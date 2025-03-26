- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 858
Negociações com lucro:
1 319 (70.99%)
Negociações com perda:
539 (29.01%)
Melhor negociação:
611.25 USD
Pior negociação:
-1 234.63 USD
Lucro bruto:
30 670.59 USD (443 645 pips)
Perda bruta:
-13 468.43 USD (369 074 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
40 (7 858.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7 858.68 USD (40)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
93.30%
Depósito máximo carregado:
68.98%
Último negócio:
9 minutos atrás
Negociações por semana:
154
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
9.89
Negociações longas:
1 103 (59.36%)
Negociações curtas:
755 (40.64%)
Fator de lucro:
2.28
Valor esperado:
9.26 USD
Lucro médio:
23.25 USD
Perda média:
-24.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
49 (-1 477.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 477.18 USD (49)
Crescimento mensal:
73.95%
Previsão anual:
897.26%
Algotrading:
82%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 202.77 USD
Máximo:
1 739.30 USD (6.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.11% (1 739.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
40.19% (936.87 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|325
|EURJPY
|188
|USDJPY
|185
|CADCHF
|152
|GBPUSD
|111
|NZDUSD
|97
|AUDUSD
|96
|EURUSD
|93
|EURGBP
|79
|USDCHF
|77
|CHFJPY
|69
|EURCHF
|55
|archived
|48
|USDCAD
|48
|AUDJPY
|38
|NZDJPY
|31
|NZDCAD
|28
|EURAUD
|24
|AUDCAD
|22
|CADJPY
|21
|AUDCHF
|16
|GBPCHF
|16
|NZDCHF
|14
|AUDNZD
|13
|BTCUSD
|5
|EURCAD
|4
|EURNZD
|3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPJPY
|2K
|EURJPY
|1K
|USDJPY
|1.6K
|CADCHF
|739
|GBPUSD
|594
|NZDUSD
|455
|AUDUSD
|603
|EURUSD
|350
|EURGBP
|390
|USDCHF
|598
|CHFJPY
|476
|EURCHF
|329
|archived
|6.4K
|USDCAD
|199
|AUDJPY
|185
|NZDJPY
|150
|NZDCAD
|171
|EURAUD
|112
|AUDCAD
|127
|CADJPY
|131
|AUDCHF
|178
|GBPCHF
|107
|NZDCHF
|133
|AUDNZD
|71
|BTCUSD
|10
|EURCAD
|29
|EURNZD
|14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPJPY
|-18K
|EURJPY
|9.8K
|USDJPY
|32K
|CADCHF
|5.8K
|GBPUSD
|14
|NZDUSD
|-3.2K
|AUDUSD
|1.8K
|EURUSD
|4.9K
|EURGBP
|-539
|USDCHF
|9.9K
|CHFJPY
|6.2K
|EURCHF
|3.8K
|archived
|0
|USDCAD
|6.2K
|AUDJPY
|3.2K
|NZDJPY
|4K
|NZDCAD
|2.5K
|EURAUD
|3.5K
|AUDCAD
|3K
|CADJPY
|1.1K
|AUDCHF
|2.7K
|GBPCHF
|1.3K
|NZDCHF
|387
|AUDNZD
|1.3K
|BTCUSD
|-8.9K
|EURCAD
|539
|EURNZD
|743
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +611.25 USD
Pior negociação: -1 235 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 40
Máximo de perdas consecutivas: 49
Máximo lucro consecutivo: +7 858.68 USD
Máxima perda consecutiva: -1 477.18 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 2
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 10
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-DemoBHS
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 3
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 4
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
GDMFX-Live
|0.00 × 8
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
Exness-Real5
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
387 mais ...
