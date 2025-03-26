SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / CSM NEW
Nur Slamet

CSM NEW

Nur Slamet
0 comentarios
Fiabilidad
43 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 496%
FBS-Real-2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 882
Transacciones Rentables:
1 330 (70.66%)
Transacciones Irrentables:
552 (29.33%)
Mejor transacción:
611.25 USD
Peor transacción:
-1 234.63 USD
Beneficio Bruto:
31 060.70 USD (445 875 pips)
Pérdidas Brutas:
-13 637.28 USD (372 089 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
40 (7 858.68 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7 858.68 USD (40)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
93.30%
Carga máxima del depósito:
68.98%
Último trade:
7 minutos
Trades a la semana:
155
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
10.02
Transacciones Largas:
1 127 (59.88%)
Transacciones Cortas:
755 (40.12%)
Factor de Beneficio:
2.28
Beneficio Esperado:
9.26 USD
Beneficio medio:
23.35 USD
Pérdidas medias:
-24.71 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
49 (-1 477.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 477.18 USD (49)
Crecimiento al mes:
73.70%
Pronóstico anual:
894.22%
Trading algorítmico:
82%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 202.77 USD
Máxima:
1 739.30 USD (6.05%)
Reducción relativa:
De balance:
16.11% (1 739.30 USD)
De fondos:
40.19% (936.87 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPJPY 325
EURJPY 188
USDJPY 185
CADCHF 152
GBPUSD 111
NZDUSD 97
AUDUSD 96
EURUSD 93
EURGBP 79
USDCHF 77
CHFJPY 69
EURCHF 55
archived 48
USDCAD 48
AUDJPY 45
NZDJPY 36
NZDCAD 28
AUDCAD 26
EURAUD 24
CADJPY 21
AUDCHF 16
AUDNZD 16
GBPCHF 16
NZDCHF 14
EURCAD 9
BTCUSD 5
EURNZD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPJPY 2K
EURJPY 1K
USDJPY 1.6K
CADCHF 739
GBPUSD 594
NZDUSD 455
AUDUSD 603
EURUSD 350
EURGBP 390
USDCHF 598
CHFJPY 476
EURCHF 329
archived 6.4K
USDCAD 199
AUDJPY 246
NZDJPY 199
NZDCAD 171
AUDCAD 164
EURAUD 112
CADJPY 131
AUDCHF 178
AUDNZD 96
GBPCHF 107
NZDCHF 133
EURCAD 79
BTCUSD 10
EURNZD 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPJPY -18K
EURJPY 9.8K
USDJPY 32K
CADCHF 5.8K
GBPUSD 14
NZDUSD -3.2K
AUDUSD 1.8K
EURUSD 4.9K
EURGBP -539
USDCHF 9.9K
CHFJPY 6.2K
EURCHF 3.8K
archived 0
USDCAD 6.2K
AUDJPY 1.7K
NZDJPY 3.9K
NZDCAD 2.5K
AUDCAD 3.3K
EURAUD 3.5K
CADJPY 1.1K
AUDCHF 2.7K
AUDNZD 1.8K
GBPCHF 1.3K
NZDCHF 387
EURCAD 526
BTCUSD -8.9K
EURNZD 743
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +611.25 USD
Peor transacción: -1 235 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 40
Máximo de pérdidas consecutivas: 49
Beneficio máximo consecutivo: +7 858.68 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 477.18 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 2
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
GlobalPrime-Live
0.00 × 10
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
InfinoxCapital-DemoBHS
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 3
VARIANSE-Main
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 4
GKFX-Live-5
0.00 × 1
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
GDMFX-Live
0.00 × 8
ICMCapital-Real
0.00 × 2
RistonCapital-Real
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 5
FXCC-Live
0.00 × 5
OANDA-Japan Live
0.00 × 14
Exness-Real5
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
otros 387...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.14 10:27
No swaps are charged
2026.01.14 10:27
No swaps are charged
2025.12.16 08:18
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.08 09:23
No swaps are charged on the signal account
2025.12.06 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.04 15:52
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 03:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 22:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 21:19
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.83% of days out of 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 05:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 04:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.05 16:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.04 01:12
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
CSM NEW
30 USD al mes
496%
0
0
USD
7.4K
USD
43
82%
1 882
70%
93%
2.27
9.26
USD
40%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.