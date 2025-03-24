- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
976
利益トレード:
677 (69.36%)
損失トレード:
299 (30.64%)
ベストトレード:
28.02 USD
最悪のトレード:
-34.01 USD
総利益:
1 301.61 USD (107 847 pips)
総損失:
-989.98 USD (76 509 pips)
最大連続の勝ち:
41 (29.66 USD)
最大連続利益:
49.76 USD (22)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
32.94%
最大入金額:
4.25%
最近のトレード:
24 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
6.01
長いトレード:
499 (51.13%)
短いトレード:
477 (48.87%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
0.32 USD
平均利益:
1.92 USD
平均損失:
-3.31 USD
最大連続の負け:
6 (-33.12 USD)
最大連続損失:
-50.48 USD (5)
月間成長:
0.21%
年間予想:
2.52%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.25 USD
最大の:
51.87 USD (23.86%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.72% (50.49 USD)
エクイティによる:
10.16% (105.07 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY.m
|713
|GBPUSD.m
|107
|EURUSD.m
|107
|XAUUSD.m
|40
|NZDUSD.m
|3
|USDCAD.m
|3
|AUDUSD.m
|2
|EURJPY.m
|1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY.m
|259
|GBPUSD.m
|321
|EURUSD.m
|-249
|XAUUSD.m
|-6
|NZDUSD.m
|11
|USDCAD.m
|-9
|AUDUSD.m
|-13
|EURJPY.m
|-3
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY.m
|27K
|GBPUSD.m
|16K
|EURUSD.m
|-9.3K
|XAUUSD.m
|-338
|NZDUSD.m
|575
|USDCAD.m
|-1.2K
|AUDUSD.m
|-640
|EURJPY.m
|-512
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +28.02 USD
最悪のトレード: -34 USD
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +29.66 USD
最大連続損失: -33.12 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Monex-Server5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
