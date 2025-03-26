- 자본
- 축소
트레이드:
1 882
이익 거래:
1 330 (70.66%)
손실 거래:
552 (29.33%)
최고의 거래:
611.25 USD
최악의 거래:
-1 234.63 USD
총 수익:
31 060.70 USD (445 875 pips)
총 손실:
-13 637.28 USD (372 089 pips)
연속 최대 이익:
40 (7 858.68 USD)
연속 최대 이익:
7 858.68 USD (40)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
93.30%
최대 입금량:
68.98%
최근 거래:
14 분 전
주별 거래 수:
155
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
10.02
롱(주식매수):
1 127 (59.88%)
숏(주식차입매도):
755 (40.12%)
수익 요인:
2.28
기대수익:
9.26 USD
평균 이익:
23.35 USD
평균 손실:
-24.71 USD
연속 최대 손실:
49 (-1 477.18 USD)
연속 최대 손실:
-1 477.18 USD (49)
월별 성장률:
73.70%
연간 예측:
894.22%
Algo 트레이딩:
82%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 202.77 USD
최대한의:
1 739.30 USD (6.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.11% (1 739.30 USD)
자본금별:
40.19% (936.87 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|325
|EURJPY
|188
|USDJPY
|185
|CADCHF
|152
|GBPUSD
|111
|NZDUSD
|97
|AUDUSD
|96
|EURUSD
|93
|EURGBP
|79
|USDCHF
|77
|CHFJPY
|69
|EURCHF
|55
|archived
|48
|USDCAD
|48
|AUDJPY
|45
|NZDJPY
|36
|NZDCAD
|28
|AUDCAD
|26
|EURAUD
|24
|CADJPY
|21
|AUDCHF
|16
|AUDNZD
|16
|GBPCHF
|16
|NZDCHF
|14
|EURCAD
|9
|BTCUSD
|5
|EURNZD
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPJPY
|2K
|EURJPY
|1K
|USDJPY
|1.6K
|CADCHF
|739
|GBPUSD
|594
|NZDUSD
|455
|AUDUSD
|603
|EURUSD
|350
|EURGBP
|390
|USDCHF
|598
|CHFJPY
|476
|EURCHF
|329
|archived
|6.4K
|USDCAD
|199
|AUDJPY
|246
|NZDJPY
|199
|NZDCAD
|171
|AUDCAD
|164
|EURAUD
|112
|CADJPY
|131
|AUDCHF
|178
|AUDNZD
|96
|GBPCHF
|107
|NZDCHF
|133
|EURCAD
|79
|BTCUSD
|10
|EURNZD
|14
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPJPY
|-18K
|EURJPY
|9.8K
|USDJPY
|32K
|CADCHF
|5.8K
|GBPUSD
|14
|NZDUSD
|-3.2K
|AUDUSD
|1.8K
|EURUSD
|4.9K
|EURGBP
|-539
|USDCHF
|9.9K
|CHFJPY
|6.2K
|EURCHF
|3.8K
|archived
|0
|USDCAD
|6.2K
|AUDJPY
|1.7K
|NZDJPY
|3.9K
|NZDCAD
|2.5K
|AUDCAD
|3.3K
|EURAUD
|3.5K
|CADJPY
|1.1K
|AUDCHF
|2.7K
|AUDNZD
|1.8K
|GBPCHF
|1.3K
|NZDCHF
|387
|EURCAD
|526
|BTCUSD
|-8.9K
|EURNZD
|743
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 2
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 10
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-DemoBHS
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 3
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 4
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
GDMFX-Live
|0.00 × 8
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
Exness-Real5
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
