SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / HEROESBEE1
Heru Barleanta

HEROESBEE1

Heru Barleanta
0 recensioni
Affidabilità
79 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 38%
Monex-Server5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
786
Profit Trade:
541 (68.82%)
Loss Trade:
245 (31.17%)
Best Trade:
28.02 USD
Worst Trade:
-34.01 USD
Profitto lordo:
1 121.36 USD (87 445 pips)
Perdita lorda:
-898.28 USD (63 766 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (29.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.76 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
24.34%
Massimo carico di deposito:
4.25%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
4.30
Long Trade:
371 (47.20%)
Short Trade:
415 (52.80%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
0.28 USD
Profitto medio:
2.07 USD
Perdita media:
-3.67 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-33.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-50.48 USD (5)
Crescita mensile:
3.38%
Previsione annuale:
41.06%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.25 USD
Massimale:
51.87 USD (23.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.72% (50.49 USD)
Per equità:
10.16% (105.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY.m 532
GBPUSD.m 104
EURUSD.m 104
XAUUSD.m 40
NZDUSD.m 3
AUDUSD.m 2
EURJPY.m 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY.m 182
GBPUSD.m 311
EURUSD.m -258
XAUUSD.m -6
NZDUSD.m 11
AUDUSD.m -13
EURJPY.m -3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY.m 21K
GBPUSD.m 14K
EURUSD.m -10K
XAUUSD.m -338
NZDUSD.m 575
AUDUSD.m -640
EURJPY.m -512
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.02 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +29.66 USD
Massima perdita consecutiva: -33.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.03.24 12:41
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 3.02% of days out of 364 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
HEROESBEE1
30USD al mese
38%
0
0
USD
1K
USD
79
99%
786
68%
24%
1.24
0.28
USD
16%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.