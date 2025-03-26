SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / FVG new
Nur Slamet

FVG new

Nur Slamet
0 avis
Fiabilité
27 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 71%
FBS-Real-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
573
Bénéfice trades:
440 (76.78%)
Perte trades:
133 (23.21%)
Meilleure transaction:
611.25 USD
Pire transaction:
-1 234.63 USD
Bénéfice brut:
15 593.18 USD (228 166 pips)
Perte brute:
-5 018.73 USD (174 810 pips)
Gains consécutifs maximales:
40 (7 858.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 858.68 USD (40)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
91.32%
Charge de dépôt maximale:
35.54%
Dernier trade:
40 il y a des minutes
Trades par semaine:
67
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
7.54
Longs trades:
335 (58.46%)
Courts trades:
238 (41.54%)
Facteur de profit:
3.11
Rendement attendu:
18.45 USD
Bénéfice moyen:
35.44 USD
Perte moyenne:
-37.73 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-51.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 234.63 USD (1)
Croissance mensuelle:
7.69%
Prévision annuelle:
94.15%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 202.77 USD
Maximal:
1 402.77 USD (9.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.23% (1 402.77 USD)
Par fonds propres:
33.97% (6 243.41 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 124
CADCHF 69
EURJPY 50
archived 48
USDJPY 45
NZDUSD 36
EURGBP 34
AUDUSD 30
EURUSD 28
USDCHF 27
GBPUSD 25
EURCHF 22
USDCAD 19
BTCUSD 5
EURAUD 4
AUDJPY 2
AUDCHF 1
AUDNZD 1
EURCAD 1
NZDCAD 1
CHFJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 1.1K
CADCHF 341
EURJPY 273
archived 6.4K
USDJPY 796
NZDUSD 203
EURGBP 250
AUDUSD 236
EURUSD 168
USDCHF 202
GBPUSD 201
EURCHF 182
USDCAD 91
BTCUSD 10
EURAUD 5
AUDJPY 8
AUDCHF 40
AUDNZD 14
EURCAD 1
NZDCAD 3
CHFJPY 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY 2.7K
CADCHF 4.1K
EURJPY 8.2K
archived 0
USDJPY 24K
NZDUSD -553
EURGBP 727
AUDUSD 3.5K
EURUSD 4.6K
USDCHF 2.3K
GBPUSD 5K
EURCHF 1.6K
USDCAD 2.6K
BTCUSD -8.9K
EURAUD 800
AUDJPY 689
AUDCHF 821
AUDNZD 601
EURCAD 95
NZDCAD 117
CHFJPY 675
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +611.25 USD
Pire transaction: -1 235 USD
Gains consécutifs maximales: 40
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +7 858.68 USD
Perte consécutive maximale: -51.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Headway-Real
0.00 × 77
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
InfinoxCapital-DemoBHS
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 16
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 10
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 3
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
Exness-Real11
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 4
GKFX-Live-5
0.00 × 1
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
RistonCapital-Real
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 5
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 5
OANDA-Japan Live
0.00 × 14
Exness-Real5
0.00 × 12
Youtradefx-Real
0.00 × 5
384 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.83% of days out of 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 05:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 04:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.05 16:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.04 01:12
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 18:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 16:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.15 02:55
No swaps are charged on the signal account
2025.05.13 16:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 15:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 11:27
No swaps are charged
2025.05.13 11:27
No swaps are charged
2025.05.09 10:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 18:15
No swaps are charged on the signal account
2025.05.08 07:57
No swaps are charged
2025.05.08 07:57
No swaps are charged
2025.05.06 05:07
No swaps are charged on the signal account
2025.04.29 08:03
No swaps are charged
2025.04.29 08:03
No swaps are charged
2025.04.28 03:02
No swaps are charged on the signal account
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FVG new
30 USD par mois
71%
0
0
USD
26K
USD
27
90%
573
76%
91%
3.10
18.45
USD
34%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.