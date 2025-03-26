- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
575
Kârla kapanan işlemler:
441 (76.69%)
Zararla kapanan işlemler:
134 (23.30%)
En iyi işlem:
611.25 USD
En kötü işlem:
-1 234.63 USD
Brüt kâr:
15 700.43 USD (228 490 pips)
Brüt zarar:
-5 113.33 USD (177 175 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (7 858.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 858.68 USD (40)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
91.32%
Maks. mevduat yükü:
35.54%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
71
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
7.55
Alış işlemleri:
337 (58.61%)
Satış işlemleri:
238 (41.39%)
Kâr faktörü:
3.07
Beklenen getiri:
18.41 USD
Ortalama kâr:
35.60 USD
Ortalama zarar:
-38.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-51.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 234.63 USD (1)
Aylık büyüme:
6.74%
Yıllık tahmin:
81.39%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 202.77 USD
Maksimum:
1 402.77 USD (9.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.23% (1 402.77 USD)
Varlığa göre:
33.97% (6 243.41 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|124
|CADCHF
|69
|EURJPY
|50
|archived
|48
|USDJPY
|45
|NZDUSD
|36
|EURGBP
|34
|AUDUSD
|30
|EURUSD
|28
|USDCHF
|27
|GBPUSD
|27
|EURCHF
|22
|USDCAD
|19
|BTCUSD
|5
|EURAUD
|4
|AUDJPY
|2
|AUDCHF
|1
|AUDNZD
|1
|EURCAD
|1
|NZDCAD
|1
|CHFJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|1.1K
|CADCHF
|341
|EURJPY
|273
|archived
|6.4K
|USDJPY
|796
|NZDUSD
|203
|EURGBP
|250
|AUDUSD
|236
|EURUSD
|168
|USDCHF
|202
|GBPUSD
|214
|EURCHF
|182
|USDCAD
|91
|BTCUSD
|10
|EURAUD
|5
|AUDJPY
|8
|AUDCHF
|40
|AUDNZD
|14
|EURCAD
|1
|NZDCAD
|3
|CHFJPY
|9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|2.7K
|CADCHF
|4.1K
|EURJPY
|8.2K
|archived
|0
|USDJPY
|24K
|NZDUSD
|-553
|EURGBP
|727
|AUDUSD
|3.5K
|EURUSD
|4.6K
|USDCHF
|2.3K
|GBPUSD
|3K
|EURCHF
|1.6K
|USDCAD
|2.6K
|BTCUSD
|-8.9K
|EURAUD
|800
|AUDJPY
|689
|AUDCHF
|821
|AUDNZD
|601
|EURCAD
|95
|NZDCAD
|117
|CHFJPY
|675
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +611.25 USD
En kötü işlem: -1 235 USD
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +7 858.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -51.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Headway-Real
|0.00 × 77
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-DemoBHS
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 16
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 10
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 4
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
Exness-Real5
|0.00 × 12
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 5
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
71%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
27
90%
575
76%
91%
3.07
18.41
USD
USD
34%
1:500