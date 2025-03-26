SegnaliSezioni
Nur Slamet

FVG new

Nur Slamet
0 recensioni
Affidabilità
27 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 71%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
575
Profit Trade:
441 (76.69%)
Loss Trade:
134 (23.30%)
Best Trade:
611.25 USD
Worst Trade:
-1 234.63 USD
Profitto lordo:
15 700.43 USD (228 490 pips)
Perdita lorda:
-5 113.33 USD (177 175 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (7 858.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 858.68 USD (40)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
91.32%
Massimo carico di deposito:
35.54%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
71
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
7.55
Long Trade:
337 (58.61%)
Short Trade:
238 (41.39%)
Fattore di profitto:
3.07
Profitto previsto:
18.41 USD
Profitto medio:
35.60 USD
Perdita media:
-38.16 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-51.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 234.63 USD (1)
Crescita mensile:
7.28%
Previsione annuale:
85.47%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 202.77 USD
Massimale:
1 402.77 USD (9.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.23% (1 402.77 USD)
Per equità:
33.97% (6 243.41 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 124
CADCHF 69
EURJPY 50
archived 48
USDJPY 45
NZDUSD 36
EURGBP 34
AUDUSD 30
EURUSD 28
USDCHF 27
GBPUSD 27
EURCHF 22
USDCAD 19
BTCUSD 5
EURAUD 4
AUDJPY 2
AUDCHF 1
AUDNZD 1
EURCAD 1
NZDCAD 1
CHFJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 1.1K
CADCHF 341
EURJPY 273
archived 6.4K
USDJPY 796
NZDUSD 203
EURGBP 250
AUDUSD 236
EURUSD 168
USDCHF 202
GBPUSD 214
EURCHF 182
USDCAD 91
BTCUSD 10
EURAUD 5
AUDJPY 8
AUDCHF 40
AUDNZD 14
EURCAD 1
NZDCAD 3
CHFJPY 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 2.7K
CADCHF 4.1K
EURJPY 8.2K
archived 0
USDJPY 24K
NZDUSD -553
EURGBP 727
AUDUSD 3.5K
EURUSD 4.6K
USDCHF 2.3K
GBPUSD 3K
EURCHF 1.6K
USDCAD 2.6K
BTCUSD -8.9K
EURAUD 800
AUDJPY 689
AUDCHF 821
AUDNZD 601
EURCAD 95
NZDCAD 117
CHFJPY 675
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +611.25 USD
Worst Trade: -1 235 USD
Vincite massime consecutive: 40
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7 858.68 USD
Massima perdita consecutiva: -51.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Headway-Real
0.00 × 77
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
InfinoxCapital-DemoBHS
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 16
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 10
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 3
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
Exness-Real11
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 4
GKFX-Live-5
0.00 × 1
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
RistonCapital-Real
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 5
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 5
OANDA-Japan Live
0.00 × 14
Exness-Real5
0.00 × 12
Youtradefx-Real
0.00 × 5
384 più
Non ci sono recensioni
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.83% of days out of 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 05:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 04:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.05 16:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.04 01:12
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 18:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 16:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.15 02:55
No swaps are charged on the signal account
2025.05.13 16:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 15:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 11:27
No swaps are charged
2025.05.13 11:27
No swaps are charged
2025.05.09 10:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 18:15
No swaps are charged on the signal account
2025.05.08 07:57
No swaps are charged
2025.05.08 07:57
No swaps are charged
2025.05.06 05:07
No swaps are charged on the signal account
2025.04.29 08:03
No swaps are charged
2025.04.29 08:03
No swaps are charged
2025.04.28 03:02
No swaps are charged on the signal account
