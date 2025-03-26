СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / CSM NEW
Nur Slamet

CSM NEW

Nur Slamet
0 отзывов
Надежность
42 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 478%
FBS-Real-2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 858
Прибыльных трейдов:
1 319 (70.99%)
Убыточных трейдов:
539 (29.01%)
Лучший трейд:
611.25 USD
Худший трейд:
-1 234.63 USD
Общая прибыль:
30 670.59 USD (443 645 pips)
Общий убыток:
-13 468.43 USD (369 074 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (7 858.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 858.68 USD (40)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
93.30%
Макс. загрузка депозита:
68.98%
Последний трейд:
37 минут
Трейдов в неделю:
155
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
9.89
Длинных трейдов:
1 103 (59.36%)
Коротких трейдов:
755 (40.64%)
Профит фактор:
2.28
Мат. ожидание:
9.26 USD
Средняя прибыль:
23.25 USD
Средний убыток:
-24.99 USD
Макс. серия проигрышей:
49 (-1 477.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 477.18 USD (49)
Прирост в месяц:
73.95%
Годовой прогноз:
897.26%
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 202.77 USD
Максимальная:
1 739.30 USD (6.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.11% (1 739.30 USD)
По эквити:
40.19% (936.87 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY 325
EURJPY 188
USDJPY 185
CADCHF 152
GBPUSD 111
NZDUSD 97
AUDUSD 96
EURUSD 93
EURGBP 79
USDCHF 77
CHFJPY 69
EURCHF 55
archived 48
USDCAD 48
AUDJPY 38
NZDJPY 31
NZDCAD 28
EURAUD 24
AUDCAD 22
CADJPY 21
AUDCHF 16
GBPCHF 16
NZDCHF 14
AUDNZD 13
BTCUSD 5
EURCAD 4
EURNZD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY 2K
EURJPY 1K
USDJPY 1.6K
CADCHF 739
GBPUSD 594
NZDUSD 455
AUDUSD 603
EURUSD 350
EURGBP 390
USDCHF 598
CHFJPY 476
EURCHF 329
archived 6.4K
USDCAD 199
AUDJPY 185
NZDJPY 150
NZDCAD 171
EURAUD 112
AUDCAD 127
CADJPY 131
AUDCHF 178
GBPCHF 107
NZDCHF 133
AUDNZD 71
BTCUSD 10
EURCAD 29
EURNZD 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY -18K
EURJPY 9.8K
USDJPY 32K
CADCHF 5.8K
GBPUSD 14
NZDUSD -3.2K
AUDUSD 1.8K
EURUSD 4.9K
EURGBP -539
USDCHF 9.9K
CHFJPY 6.2K
EURCHF 3.8K
archived 0
USDCAD 6.2K
AUDJPY 3.2K
NZDJPY 4K
NZDCAD 2.5K
EURAUD 3.5K
AUDCAD 3K
CADJPY 1.1K
AUDCHF 2.7K
GBPCHF 1.3K
NZDCHF 387
AUDNZD 1.3K
BTCUSD -8.9K
EURCAD 539
EURNZD 743
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +611.25 USD
Худший трейд: -1 235 USD
Макс. серия выигрышей: 40
Макс. серия проигрышей: 49
Макс. прибыль в серии: +7 858.68 USD
Макс. убыток в серии: -1 477.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 2
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
GlobalPrime-Live
0.00 × 10
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
InfinoxCapital-DemoBHS
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 3
VARIANSE-Main
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 4
GKFX-Live-5
0.00 × 1
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
GDMFX-Live
0.00 × 8
ICMCapital-Real
0.00 × 2
RistonCapital-Real
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 5
FXCC-Live
0.00 × 5
OANDA-Japan Live
0.00 × 14
Exness-Real5
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
еще 387...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.14 10:27
No swaps are charged
2026.01.14 10:27
No swaps are charged
2025.12.16 08:18
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.08 09:23
No swaps are charged on the signal account
2025.12.06 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.04 15:52
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 03:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 22:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 21:19
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.83% of days out of 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 05:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 04:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.05 16:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.04 01:12
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CSM NEW
30 USD в месяц
478%
0
0
USD
7.2K
USD
42
82%
1 858
70%
93%
2.27
9.26
USD
40%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.