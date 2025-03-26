Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Headway-Real 0.00 × 77 XMGlobal-Real 27 0.00 × 1 InfinoxCapital-DemoBHS 0.00 × 1 Alpari-Trade 0.00 × 16 FXCM-GBPReal01 0.00 × 1 GlobalPrime-Live 0.00 × 10 TradersDomainFX-Real 0.00 × 1 VARIANSE-Main 0.00 × 1 AnzoCapital-Live 0.00 × 1 JFD-Live02 0.00 × 3 OracleFinanceInternational-Live 0.00 × 17 Exness-Real11 0.00 × 1 FTT-Live2 0.00 × 4 GKFX-Live-5 0.00 × 1 ConvergenceHKGroup-Live 0.00 × 1 ICMCapital-Real 0.00 × 2 RistonCapital-Real 0.00 × 1 FXCC-Live 0.00 × 5 AdvancedMarkets-Live 0.00 × 6 VTMarkets-Live 0.00 × 4 ACYSecurities-Live 0.00 × 5 EquitiGroup-Live 2 0.00 × 5 OANDA-Japan Live 0.00 × 14 Exness-Real5 0.00 × 12 Youtradefx-Real 0.00 × 5 384 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya