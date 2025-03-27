- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
159
Profit Trade:
49 (30.81%)
Loss Trade:
110 (69.18%)
Best Trade:
149.48 USD
Worst Trade:
-113.19 USD
Profitto lordo:
3 065.16 USD (133 191 pips)
Perdita lorda:
-3 423.11 USD (144 909 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (279.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
279.71 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
84.60%
Massimo carico di deposito:
4.10%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.54
Long Trade:
84 (52.83%)
Short Trade:
75 (47.17%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-2.25 USD
Profitto medio:
62.55 USD
Perdita media:
-31.12 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-340.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-340.66 USD (11)
Crescita mensile:
-1.53%
Previsione annuale:
-18.57%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
501.80 USD
Massimale:
665.88 USD (72.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.21% (453.46 USD)
Per equità:
5.33% (117.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|USDJPY
|46
|GBPJPY
|36
|EURNZD
|15
|CHFJPY
|10
|EURGBP
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|344
|USDJPY
|-389
|GBPJPY
|-180
|EURNZD
|19
|CHFJPY
|-57
|EURGBP
|-95
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|10K
|USDJPY
|-12K
|GBPJPY
|-6.6K
|EURNZD
|1.4K
|CHFJPY
|-3.8K
|EURGBP
|-502
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +149.48 USD
Worst Trade: -113 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +279.71 USD
Massima perdita consecutiva: -340.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 9
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 15
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 4
