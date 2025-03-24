SinaisSeções
Heru Barleanta

Heroes Bee 88599990

Heru Barleanta
0 comentários
Confiabilidade
89 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 51%
Monex-Server5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
976
Negociações com lucro:
677 (69.36%)
Negociações com perda:
299 (30.64%)
Melhor negociação:
28.02 USD
Pior negociação:
-34.01 USD
Lucro bruto:
1 301.61 USD (107 847 pips)
Perda bruta:
-989.98 USD (76 509 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
41 (29.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
49.76 USD (22)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
32.94%
Depósito máximo carregado:
4.25%
Último negócio:
23 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
6.01
Negociações longas:
499 (51.13%)
Negociações curtas:
477 (48.87%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
0.32 USD
Lucro médio:
1.92 USD
Perda média:
-3.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-33.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-50.48 USD (5)
Crescimento mensal:
0.21%
Previsão anual:
2.52%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.25 USD
Máximo:
51.87 USD (23.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.72% (50.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.16% (105.07 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY.m 713
GBPUSD.m 107
EURUSD.m 107
XAUUSD.m 40
NZDUSD.m 3
USDCAD.m 3
AUDUSD.m 2
EURJPY.m 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY.m 259
GBPUSD.m 321
EURUSD.m -249
XAUUSD.m -6
NZDUSD.m 11
USDCAD.m -9
AUDUSD.m -13
EURJPY.m -3
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY.m 27K
GBPUSD.m 16K
EURUSD.m -9.3K
XAUUSD.m -338
NZDUSD.m 575
USDCAD.m -1.2K
AUDUSD.m -640
EURJPY.m -512
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +28.02 USD
Pior negociação: -34 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 22
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +29.66 USD
Máxima perda consecutiva: -33.12 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Server5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.12.10 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 16:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 02:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.24 12:41
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 3.02% of days out of 364 days of the signal's entire lifetime.
