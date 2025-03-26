시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / CSM NEW
Nur Slamet

CSM NEW

Nur Slamet
0 리뷰
안정성
43
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 496%
FBS-Real-2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 882
이익 거래:
1 330 (70.66%)
손실 거래:
552 (29.33%)
최고의 거래:
611.25 USD
최악의 거래:
-1 234.63 USD
총 수익:
31 060.70 USD (445 875 pips)
총 손실:
-13 637.28 USD (372 089 pips)
연속 최대 이익:
40 (7 858.68 USD)
연속 최대 이익:
7 858.68 USD (40)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
93.30%
최대 입금량:
68.98%
최근 거래:
14 분 전
주별 거래 수:
155
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
10.02
롱(주식매수):
1 127 (59.88%)
숏(주식차입매도):
755 (40.12%)
수익 요인:
2.28
기대수익:
9.26 USD
평균 이익:
23.35 USD
평균 손실:
-24.71 USD
연속 최대 손실:
49 (-1 477.18 USD)
연속 최대 손실:
-1 477.18 USD (49)
월별 성장률:
73.70%
연간 예측:
894.22%
Algo 트레이딩:
82%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 202.77 USD
최대한의:
1 739.30 USD (6.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.11% (1 739.30 USD)
자본금별:
40.19% (936.87 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPJPY 325
EURJPY 188
USDJPY 185
CADCHF 152
GBPUSD 111
NZDUSD 97
AUDUSD 96
EURUSD 93
EURGBP 79
USDCHF 77
CHFJPY 69
EURCHF 55
archived 48
USDCAD 48
AUDJPY 45
NZDJPY 36
NZDCAD 28
AUDCAD 26
EURAUD 24
CADJPY 21
AUDCHF 16
AUDNZD 16
GBPCHF 16
NZDCHF 14
EURCAD 9
BTCUSD 5
EURNZD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPJPY 2K
EURJPY 1K
USDJPY 1.6K
CADCHF 739
GBPUSD 594
NZDUSD 455
AUDUSD 603
EURUSD 350
EURGBP 390
USDCHF 598
CHFJPY 476
EURCHF 329
archived 6.4K
USDCAD 199
AUDJPY 246
NZDJPY 199
NZDCAD 171
AUDCAD 164
EURAUD 112
CADJPY 131
AUDCHF 178
AUDNZD 96
GBPCHF 107
NZDCHF 133
EURCAD 79
BTCUSD 10
EURNZD 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPJPY -18K
EURJPY 9.8K
USDJPY 32K
CADCHF 5.8K
GBPUSD 14
NZDUSD -3.2K
AUDUSD 1.8K
EURUSD 4.9K
EURGBP -539
USDCHF 9.9K
CHFJPY 6.2K
EURCHF 3.8K
archived 0
USDCAD 6.2K
AUDJPY 1.7K
NZDJPY 3.9K
NZDCAD 2.5K
AUDCAD 3.3K
EURAUD 3.5K
CADJPY 1.1K
AUDCHF 2.7K
AUDNZD 1.8K
GBPCHF 1.3K
NZDCHF 387
EURCAD 526
BTCUSD -8.9K
EURNZD 743
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +611.25 USD
최악의 거래: -1 235 USD
연속 최대 이익: 40
연속 최대 손실: 49
연속 최대 이익: +7 858.68 USD
연속 최대 손실: -1 477.18 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 2
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
GlobalPrime-Live
0.00 × 10
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
InfinoxCapital-DemoBHS
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 3
VARIANSE-Main
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 4
GKFX-Live-5
0.00 × 1
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
GDMFX-Live
0.00 × 8
ICMCapital-Real
0.00 × 2
RistonCapital-Real
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 5
FXCC-Live
0.00 × 5
OANDA-Japan Live
0.00 × 14
Exness-Real5
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
387 더...
리뷰 없음
2026.01.14 10:27
No swaps are charged
2026.01.14 10:27
No swaps are charged
2025.12.16 08:18
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.08 09:23
No swaps are charged on the signal account
2025.12.06 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.04 15:52
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 03:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 22:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 21:19
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.83% of days out of 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 05:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 04:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.05 16:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.04 01:12
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
CSM NEW
월별 30 USD
496%
0
0
USD
7.4K
USD
43
82%
1 882
70%
93%
2.27
9.26
USD
40%
1:500
복제

