シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Heroes Bee 88599990
Heru Barleanta

Heroes Bee 88599990

Heru Barleanta
レビュー0件
信頼性
89週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 51%
Monex-Server5
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
976
利益トレード:
677 (69.36%)
損失トレード:
299 (30.64%)
ベストトレード:
28.02 USD
最悪のトレード:
-34.01 USD
総利益:
1 301.61 USD (107 847 pips)
総損失:
-989.98 USD (76 509 pips)
最大連続の勝ち:
41 (29.66 USD)
最大連続利益:
49.76 USD (22)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
32.94%
最大入金額:
4.25%
最近のトレード:
24 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
6.01
長いトレード:
499 (51.13%)
短いトレード:
477 (48.87%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
0.32 USD
平均利益:
1.92 USD
平均損失:
-3.31 USD
最大連続の負け:
6 (-33.12 USD)
最大連続損失:
-50.48 USD (5)
月間成長:
0.21%
年間予想:
2.52%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.25 USD
最大の:
51.87 USD (23.86%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.72% (50.49 USD)
エクイティによる:
10.16% (105.07 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY.m 713
GBPUSD.m 107
EURUSD.m 107
XAUUSD.m 40
NZDUSD.m 3
USDCAD.m 3
AUDUSD.m 2
EURJPY.m 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY.m 259
GBPUSD.m 321
EURUSD.m -249
XAUUSD.m -6
NZDUSD.m 11
USDCAD.m -9
AUDUSD.m -13
EURJPY.m -3
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY.m 27K
GBPUSD.m 16K
EURUSD.m -9.3K
XAUUSD.m -338
NZDUSD.m 575
USDCAD.m -1.2K
AUDUSD.m -640
EURJPY.m -512
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +28.02 USD
最悪のトレード: -34 USD
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +29.66 USD
最大連続損失: -33.12 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Monex-Server5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.10 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 16:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 02:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.24 12:41
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 3.02% of days out of 364 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Heroes Bee 88599990
30 USD/月
51%
0
0
USD
509
USD
89
99%
976
69%
33%
1.31
0.32
USD
16%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください