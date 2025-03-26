SignalsSections
Nur Slamet

CSM NEW

Nur Slamet
0 reviews
Reliability
42 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 478%
FBS-Real-2
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 858
Profit Trades:
1 319 (70.99%)
Loss Trades:
539 (29.01%)
Best trade:
611.25 USD
Worst trade:
-1 234.63 USD
Gross Profit:
30 670.59 USD (443 645 pips)
Gross Loss:
-13 468.43 USD (369 074 pips)
Maximum consecutive wins:
40 (7 858.68 USD)
Maximal consecutive profit:
7 858.68 USD (40)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading activity:
93.30%
Max deposit load:
68.98%
Latest trade:
38 minutes ago
Trades per week:
154
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
9.89
Long Trades:
1 103 (59.36%)
Short Trades:
755 (40.64%)
Profit Factor:
2.28
Expected Payoff:
9.26 USD
Average Profit:
23.25 USD
Average Loss:
-24.99 USD
Maximum consecutive losses:
49 (-1 477.18 USD)
Maximal consecutive loss:
-1 477.18 USD (49)
Monthly growth:
73.95%
Annual Forecast:
897.26%
Algo trading:
82%
Drawdown by balance:
Absolute:
1 202.77 USD
Maximal:
1 739.30 USD (6.05%)
Relative drawdown:
By Balance:
16.11% (1 739.30 USD)
By Equity:
40.19% (936.87 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPJPY 325
EURJPY 188
USDJPY 185
CADCHF 152
GBPUSD 111
NZDUSD 97
AUDUSD 96
EURUSD 93
EURGBP 79
USDCHF 77
CHFJPY 69
EURCHF 55
archived 48
USDCAD 48
AUDJPY 38
NZDJPY 31
NZDCAD 28
EURAUD 24
AUDCAD 22
CADJPY 21
AUDCHF 16
GBPCHF 16
NZDCHF 14
AUDNZD 13
BTCUSD 5
EURCAD 4
EURNZD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPJPY 2K
EURJPY 1K
USDJPY 1.6K
CADCHF 739
GBPUSD 594
NZDUSD 455
AUDUSD 603
EURUSD 350
EURGBP 390
USDCHF 598
CHFJPY 476
EURCHF 329
archived 6.4K
USDCAD 199
AUDJPY 185
NZDJPY 150
NZDCAD 171
EURAUD 112
AUDCAD 127
CADJPY 131
AUDCHF 178
GBPCHF 107
NZDCHF 133
AUDNZD 71
BTCUSD 10
EURCAD 29
EURNZD 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPJPY -18K
EURJPY 9.8K
USDJPY 32K
CADCHF 5.8K
GBPUSD 14
NZDUSD -3.2K
AUDUSD 1.8K
EURUSD 4.9K
EURGBP -539
USDCHF 9.9K
CHFJPY 6.2K
EURCHF 3.8K
archived 0
USDCAD 6.2K
AUDJPY 3.2K
NZDJPY 4K
NZDCAD 2.5K
EURAUD 3.5K
AUDCAD 3K
CADJPY 1.1K
AUDCHF 2.7K
GBPCHF 1.3K
NZDCHF 387
AUDNZD 1.3K
BTCUSD -8.9K
EURCAD 539
EURNZD 743
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +611.25 USD
Worst trade: -1 235 USD
Maximum consecutive wins: 40
Maximum consecutive losses: 49
Maximal consecutive profit: +7 858.68 USD
Maximal consecutive loss: -1 477.18 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FBS-Real-2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 2
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
GlobalPrime-Live
0.00 × 10
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
InfinoxCapital-DemoBHS
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 3
VARIANSE-Main
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 4
GKFX-Live-5
0.00 × 1
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
GDMFX-Live
0.00 × 8
ICMCapital-Real
0.00 × 2
RistonCapital-Real
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 5
FXCC-Live
0.00 × 5
OANDA-Japan Live
0.00 × 14
Exness-Real5
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
387 more...
No reviews
2026.01.14 10:27
No swaps are charged
2026.01.14 10:27
No swaps are charged
2025.12.16 08:18
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.08 09:23
No swaps are charged on the signal account
2025.12.06 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.04 15:52
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 03:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 22:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 21:19
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.83% of days out of 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 05:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 04:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.05 16:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.04 01:12
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
CSM NEW
30 USD per month
478%
0
0
USD
7.2K
USD
42
82%
1 858
70%
93%
2.27
9.26
USD
40%
1:500
Copy

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.