale:
96.77%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
4.54
Longs trades:
456 (50.50%)
Courts trades:
447 (49.50%)
Facteur de profit:
1.40
Rendement attendu:
9.66 AUD
Bénéfice moyen:
58.82 AUD
Perte moyenne:
-55.88 AUD
Pertes consécutives maximales:
10 (-242.08 AUD)
Perte consécutive maximale:
-1 195.48 AUD (6)
Croissance mensuelle:
13.02%
Prévision annuelle:
157.93%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
775.34 AUD
Maximal:
1 920.43 AUD (23.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.40% (775.34 AUD)
Par fonds propres:
4.88% (569.88 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 385
GBPUSD 226
EURUSD 180
XAUUSD 98
AUDUSD 8
BCHUSD 3
BTCUSD 2
SPA35 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 2.6K
GBPUSD -245
EURUSD -992
XAUUSD 4.2K
AUDUSD 15
BCHUSD 109
BTCUSD 616
SPA35 397
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 13K
GBPUSD -3K
EURUSD -5.3K
XAUUSD 23K
AUDUSD 1.3K
BCHUSD 209K
BTCUSD 1.4M
SPA35 31K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 123.64 AUD
Pire transaction: -511 AUD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +578.51 AUD
Perte consécutive maximale: -242.08 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US12-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
OANDA-v20 Live-1
6.25 × 4
2025.03.28 03:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 744 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Lemon
50 USD par mois
120%
0
0
USD
19K
AUD
133
98%
903
57%
78%
1.40
9.66
AUD
37%
1:100
Copier

