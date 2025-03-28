- 成長
トレード:
1 123
利益トレード:
683 (60.81%)
損失トレード:
440 (39.18%)
ベストトレード:
1 364.57 AUD
最悪のトレード:
-769.86 AUD
総利益:
42 684.79 AUD (1 879 617 pips)
総損失:
-29 566.89 AUD (188 656 pips)
最大連続の勝ち:
27 (912.59 AUD)
最大連続利益:
2 001.11 AUD (4)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
67.27%
最大入金額:
96.77%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
4.70
長いトレード:
584 (52.00%)
短いトレード:
539 (48.00%)
プロフィットファクター:
1.44
期待されたペイオフ:
11.68 AUD
平均利益:
62.50 AUD
平均損失:
-67.20 AUD
最大連続の負け:
10 (-242.08 AUD)
最大連続損失:
-1 195.48 AUD (6)
月間成長:
-1.26%
年間予想:
-15.28%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
775.34 AUD
最大の:
2 790.12 AUD (24.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.40% (775.34 AUD)
エクイティによる:
4.88% (569.88 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|461
|GBPUSD
|355
|EURUSD
|187
|XAUUSD
|106
|AUDUSD
|8
|BCHUSD
|3
|BTCUSD
|2
|SPA35
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|3.5K
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|-946
|XAUUSD
|6.3K
|AUDUSD
|15
|BCHUSD
|109
|BTCUSD
|616
|SPA35
|397
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|15K
|GBPUSD
|9K
|EURUSD
|-5.3K
|XAUUSD
|27K
|AUDUSD
|1.3K
|BCHUSD
|209K
|BTCUSD
|1.4M
|SPA35
|31K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 364.57 AUD
最悪のトレード: -770 AUD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +912.59 AUD
最大連続損失: -242.08 AUD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US12-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
|4.20 × 5
OANDA-v20 Live-1
|6.25 × 4
✅ Key Features
- +100% total growth over 930+ days of live verified trading
- Fully automated (98% algo trading) – no emotional decisions
- Consistent activity: 77.5% trading frequency for steady opportunities
- Large real account – strong trust vs. small “demo” signals
- Risk controlled – each trade risks a maximum of 3% equity
🔒 Risk Management
- Maximum risk per trade capped at 3%
- Optimised to run safely on 1:30 leverage accounts (as well as higher leverage)
- No martingale, no grid – strictly risk-managed entries and exits
- Resilient approach that has recovered from market drawdowns while compounding long-term gains
👤 Who Is This For?
- Traders who want long-term growth, not overnight hype
- Investors seeking automated diversification with proven history
- Those who prefer transparent risk control and steady compounding
Important Note: As with any trading system, past results do not guarantee future returns. Always use appropriate risk management when following signals.
👉 Subscribe today and join traders already following a proven, long-term, disciplined algo strategy.
⚡ That’s a professional, subscriber-friendly format. It balances performance highlights with honest risk disclosure, which builds trust and helps conversion.
レビューなし
