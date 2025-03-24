시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Heroes Bee 88599990
Heru Barleanta

Heroes Bee 88599990

Heru Barleanta
0 리뷰
안정성
94
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 52%
Monex-Server5
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
984
이익 거래:
681 (69.20%)
손실 거래:
303 (30.79%)
최고의 거래:
38.00 USD
최악의 거래:
-34.01 USD
총 수익:
1 356.80 USD (113 103 pips)
총 손실:
-1 040.17 USD (82 094 pips)
연속 최대 이익:
41 (29.66 USD)
연속 최대 이익:
60.39 USD (3)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
32.94%
최대 입금량:
4.25%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
6.10
롱(주식매수):
501 (50.91%)
숏(주식차입매도):
483 (49.09%)
수익 요인:
1.30
기대수익:
0.32 USD
평균 이익:
1.99 USD
평균 손실:
-3.43 USD
연속 최대 손실:
6 (-33.12 USD)
연속 최대 손실:
-50.48 USD (5)
월별 성장률:
2.59%
연간 예측:
31.39%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.25 USD
최대한의:
51.87 USD (23.86%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.72% (50.49 USD)
자본금별:
10.16% (105.07 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY.m 714
GBPUSD.m 108
EURUSD.m 108
XAUUSD.m 44
NZDUSD.m 3
USDCAD.m 3
AUDUSD.m 2
EURJPY.m 1
USDCHF.m 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY.m 248
GBPUSD.m 306
EURUSD.m -260
XAUUSD.m 22
NZDUSD.m 11
USDCAD.m -9
AUDUSD.m -13
EURJPY.m -3
USDCHF.m 14
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY.m 26K
GBPUSD.m 14K
EURUSD.m -10K
XAUUSD.m 2.5K
NZDUSD.m 575
USDCAD.m -1.2K
AUDUSD.m -640
EURJPY.m -512
USDCHF.m 1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +38.00 USD
최악의 거래: -34 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +29.66 USD
연속 최대 손실: -33.12 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Monex-Server5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 13:59
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.29 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 00:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 16:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 02:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.24 12:41
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 3.02% of days out of 364 days of the signal's entire lifetime.
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Heroes Bee 88599990
월별 30 USD
52%
0
0
USD
514
USD
94
99%
984
69%
33%
1.30
0.32
USD
16%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.