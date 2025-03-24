SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / HEROESBEE1
Heru Barleanta

HEROESBEE1

Heru Barleanta
0 avis
Fiabilité
79 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 38%
Monex-Server5
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
786
Bénéfice trades:
541 (68.82%)
Perte trades:
245 (31.17%)
Meilleure transaction:
28.02 USD
Pire transaction:
-34.01 USD
Bénéfice brut:
1 121.36 USD (87 445 pips)
Perte brute:
-898.28 USD (63 766 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (29.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
49.76 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
24.34%
Charge de dépôt maximale:
4.25%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
4.30
Longs trades:
371 (47.20%)
Courts trades:
415 (52.80%)
Facteur de profit:
1.25
Rendement attendu:
0.28 USD
Bénéfice moyen:
2.07 USD
Perte moyenne:
-3.67 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-33.12 USD)
Perte consécutive maximale:
-50.48 USD (5)
Croissance mensuelle:
3.72%
Prévision annuelle:
45.08%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.25 USD
Maximal:
51.87 USD (23.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.72% (50.49 USD)
Par fonds propres:
10.16% (105.07 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY.m 532
GBPUSD.m 104
EURUSD.m 104
XAUUSD.m 40
NZDUSD.m 3
AUDUSD.m 2
EURJPY.m 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY.m 182
GBPUSD.m 311
EURUSD.m -258
XAUUSD.m -6
NZDUSD.m 11
AUDUSD.m -13
EURJPY.m -3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY.m 21K
GBPUSD.m 14K
EURUSD.m -10K
XAUUSD.m -338
NZDUSD.m 575
AUDUSD.m -640
EURJPY.m -512
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +28.02 USD
Pire transaction: -34 USD
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +29.66 USD
Perte consécutive maximale: -33.12 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Monex-Server5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.03.24 12:41
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 3.02% of days out of 364 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
HEROESBEE1
30 USD par mois
38%
0
0
USD
1K
USD
79
99%
786
68%
24%
1.24
0.28
USD
16%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.