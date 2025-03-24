信号部分
Heru Barleanta

Heroes Bee 88599990

Heru Barleanta
0条评论
可靠性
89
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 51%
Monex-Server5
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
976
盈利交易:
677 (69.36%)
亏损交易:
299 (30.64%)
最好交易:
28.02 USD
最差交易:
-34.01 USD
毛利:
1 301.61 USD (107 847 pips)
毛利亏损:
-989.98 USD (76 509 pips)
最大连续赢利:
41 (29.66 USD)
最大连续盈利:
49.76 USD (22)
夏普比率:
0.06
交易活动:
32.94%
最大入金加载:
4.25%
最近交易:
22 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
8 小时
采收率:
6.01
长期交易:
499 (51.13%)
短期交易:
477 (48.87%)
利润因子:
1.31
预期回报:
0.32 USD
平均利润:
1.92 USD
平均损失:
-3.31 USD
最大连续失误:
6 (-33.12 USD)
最大连续亏损:
-50.48 USD (5)
每月增长:
1.61%
年度预测:
20.90%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
2.25 USD
最大值:
51.87 USD (23.86%)
相对跌幅:
结余:
15.72% (50.49 USD)
净值:
10.16% (105.07 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY.m 713
GBPUSD.m 107
EURUSD.m 107
XAUUSD.m 40
NZDUSD.m 3
USDCAD.m 3
AUDUSD.m 2
EURJPY.m 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY.m 259
GBPUSD.m 321
EURUSD.m -249
XAUUSD.m -6
NZDUSD.m 11
USDCAD.m -9
AUDUSD.m -13
EURJPY.m -3
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY.m 27K
GBPUSD.m 16K
EURUSD.m -9.3K
XAUUSD.m -338
NZDUSD.m 575
USDCAD.m -1.2K
AUDUSD.m -640
EURJPY.m -512
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +28.02 USD
最差交易: -34 USD
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +29.66 USD
最大连续亏损: -33.12 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Monex-Server5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.10 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 16:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 02:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.24 12:41
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 3.02% of days out of 364 days of the signal's entire lifetime.
