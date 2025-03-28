シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Lemon
David Husoy

Lemon

David Husoy
レビュー0件
信頼性
146週間
1 / 55K USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 170%
Axi-US12-Live
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 123
利益トレード:
683 (60.81%)
損失トレード:
440 (39.18%)
ベストトレード:
1 364.57 AUD
最悪のトレード:
-769.86 AUD
総利益:
42 684.79 AUD (1 879 617 pips)
総損失:
-29 566.89 AUD (188 656 pips)
最大連続の勝ち:
27 (912.59 AUD)
最大連続利益:
2 001.11 AUD (4)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
67.27%
最大入金額:
96.77%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
4.70
長いトレード:
584 (52.00%)
短いトレード:
539 (48.00%)
プロフィットファクター:
1.44
期待されたペイオフ:
11.68 AUD
平均利益:
62.50 AUD
平均損失:
-67.20 AUD
最大連続の負け:
10 (-242.08 AUD)
最大連続損失:
-1 195.48 AUD (6)
月間成長:
-1.26%
年間予想:
-15.28%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
775.34 AUD
最大の:
2 790.12 AUD (24.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.40% (775.34 AUD)
エクイティによる:
4.88% (569.88 AUD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 461
GBPUSD 355
EURUSD 187
XAUUSD 106
AUDUSD 8
BCHUSD 3
BTCUSD 2
SPA35 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 3.5K
GBPUSD 4
EURUSD -946
XAUUSD 6.3K
AUDUSD 15
BCHUSD 109
BTCUSD 616
SPA35 397
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 15K
GBPUSD 9K
EURUSD -5.3K
XAUUSD 27K
AUDUSD 1.3K
BCHUSD 209K
BTCUSD 1.4M
SPA35 31K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 364.57 AUD
最悪のトレード: -770 AUD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +912.59 AUD
最大連続損失: -242.08 AUD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US12-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
4.20 × 5
OANDA-v20 Live-1
6.25 × 4
✅ Key Features



  • +100% total growth over 930+ days of live verified trading
  • Fully automated (98% algo trading) – no emotional decisions
  • Consistent activity: 77.5% trading frequency for steady opportunities
  • Large real account – strong trust vs. small “demo” signals
  • Risk controlled – each trade risks a maximum of 3% equity






🔒 Risk Management



  • Maximum risk per trade capped at 3%
  • Optimised to run safely on 1:30 leverage accounts (as well as higher leverage)
  • No martingale, no grid – strictly risk-managed entries and exits
  • Resilient approach that has recovered from market drawdowns while compounding long-term gains






👤 Who Is This For?



  • Traders who want long-term growth, not overnight hype
  • Investors seeking automated diversification with proven history
  • Those who prefer transparent risk control and steady compounding





Important Note: As with any trading system, past results do not guarantee future returns. Always use appropriate risk management when following signals.




👉 Subscribe today and join traders already following a proven, long-term, disciplined algo strategy.




⚡ That’s a professional, subscriber-friendly format. It balances performance highlights with honest risk disclosure, which builds trust and helps conversion.


レビューなし
2025.03.28 03:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 744 days of the signal's entire lifetime.
