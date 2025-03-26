SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / CSM NEW
Nur Slamet

CSM NEW

Nur Slamet
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
42 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 478%
FBS-Real-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 858
Gewinntrades:
1 319 (70.99%)
Verlusttrades:
539 (29.01%)
Bester Trade:
611.25 USD
Schlechtester Trade:
-1 234.63 USD
Bruttoprofit:
30 670.59 USD (443 645 pips)
Bruttoverlust:
-13 468.43 USD (369 074 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
40 (7 858.68 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 858.68 USD (40)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
93.30%
Max deposit load:
68.98%
Letzter Trade:
8 Minuten
Trades pro Woche:
155
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
9.89
Long-Positionen:
1 103 (59.36%)
Short-Positionen:
755 (40.64%)
Profit-Faktor:
2.28
Mathematische Gewinnerwartung:
9.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
23.25 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-24.99 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
49 (-1 477.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 477.18 USD (49)
Wachstum pro Monat :
73.95%
Jahresprognose:
897.26%
Algo-Trading:
82%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 202.77 USD
Maximaler:
1 739.30 USD (6.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.11% (1 739.30 USD)
Kapital:
40.19% (936.87 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPJPY 325
EURJPY 188
USDJPY 185
CADCHF 152
GBPUSD 111
NZDUSD 97
AUDUSD 96
EURUSD 93
EURGBP 79
USDCHF 77
CHFJPY 69
EURCHF 55
archived 48
USDCAD 48
AUDJPY 38
NZDJPY 31
NZDCAD 28
EURAUD 24
AUDCAD 22
CADJPY 21
AUDCHF 16
GBPCHF 16
NZDCHF 14
AUDNZD 13
BTCUSD 5
EURCAD 4
EURNZD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPJPY 2K
EURJPY 1K
USDJPY 1.6K
CADCHF 739
GBPUSD 594
NZDUSD 455
AUDUSD 603
EURUSD 350
EURGBP 390
USDCHF 598
CHFJPY 476
EURCHF 329
archived 6.4K
USDCAD 199
AUDJPY 185
NZDJPY 150
NZDCAD 171
EURAUD 112
AUDCAD 127
CADJPY 131
AUDCHF 178
GBPCHF 107
NZDCHF 133
AUDNZD 71
BTCUSD 10
EURCAD 29
EURNZD 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPJPY -18K
EURJPY 9.8K
USDJPY 32K
CADCHF 5.8K
GBPUSD 14
NZDUSD -3.2K
AUDUSD 1.8K
EURUSD 4.9K
EURGBP -539
USDCHF 9.9K
CHFJPY 6.2K
EURCHF 3.8K
archived 0
USDCAD 6.2K
AUDJPY 3.2K
NZDJPY 4K
NZDCAD 2.5K
EURAUD 3.5K
AUDCAD 3K
CADJPY 1.1K
AUDCHF 2.7K
GBPCHF 1.3K
NZDCHF 387
AUDNZD 1.3K
BTCUSD -8.9K
EURCAD 539
EURNZD 743
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +611.25 USD
Schlechtester Trade: -1 235 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 40
Max. aufeinandergehende Verluste: 49
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +7 858.68 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 477.18 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 2
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
GlobalPrime-Live
0.00 × 10
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
InfinoxCapital-DemoBHS
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 3
VARIANSE-Main
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 4
GKFX-Live-5
0.00 × 1
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
GDMFX-Live
0.00 × 8
ICMCapital-Real
0.00 × 2
RistonCapital-Real
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 5
FXCC-Live
0.00 × 5
OANDA-Japan Live
0.00 × 14
Exness-Real5
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
noch 387 ...
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
CSM NEW
30 USD pro Monat
478%
0
0
USD
7.2K
USD
42
82%
1 858
70%
93%
2.27
9.26
USD
40%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.