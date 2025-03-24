- 成长
交易:
976
盈利交易:
677 (69.36%)
亏损交易:
299 (30.64%)
最好交易:
28.02 USD
最差交易:
-34.01 USD
毛利:
1 301.61 USD (107 847 pips)
毛利亏损:
-989.98 USD (76 509 pips)
最大连续赢利:
41 (29.66 USD)
最大连续盈利:
49.76 USD (22)
夏普比率:
0.06
交易活动:
32.94%
最大入金加载:
4.25%
最近交易:
22 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
8 小时
采收率:
6.01
长期交易:
499 (51.13%)
短期交易:
477 (48.87%)
利润因子:
1.31
预期回报:
0.32 USD
平均利润:
1.92 USD
平均损失:
-3.31 USD
最大连续失误:
6 (-33.12 USD)
最大连续亏损:
-50.48 USD (5)
每月增长:
1.61%
年度预测:
20.90%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
2.25 USD
最大值:
51.87 USD (23.86%)
相对跌幅:
结余:
15.72% (50.49 USD)
净值:
10.16% (105.07 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY.m
|713
|GBPUSD.m
|107
|EURUSD.m
|107
|XAUUSD.m
|40
|NZDUSD.m
|3
|USDCAD.m
|3
|AUDUSD.m
|2
|EURJPY.m
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY.m
|259
|GBPUSD.m
|321
|EURUSD.m
|-249
|XAUUSD.m
|-6
|NZDUSD.m
|11
|USDCAD.m
|-9
|AUDUSD.m
|-13
|EURJPY.m
|-3
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY.m
|27K
|GBPUSD.m
|16K
|EURUSD.m
|-9.3K
|XAUUSD.m
|-338
|NZDUSD.m
|575
|USDCAD.m
|-1.2K
|AUDUSD.m
|-640
|EURJPY.m
|-512
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +28.02 USD
最差交易: -34 USD
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +29.66 USD
最大连续亏损: -33.12 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Monex-Server5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
51%
0
0
USD
USD
509
USD
USD
89
99%
976
69%
33%
1.31
0.32
USD
USD
16%
1:500