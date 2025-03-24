SinyallerBölümler
HEROESBEE1
Heru Barleanta

HEROESBEE1

Heru Barleanta
0 inceleme
Güvenilirlik
79 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 38%
Monex-Server5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
786
Kârla kapanan işlemler:
541 (68.82%)
Zararla kapanan işlemler:
245 (31.17%)
En iyi işlem:
28.02 USD
En kötü işlem:
-34.01 USD
Brüt kâr:
1 121.36 USD (87 445 pips)
Brüt zarar:
-898.28 USD (63 766 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (29.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
49.76 USD (22)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
24.34%
Maks. mevduat yükü:
4.25%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
4.30
Alış işlemleri:
371 (47.20%)
Satış işlemleri:
415 (52.80%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
0.28 USD
Ortalama kâr:
2.07 USD
Ortalama zarar:
-3.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-33.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-50.48 USD (5)
Aylık büyüme:
3.38%
Yıllık tahmin:
41.06%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.25 USD
Maksimum:
51.87 USD (23.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.72% (50.49 USD)
Varlığa göre:
10.16% (105.07 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY.m 532
GBPUSD.m 104
EURUSD.m 104
XAUUSD.m 40
NZDUSD.m 3
AUDUSD.m 2
EURJPY.m 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY.m 182
GBPUSD.m 311
EURUSD.m -258
XAUUSD.m -6
NZDUSD.m 11
AUDUSD.m -13
EURJPY.m -3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY.m 21K
GBPUSD.m 14K
EURUSD.m -10K
XAUUSD.m -338
NZDUSD.m 575
AUDUSD.m -640
EURJPY.m -512
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.02 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +29.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Server5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.03.24 12:41
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 3.02% of days out of 364 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
HEROESBEE1
Ayda 30 USD
38%
0
0
USD
1K
USD
79
99%
786
68%
24%
1.24
0.28
USD
16%
1:500
Kopyala

