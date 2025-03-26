- Growth
Trades:
1 858
Profit Trades:
1 319 (70.99%)
Loss Trades:
539 (29.01%)
Best trade:
611.25 USD
Worst trade:
-1 234.63 USD
Gross Profit:
30 670.59 USD (443 645 pips)
Gross Loss:
-13 468.43 USD (369 074 pips)
Maximum consecutive wins:
40 (7 858.68 USD)
Maximal consecutive profit:
7 858.68 USD (40)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading activity:
93.30%
Max deposit load:
68.98%
Latest trade:
38 minutes ago
Trades per week:
154
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
9.89
Long Trades:
1 103 (59.36%)
Short Trades:
755 (40.64%)
Profit Factor:
2.28
Expected Payoff:
9.26 USD
Average Profit:
23.25 USD
Average Loss:
-24.99 USD
Maximum consecutive losses:
49 (-1 477.18 USD)
Maximal consecutive loss:
-1 477.18 USD (49)
Monthly growth:
73.95%
Annual Forecast:
897.26%
Algo trading:
82%
Drawdown by balance:
Absolute:
1 202.77 USD
Maximal:
1 739.30 USD (6.05%)
Relative drawdown:
By Balance:
16.11% (1 739.30 USD)
By Equity:
40.19% (936.87 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|325
|EURJPY
|188
|USDJPY
|185
|CADCHF
|152
|GBPUSD
|111
|NZDUSD
|97
|AUDUSD
|96
|EURUSD
|93
|EURGBP
|79
|USDCHF
|77
|CHFJPY
|69
|EURCHF
|55
|archived
|48
|USDCAD
|48
|AUDJPY
|38
|NZDJPY
|31
|NZDCAD
|28
|EURAUD
|24
|AUDCAD
|22
|CADJPY
|21
|AUDCHF
|16
|GBPCHF
|16
|NZDCHF
|14
|AUDNZD
|13
|BTCUSD
|5
|EURCAD
|4
|EURNZD
|3
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPJPY
|2K
|EURJPY
|1K
|USDJPY
|1.6K
|CADCHF
|739
|GBPUSD
|594
|NZDUSD
|455
|AUDUSD
|603
|EURUSD
|350
|EURGBP
|390
|USDCHF
|598
|CHFJPY
|476
|EURCHF
|329
|archived
|6.4K
|USDCAD
|199
|AUDJPY
|185
|NZDJPY
|150
|NZDCAD
|171
|EURAUD
|112
|AUDCAD
|127
|CADJPY
|131
|AUDCHF
|178
|GBPCHF
|107
|NZDCHF
|133
|AUDNZD
|71
|BTCUSD
|10
|EURCAD
|29
|EURNZD
|14
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPJPY
|-18K
|EURJPY
|9.8K
|USDJPY
|32K
|CADCHF
|5.8K
|GBPUSD
|14
|NZDUSD
|-3.2K
|AUDUSD
|1.8K
|EURUSD
|4.9K
|EURGBP
|-539
|USDCHF
|9.9K
|CHFJPY
|6.2K
|EURCHF
|3.8K
|archived
|0
|USDCAD
|6.2K
|AUDJPY
|3.2K
|NZDJPY
|4K
|NZDCAD
|2.5K
|EURAUD
|3.5K
|AUDCAD
|3K
|CADJPY
|1.1K
|AUDCHF
|2.7K
|GBPCHF
|1.3K
|NZDCHF
|387
|AUDNZD
|1.3K
|BTCUSD
|-8.9K
|EURCAD
|539
|EURNZD
|743
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +611.25 USD
Worst trade: -1 235 USD
Maximum consecutive wins: 40
Maximum consecutive losses: 49
Maximal consecutive profit: +7 858.68 USD
Maximal consecutive loss: -1 477.18 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FBS-Real-2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 2
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 10
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-DemoBHS
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 3
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 4
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
GDMFX-Live
|0.00 × 8
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
Exness-Real5
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
478%
0
0
USD
USD
7.2K
USD
USD
42
82%
1 858
70%
93%
2.27
9.26
USD
USD
40%
1:500