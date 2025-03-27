SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Luxuryln
Alpha Priya Evan

Luxuryln

Alpha Priya Evan
0 inceleme
27 hafta
0 / 0 USD
Ayda 37 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -13%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
159
Kârla kapanan işlemler:
49 (30.81%)
Zararla kapanan işlemler:
110 (69.18%)
En iyi işlem:
149.48 USD
En kötü işlem:
-113.19 USD
Brüt kâr:
3 065.16 USD (133 191 pips)
Brüt zarar:
-3 423.11 USD (144 909 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (279.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
279.71 USD (4)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
84.60%
Maks. mevduat yükü:
4.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.54
Alış işlemleri:
84 (52.83%)
Satış işlemleri:
75 (47.17%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-2.25 USD
Ortalama kâr:
62.55 USD
Ortalama zarar:
-31.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-340.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-340.66 USD (11)
Aylık büyüme:
-1.53%
Yıllık tahmin:
-18.57%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
501.80 USD
Maksimum:
665.88 USD (72.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.21% (453.46 USD)
Varlığa göre:
5.33% (117.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 50
USDJPY 46
GBPJPY 36
EURNZD 15
CHFJPY 10
EURGBP 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 344
USDJPY -389
GBPJPY -180
EURNZD 19
CHFJPY -57
EURGBP -95
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 10K
USDJPY -12K
GBPJPY -6.6K
EURNZD 1.4K
CHFJPY -3.8K
EURGBP -502
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +149.48 USD
En kötü işlem: -113 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +279.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -340.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 2
NAS-Real
0.00 × 9
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 15
OctaFX-Real9
0.00 × 2
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 4
262 daha fazla...
Challenge akun 

$2000 to $500.000

İnceleme yok
2025.06.05 04:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.05 10:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.25 13:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.22 16:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.02 23:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.02 22:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.02 20:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.27 11:13
Share of trading days is too low
2025.03.27 11:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.27 10:09
Share of trading days is too low
2025.03.27 10:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.27 06:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 06:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 06:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.27 06:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.27 06:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Luxuryln
Ayda 37 USD
-13%
0
0
USD
3.7K
USD
27
0%
159
30%
85%
0.89
-2.25
USD
20%
1:200
