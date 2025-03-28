- Crescimento
Negociações:
1 123
Negociações com lucro:
683 (60.81%)
Negociações com perda:
440 (39.18%)
Melhor negociação:
1 364.57 AUD
Pior negociação:
-769.86 AUD
Lucro bruto:
42 684.79 AUD (1 879 617 pips)
Perda bruta:
-29 566.89 AUD (188 656 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (912.59 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
2 001.11 AUD (4)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
67.27%
Depósito máximo carregado:
96.77%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
4.70
Negociações longas:
584 (52.00%)
Negociações curtas:
539 (48.00%)
Fator de lucro:
1.44
Valor esperado:
11.68 AUD
Lucro médio:
62.50 AUD
Perda média:
-67.20 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-242.08 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-1 195.48 AUD (6)
Crescimento mensal:
-1.26%
Previsão anual:
-15.28%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
775.34 AUD
Máximo:
2 790.12 AUD (24.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.40% (775.34 AUD)
Pelo Capital Líquido:
4.88% (569.88 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|461
|GBPUSD
|355
|EURUSD
|187
|XAUUSD
|106
|AUDUSD
|8
|BCHUSD
|3
|BTCUSD
|2
|SPA35
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|3.5K
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|-946
|XAUUSD
|6.3K
|AUDUSD
|15
|BCHUSD
|109
|BTCUSD
|616
|SPA35
|397
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|15K
|GBPUSD
|9K
|EURUSD
|-5.3K
|XAUUSD
|27K
|AUDUSD
|1.3K
|BCHUSD
|209K
|BTCUSD
|1.4M
|SPA35
|31K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Melhor negociação: +1 364.57 AUD
Pior negociação: -770 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +912.59 AUD
Máxima perda consecutiva: -242.08 AUD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US12-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|4.20 × 5
|
OANDA-v20 Live-1
|6.25 × 4
✅ Key Features
- +100% total growth over 930+ days of live verified trading
- Fully automated (98% algo trading) – no emotional decisions
- Consistent activity: 77.5% trading frequency for steady opportunities
- Large real account – strong trust vs. small “demo” signals
- Risk controlled – each trade risks a maximum of 3% equity
🔒 Risk Management
- Maximum risk per trade capped at 3%
- Optimised to run safely on 1:30 leverage accounts (as well as higher leverage)
- No martingale, no grid – strictly risk-managed entries and exits
- Resilient approach that has recovered from market drawdowns while compounding long-term gains
👤 Who Is This For?
- Traders who want long-term growth, not overnight hype
- Investors seeking automated diversification with proven history
- Those who prefer transparent risk control and steady compounding
Important Note: As with any trading system, past results do not guarantee future returns. Always use appropriate risk management when following signals.
👉 Subscribe today and join traders already following a proven, long-term, disciplined algo strategy.
⚡ That’s a professional, subscriber-friendly format. It balances performance highlights with honest risk disclosure, which builds trust and helps conversion.
Sem comentários
30 USD por mês
170%
1
55K
USD
USD
24K
AUD
AUD
146
98%
1 123
60%
67%
1.44
11.68
AUD
AUD
37%
1:100