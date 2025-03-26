シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / CSM NEW
Nur Slamet

CSM NEW

Nur Slamet
レビュー0件
信頼性
42週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 478%
FBS-Real-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 858
利益トレード:
1 319 (70.99%)
損失トレード:
539 (29.01%)
ベストトレード:
611.25 USD
最悪のトレード:
-1 234.63 USD
総利益:
30 670.59 USD (443 645 pips)
総損失:
-13 468.43 USD (369 074 pips)
最大連続の勝ち:
40 (7 858.68 USD)
最大連続利益:
7 858.68 USD (40)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
93.30%
最大入金額:
68.98%
最近のトレード:
18 分前
1週間当たりの取引:
155
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
9.89
長いトレード:
1 103 (59.36%)
短いトレード:
755 (40.64%)
プロフィットファクター:
2.28
期待されたペイオフ:
9.26 USD
平均利益:
23.25 USD
平均損失:
-24.99 USD
最大連続の負け:
49 (-1 477.18 USD)
最大連続損失:
-1 477.18 USD (49)
月間成長:
73.95%
年間予想:
897.26%
アルゴリズム取引:
82%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 202.77 USD
最大の:
1 739.30 USD (6.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.11% (1 739.30 USD)
エクイティによる:
40.19% (936.87 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPJPY 325
EURJPY 188
USDJPY 185
CADCHF 152
GBPUSD 111
NZDUSD 97
AUDUSD 96
EURUSD 93
EURGBP 79
USDCHF 77
CHFJPY 69
EURCHF 55
archived 48
USDCAD 48
AUDJPY 38
NZDJPY 31
NZDCAD 28
EURAUD 24
AUDCAD 22
CADJPY 21
AUDCHF 16
GBPCHF 16
NZDCHF 14
AUDNZD 13
BTCUSD 5
EURCAD 4
EURNZD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPJPY 2K
EURJPY 1K
USDJPY 1.6K
CADCHF 739
GBPUSD 594
NZDUSD 455
AUDUSD 603
EURUSD 350
EURGBP 390
USDCHF 598
CHFJPY 476
EURCHF 329
archived 6.4K
USDCAD 199
AUDJPY 185
NZDJPY 150
NZDCAD 171
EURAUD 112
AUDCAD 127
CADJPY 131
AUDCHF 178
GBPCHF 107
NZDCHF 133
AUDNZD 71
BTCUSD 10
EURCAD 29
EURNZD 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPJPY -18K
EURJPY 9.8K
USDJPY 32K
CADCHF 5.8K
GBPUSD 14
NZDUSD -3.2K
AUDUSD 1.8K
EURUSD 4.9K
EURGBP -539
USDCHF 9.9K
CHFJPY 6.2K
EURCHF 3.8K
archived 0
USDCAD 6.2K
AUDJPY 3.2K
NZDJPY 4K
NZDCAD 2.5K
EURAUD 3.5K
AUDCAD 3K
CADJPY 1.1K
AUDCHF 2.7K
GBPCHF 1.3K
NZDCHF 387
AUDNZD 1.3K
BTCUSD -8.9K
EURCAD 539
EURNZD 743
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +611.25 USD
最悪のトレード: -1 235 USD
最大連続の勝ち: 40
最大連続の負け: 49
最大連続利益: +7 858.68 USD
最大連続損失: -1 477.18 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 2
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
GlobalPrime-Live
0.00 × 10
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
InfinoxCapital-DemoBHS
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 3
VARIANSE-Main
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 4
GKFX-Live-5
0.00 × 1
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
GDMFX-Live
0.00 × 8
ICMCapital-Real
0.00 × 2
RistonCapital-Real
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 5
FXCC-Live
0.00 × 5
OANDA-Japan Live
0.00 × 14
Exness-Real5
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
387 より多く...
レビューなし
2026.01.14 10:27
No swaps are charged
2026.01.14 10:27
No swaps are charged
2025.12.16 08:18
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.08 09:23
No swaps are charged on the signal account
2025.12.06 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.04 15:52
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 03:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 22:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 21:19
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.83% of days out of 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 05:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 04:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.05 16:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.04 01:12
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
CSM NEW
30 USD/月
478%
0
0
USD
7.2K
USD
42
82%
1 858
70%
93%
2.27
9.26
USD
40%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください