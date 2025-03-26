SinaisSeções
CSM NEW
Nur Slamet

CSM NEW

Nur Slamet
0 comentários
Confiabilidade
42 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 478%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 858
Negociações com lucro:
1 319 (70.99%)
Negociações com perda:
539 (29.01%)
Melhor negociação:
611.25 USD
Pior negociação:
-1 234.63 USD
Lucro bruto:
30 670.59 USD (443 645 pips)
Perda bruta:
-13 468.43 USD (369 074 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
40 (7 858.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7 858.68 USD (40)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
93.30%
Depósito máximo carregado:
68.98%
Último negócio:
9 minutos atrás
Negociações por semana:
154
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
9.89
Negociações longas:
1 103 (59.36%)
Negociações curtas:
755 (40.64%)
Fator de lucro:
2.28
Valor esperado:
9.26 USD
Lucro médio:
23.25 USD
Perda média:
-24.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
49 (-1 477.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 477.18 USD (49)
Crescimento mensal:
73.95%
Previsão anual:
897.26%
Algotrading:
82%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 202.77 USD
Máximo:
1 739.30 USD (6.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.11% (1 739.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
40.19% (936.87 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPJPY 325
EURJPY 188
USDJPY 185
CADCHF 152
GBPUSD 111
NZDUSD 97
AUDUSD 96
EURUSD 93
EURGBP 79
USDCHF 77
CHFJPY 69
EURCHF 55
archived 48
USDCAD 48
AUDJPY 38
NZDJPY 31
NZDCAD 28
EURAUD 24
AUDCAD 22
CADJPY 21
AUDCHF 16
GBPCHF 16
NZDCHF 14
AUDNZD 13
BTCUSD 5
EURCAD 4
EURNZD 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPJPY 2K
EURJPY 1K
USDJPY 1.6K
CADCHF 739
GBPUSD 594
NZDUSD 455
AUDUSD 603
EURUSD 350
EURGBP 390
USDCHF 598
CHFJPY 476
EURCHF 329
archived 6.4K
USDCAD 199
AUDJPY 185
NZDJPY 150
NZDCAD 171
EURAUD 112
AUDCAD 127
CADJPY 131
AUDCHF 178
GBPCHF 107
NZDCHF 133
AUDNZD 71
BTCUSD 10
EURCAD 29
EURNZD 14
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPJPY -18K
EURJPY 9.8K
USDJPY 32K
CADCHF 5.8K
GBPUSD 14
NZDUSD -3.2K
AUDUSD 1.8K
EURUSD 4.9K
EURGBP -539
USDCHF 9.9K
CHFJPY 6.2K
EURCHF 3.8K
archived 0
USDCAD 6.2K
AUDJPY 3.2K
NZDJPY 4K
NZDCAD 2.5K
EURAUD 3.5K
AUDCAD 3K
CADJPY 1.1K
AUDCHF 2.7K
GBPCHF 1.3K
NZDCHF 387
AUDNZD 1.3K
BTCUSD -8.9K
EURCAD 539
EURNZD 743
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +611.25 USD
Pior negociação: -1 235 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 40
Máximo de perdas consecutivas: 49
Máximo lucro consecutivo: +7 858.68 USD
Máxima perda consecutiva: -1 477.18 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 2
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
GlobalPrime-Live
0.00 × 10
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
InfinoxCapital-DemoBHS
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 3
VARIANSE-Main
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 4
GKFX-Live-5
0.00 × 1
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
GDMFX-Live
0.00 × 8
ICMCapital-Real
0.00 × 2
RistonCapital-Real
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 5
FXCC-Live
0.00 × 5
OANDA-Japan Live
0.00 × 14
Exness-Real5
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
387 mais ...
Sem comentários
2026.01.14 10:27
No swaps are charged
2026.01.14 10:27
No swaps are charged
2025.12.16 08:18
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.08 09:23
No swaps are charged on the signal account
2025.12.06 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.04 15:52
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 03:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 22:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 21:19
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.83% of days out of 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 05:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 04:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.05 16:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.04 01:12
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.