- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
159
Kârla kapanan işlemler:
49 (30.81%)
Zararla kapanan işlemler:
110 (69.18%)
En iyi işlem:
149.48 USD
En kötü işlem:
-113.19 USD
Brüt kâr:
3 065.16 USD (133 191 pips)
Brüt zarar:
-3 423.11 USD (144 909 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (279.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
279.71 USD (4)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
84.60%
Maks. mevduat yükü:
4.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.54
Alış işlemleri:
84 (52.83%)
Satış işlemleri:
75 (47.17%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-2.25 USD
Ortalama kâr:
62.55 USD
Ortalama zarar:
-31.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-340.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-340.66 USD (11)
Aylık büyüme:
-1.53%
Yıllık tahmin:
-18.57%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
501.80 USD
Maksimum:
665.88 USD (72.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.21% (453.46 USD)
Varlığa göre:
5.33% (117.32 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|USDJPY
|46
|GBPJPY
|36
|EURNZD
|15
|CHFJPY
|10
|EURGBP
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|344
|USDJPY
|-389
|GBPJPY
|-180
|EURNZD
|19
|CHFJPY
|-57
|EURGBP
|-95
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|10K
|USDJPY
|-12K
|GBPJPY
|-6.6K
|EURNZD
|1.4K
|CHFJPY
|-3.8K
|EURGBP
|-502
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +149.48 USD
En kötü işlem: -113 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +279.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -340.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 9
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 15
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 4
Challenge akun
$2000 to $500.000
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 37 USD
-13%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
27
0%
159
30%
85%
0.89
-2.25
USD
USD
20%
1:200