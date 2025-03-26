- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 858
盈利交易:
1 319 (70.99%)
亏损交易:
539 (29.01%)
最好交易:
611.25 USD
最差交易:
-1 234.63 USD
毛利:
30 670.59 USD (443 645 pips)
毛利亏损:
-13 468.43 USD (369 074 pips)
最大连续赢利:
40 (7 858.68 USD)
最大连续盈利:
7 858.68 USD (40)
夏普比率:
0.12
交易活动:
93.30%
最大入金加载:
68.98%
最近交易:
48 几分钟前
每周交易:
154
平均持有时间:
4 天
采收率:
9.89
长期交易:
1 103 (59.36%)
短期交易:
755 (40.64%)
利润因子:
2.28
预期回报:
9.26 USD
平均利润:
23.25 USD
平均损失:
-24.99 USD
最大连续失误:
49 (-1 477.18 USD)
最大连续亏损:
-1 477.18 USD (49)
每月增长:
73.95%
年度预测:
897.26%
算法交易:
82%
结余跌幅:
绝对:
1 202.77 USD
最大值:
1 739.30 USD (6.05%)
相对跌幅:
结余:
16.11% (1 739.30 USD)
净值:
40.19% (936.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|325
|EURJPY
|188
|USDJPY
|185
|CADCHF
|152
|GBPUSD
|111
|NZDUSD
|97
|AUDUSD
|96
|EURUSD
|93
|EURGBP
|79
|USDCHF
|77
|CHFJPY
|69
|EURCHF
|55
|archived
|48
|USDCAD
|48
|AUDJPY
|38
|NZDJPY
|31
|NZDCAD
|28
|EURAUD
|24
|AUDCAD
|22
|CADJPY
|21
|AUDCHF
|16
|GBPCHF
|16
|NZDCHF
|14
|AUDNZD
|13
|BTCUSD
|5
|EURCAD
|4
|EURNZD
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPY
|2K
|EURJPY
|1K
|USDJPY
|1.6K
|CADCHF
|739
|GBPUSD
|594
|NZDUSD
|455
|AUDUSD
|603
|EURUSD
|350
|EURGBP
|390
|USDCHF
|598
|CHFJPY
|476
|EURCHF
|329
|archived
|6.4K
|USDCAD
|199
|AUDJPY
|185
|NZDJPY
|150
|NZDCAD
|171
|EURAUD
|112
|AUDCAD
|127
|CADJPY
|131
|AUDCHF
|178
|GBPCHF
|107
|NZDCHF
|133
|AUDNZD
|71
|BTCUSD
|10
|EURCAD
|29
|EURNZD
|14
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPY
|-18K
|EURJPY
|9.8K
|USDJPY
|32K
|CADCHF
|5.8K
|GBPUSD
|14
|NZDUSD
|-3.2K
|AUDUSD
|1.8K
|EURUSD
|4.9K
|EURGBP
|-539
|USDCHF
|9.9K
|CHFJPY
|6.2K
|EURCHF
|3.8K
|archived
|0
|USDCAD
|6.2K
|AUDJPY
|3.2K
|NZDJPY
|4K
|NZDCAD
|2.5K
|EURAUD
|3.5K
|AUDCAD
|3K
|CADJPY
|1.1K
|AUDCHF
|2.7K
|GBPCHF
|1.3K
|NZDCHF
|387
|AUDNZD
|1.3K
|BTCUSD
|-8.9K
|EURCAD
|539
|EURNZD
|743
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +611.25 USD
最差交易: -1 235 USD
最大连续赢利: 40
最大连续失误: 49
最大连续盈利: +7 858.68 USD
最大连续亏损: -1 477.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 2
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 10
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-DemoBHS
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 3
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 4
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
GDMFX-Live
|0.00 × 8
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
Exness-Real5
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
478%
0
0
USD
USD
7.2K
USD
USD
42
82%
1 858
70%
93%
2.27
9.26
USD
USD
40%
1:500