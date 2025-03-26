- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
575
Profit Trade:
441 (76.69%)
Loss Trade:
134 (23.30%)
Best Trade:
611.25 USD
Worst Trade:
-1 234.63 USD
Profitto lordo:
15 700.43 USD (228 490 pips)
Perdita lorda:
-5 113.33 USD (177 175 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (7 858.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 858.68 USD (40)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
91.32%
Massimo carico di deposito:
35.54%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
71
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
7.55
Long Trade:
337 (58.61%)
Short Trade:
238 (41.39%)
Fattore di profitto:
3.07
Profitto previsto:
18.41 USD
Profitto medio:
35.60 USD
Perdita media:
-38.16 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-51.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 234.63 USD (1)
Crescita mensile:
7.28%
Previsione annuale:
85.47%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 202.77 USD
Massimale:
1 402.77 USD (9.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.23% (1 402.77 USD)
Per equità:
33.97% (6 243.41 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|124
|CADCHF
|69
|EURJPY
|50
|archived
|48
|USDJPY
|45
|NZDUSD
|36
|EURGBP
|34
|AUDUSD
|30
|EURUSD
|28
|USDCHF
|27
|GBPUSD
|27
|EURCHF
|22
|USDCAD
|19
|BTCUSD
|5
|EURAUD
|4
|AUDJPY
|2
|AUDCHF
|1
|AUDNZD
|1
|EURCAD
|1
|NZDCAD
|1
|CHFJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|1.1K
|CADCHF
|341
|EURJPY
|273
|archived
|6.4K
|USDJPY
|796
|NZDUSD
|203
|EURGBP
|250
|AUDUSD
|236
|EURUSD
|168
|USDCHF
|202
|GBPUSD
|214
|EURCHF
|182
|USDCAD
|91
|BTCUSD
|10
|EURAUD
|5
|AUDJPY
|8
|AUDCHF
|40
|AUDNZD
|14
|EURCAD
|1
|NZDCAD
|3
|CHFJPY
|9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|2.7K
|CADCHF
|4.1K
|EURJPY
|8.2K
|archived
|0
|USDJPY
|24K
|NZDUSD
|-553
|EURGBP
|727
|AUDUSD
|3.5K
|EURUSD
|4.6K
|USDCHF
|2.3K
|GBPUSD
|3K
|EURCHF
|1.6K
|USDCAD
|2.6K
|BTCUSD
|-8.9K
|EURAUD
|800
|AUDJPY
|689
|AUDCHF
|821
|AUDNZD
|601
|EURCAD
|95
|NZDCAD
|117
|CHFJPY
|675
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +611.25 USD
Worst Trade: -1 235 USD
Vincite massime consecutive: 40
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7 858.68 USD
Massima perdita consecutiva: -51.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Headway-Real
|0.00 × 77
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-DemoBHS
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 16
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 10
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 4
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
Exness-Real5
|0.00 × 12
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 5
384 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
71%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
27
90%
575
76%
91%
3.07
18.41
USD
USD
34%
1:500