Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Headway-Real 0.00 × 77 XMGlobal-Real 27 0.00 × 1 InfinoxCapital-DemoBHS 0.00 × 1 Alpari-Trade 0.00 × 16 FXCM-GBPReal01 0.00 × 1 GlobalPrime-Live 0.00 × 10 TradersDomainFX-Real 0.00 × 1 VARIANSE-Main 0.00 × 1 AnzoCapital-Live 0.00 × 1 JFD-Live02 0.00 × 3 OracleFinanceInternational-Live 0.00 × 17 Exness-Real11 0.00 × 1 FTT-Live2 0.00 × 4 GKFX-Live-5 0.00 × 1 ConvergenceHKGroup-Live 0.00 × 1 ICMCapital-Real 0.00 × 2 RistonCapital-Real 0.00 × 1 FXCC-Live 0.00 × 5 AdvancedMarkets-Live 0.00 × 6 VTMarkets-Live 0.00 × 4 ACYSecurities-Live 0.00 × 5 EquitiGroup-Live 2 0.00 × 5 OANDA-Japan Live 0.00 × 14 Exness-Real5 0.00 × 12 Youtradefx-Real 0.00 × 5 384 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou