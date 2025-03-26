SinyallerBölümler
Nur Slamet

FVG new

Nur Slamet
0 inceleme
Güvenilirlik
27 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 71%
FBS-Real-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
575
Kârla kapanan işlemler:
441 (76.69%)
Zararla kapanan işlemler:
134 (23.30%)
En iyi işlem:
611.25 USD
En kötü işlem:
-1 234.63 USD
Brüt kâr:
15 700.43 USD (228 490 pips)
Brüt zarar:
-5 113.33 USD (177 175 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (7 858.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 858.68 USD (40)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
91.32%
Maks. mevduat yükü:
35.54%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
71
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
7.55
Alış işlemleri:
337 (58.61%)
Satış işlemleri:
238 (41.39%)
Kâr faktörü:
3.07
Beklenen getiri:
18.41 USD
Ortalama kâr:
35.60 USD
Ortalama zarar:
-38.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-51.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 234.63 USD (1)
Aylık büyüme:
6.74%
Yıllık tahmin:
81.39%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 202.77 USD
Maksimum:
1 402.77 USD (9.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.23% (1 402.77 USD)
Varlığa göre:
33.97% (6 243.41 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 124
CADCHF 69
EURJPY 50
archived 48
USDJPY 45
NZDUSD 36
EURGBP 34
AUDUSD 30
EURUSD 28
USDCHF 27
GBPUSD 27
EURCHF 22
USDCAD 19
BTCUSD 5
EURAUD 4
AUDJPY 2
AUDCHF 1
AUDNZD 1
EURCAD 1
NZDCAD 1
CHFJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 1.1K
CADCHF 341
EURJPY 273
archived 6.4K
USDJPY 796
NZDUSD 203
EURGBP 250
AUDUSD 236
EURUSD 168
USDCHF 202
GBPUSD 214
EURCHF 182
USDCAD 91
BTCUSD 10
EURAUD 5
AUDJPY 8
AUDCHF 40
AUDNZD 14
EURCAD 1
NZDCAD 3
CHFJPY 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 2.7K
CADCHF 4.1K
EURJPY 8.2K
archived 0
USDJPY 24K
NZDUSD -553
EURGBP 727
AUDUSD 3.5K
EURUSD 4.6K
USDCHF 2.3K
GBPUSD 3K
EURCHF 1.6K
USDCAD 2.6K
BTCUSD -8.9K
EURAUD 800
AUDJPY 689
AUDCHF 821
AUDNZD 601
EURCAD 95
NZDCAD 117
CHFJPY 675
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +611.25 USD
En kötü işlem: -1 235 USD
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +7 858.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -51.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Headway-Real
0.00 × 77
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
InfinoxCapital-DemoBHS
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 16
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 10
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 3
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
Exness-Real11
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 4
GKFX-Live-5
0.00 × 1
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
RistonCapital-Real
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 5
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 5
OANDA-Japan Live
0.00 × 14
Exness-Real5
0.00 × 12
Youtradefx-Real
0.00 × 5
İnceleme yok
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.83% of days out of 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 05:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 04:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.05 16:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.04 01:12
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 18:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 16:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.15 02:55
No swaps are charged on the signal account
2025.05.13 16:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 15:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 11:27
No swaps are charged
2025.05.13 11:27
No swaps are charged
2025.05.09 10:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 18:15
No swaps are charged on the signal account
2025.05.08 07:57
No swaps are charged
2025.05.08 07:57
No swaps are charged
2025.05.06 05:07
No swaps are charged on the signal account
2025.04.29 08:03
No swaps are charged
2025.04.29 08:03
No swaps are charged
2025.04.28 03:02
No swaps are charged on the signal account
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FVG new
Ayda 30 USD
71%
0
0
USD
26K
USD
27
90%
575
76%
91%
3.07
18.41
USD
34%
1:500
