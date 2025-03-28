SinaisSeções
David Husoy

Lemon

David Husoy
0 comentários
Confiabilidade
146 semanas
1 / 55K USD
crescimento desde 2023 170%
Axi-US12-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 123
Negociações com lucro:
683 (60.81%)
Negociações com perda:
440 (39.18%)
Melhor negociação:
1 364.57 AUD
Pior negociação:
-769.86 AUD
Lucro bruto:
42 684.79 AUD (1 879 617 pips)
Perda bruta:
-29 566.89 AUD (188 656 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (912.59 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
2 001.11 AUD (4)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
67.27%
Depósito máximo carregado:
96.77%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
4.70
Negociações longas:
584 (52.00%)
Negociações curtas:
539 (48.00%)
Fator de lucro:
1.44
Valor esperado:
11.68 AUD
Lucro médio:
62.50 AUD
Perda média:
-67.20 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-242.08 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-1 195.48 AUD (6)
Crescimento mensal:
-1.26%
Previsão anual:
-15.28%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
775.34 AUD
Máximo:
2 790.12 AUD (24.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.40% (775.34 AUD)
Pelo Capital Líquido:
4.88% (569.88 AUD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 461
GBPUSD 355
EURUSD 187
XAUUSD 106
AUDUSD 8
BCHUSD 3
BTCUSD 2
SPA35 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 3.5K
GBPUSD 4
EURUSD -946
XAUUSD 6.3K
AUDUSD 15
BCHUSD 109
BTCUSD 616
SPA35 397
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 15K
GBPUSD 9K
EURUSD -5.3K
XAUUSD 27K
AUDUSD 1.3K
BCHUSD 209K
BTCUSD 1.4M
SPA35 31K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 364.57 AUD
Pior negociação: -770 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +912.59 AUD
Máxima perda consecutiva: -242.08 AUD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US12-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
4.20 × 5
OANDA-v20 Live-1
6.25 × 4
✅ Key Features



  • +100% total growth over 930+ days of live verified trading
  • Fully automated (98% algo trading) – no emotional decisions
  • Consistent activity: 77.5% trading frequency for steady opportunities
  • Large real account – strong trust vs. small “demo” signals
  • Risk controlled – each trade risks a maximum of 3% equity






🔒 Risk Management



  • Maximum risk per trade capped at 3%
  • Optimised to run safely on 1:30 leverage accounts (as well as higher leverage)
  • No martingale, no grid – strictly risk-managed entries and exits
  • Resilient approach that has recovered from market drawdowns while compounding long-term gains






👤 Who Is This For?



  • Traders who want long-term growth, not overnight hype
  • Investors seeking automated diversification with proven history
  • Those who prefer transparent risk control and steady compounding





Important Note: As with any trading system, past results do not guarantee future returns. Always use appropriate risk management when following signals.




👉 Subscribe today and join traders already following a proven, long-term, disciplined algo strategy.




⚡ That’s a professional, subscriber-friendly format. It balances performance highlights with honest risk disclosure, which builds trust and helps conversion.


Sem comentários
2025.03.28 03:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 744 days of the signal's entire lifetime.
