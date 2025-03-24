- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
976
Negociações com lucro:
677 (69.36%)
Negociações com perda:
299 (30.64%)
Melhor negociação:
28.02 USD
Pior negociação:
-34.01 USD
Lucro bruto:
1 301.61 USD (107 847 pips)
Perda bruta:
-989.98 USD (76 509 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
41 (29.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
49.76 USD (22)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
32.94%
Depósito máximo carregado:
4.25%
Último negócio:
23 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
6.01
Negociações longas:
499 (51.13%)
Negociações curtas:
477 (48.87%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
0.32 USD
Lucro médio:
1.92 USD
Perda média:
-3.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-33.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-50.48 USD (5)
Crescimento mensal:
0.21%
Previsão anual:
2.52%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.25 USD
Máximo:
51.87 USD (23.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.72% (50.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.16% (105.07 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY.m
|713
|GBPUSD.m
|107
|EURUSD.m
|107
|XAUUSD.m
|40
|NZDUSD.m
|3
|USDCAD.m
|3
|AUDUSD.m
|2
|EURJPY.m
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY.m
|259
|GBPUSD.m
|321
|EURUSD.m
|-249
|XAUUSD.m
|-6
|NZDUSD.m
|11
|USDCAD.m
|-9
|AUDUSD.m
|-13
|EURJPY.m
|-3
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY.m
|27K
|GBPUSD.m
|16K
|EURUSD.m
|-9.3K
|XAUUSD.m
|-338
|NZDUSD.m
|575
|USDCAD.m
|-1.2K
|AUDUSD.m
|-640
|EURJPY.m
|-512
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +28.02 USD
Pior negociação: -34 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 22
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +29.66 USD
Máxima perda consecutiva: -33.12 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Server5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
51%
0
0
USD
USD
509
USD
USD
89
99%
976
69%
33%
1.31
0.32
USD
USD
16%
1:500