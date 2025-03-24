- 자본
- 축소
트레이드:
984
이익 거래:
681 (69.20%)
손실 거래:
303 (30.79%)
최고의 거래:
38.00 USD
최악의 거래:
-34.01 USD
총 수익:
1 356.80 USD (113 103 pips)
총 손실:
-1 040.17 USD (82 094 pips)
연속 최대 이익:
41 (29.66 USD)
연속 최대 이익:
60.39 USD (3)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
32.94%
최대 입금량:
4.25%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
6.10
롱(주식매수):
501 (50.91%)
숏(주식차입매도):
483 (49.09%)
수익 요인:
1.30
기대수익:
0.32 USD
평균 이익:
1.99 USD
평균 손실:
-3.43 USD
연속 최대 손실:
6 (-33.12 USD)
연속 최대 손실:
-50.48 USD (5)
월별 성장률:
2.59%
연간 예측:
31.39%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.25 USD
최대한의:
51.87 USD (23.86%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.72% (50.49 USD)
자본금별:
10.16% (105.07 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY.m
|714
|GBPUSD.m
|108
|EURUSD.m
|108
|XAUUSD.m
|44
|NZDUSD.m
|3
|USDCAD.m
|3
|AUDUSD.m
|2
|EURJPY.m
|1
|USDCHF.m
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY.m
|248
|GBPUSD.m
|306
|EURUSD.m
|-260
|XAUUSD.m
|22
|NZDUSD.m
|11
|USDCAD.m
|-9
|AUDUSD.m
|-13
|EURJPY.m
|-3
|USDCHF.m
|14
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY.m
|26K
|GBPUSD.m
|14K
|EURUSD.m
|-10K
|XAUUSD.m
|2.5K
|NZDUSD.m
|575
|USDCAD.m
|-1.2K
|AUDUSD.m
|-640
|EURJPY.m
|-512
|USDCHF.m
|1.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Monex-Server5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
